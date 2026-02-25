На фронте 164 боестолкновения за сутки: больше всего вражеских атак отбито на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки, 24 февраля 2026 года, на фронте было зафиксировано 164 боевых столкновения.

Обстрелы

Вчера противник нанес 83 авиационных удара, сбросил 220 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 5964 дрона-камикадзе и осуществил 3293 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 136 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Покровское, Катериновка, Великомихайловка, Левадное, Орлы, Гавриловка, Писанцы, Просяна, Подгавриловка, Новосолошино, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Любицкое, Долинка, Заречное.

Удары по врагу

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения живой силы.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1070 человек. Также враг потерял три танка, пять боевых бронированных машин, 29 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 886 беспилотных летательных аппаратов, 145 единиц автомобильной и одну единицу специальной техники.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки было зафиксировано восемь боестолкновений, противник осуществил 87 обстрелов, из которых 9 - с применением РСЗО. Также нанес один авиаудар с применением двух КАБ.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе населенных пунктов Вильча, Синельниково, Малая Волчья и Зеленое.

На Купянском направлении враг девять раз атаковал в районе Глушковки, Песчаного, Куриловки, Борисовской Андреевки и Купянска.

Обстановка на Востоке

Как сообщает Генштаб, на Лиманском направлении противник атаковал семь раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Шийковка, Дробышево, Ставки, Новосергиевка и Степовое.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили девять попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Ямполя, Дроновки, Рай-Александровки и Закотного.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали в сторону Новодмитровки и Константиновки.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг осуществил 16 атак вблизи Константиновки, Софиевки, Плещеевки, Берестка, Ильиновки и Степановки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 27 штурмовых действий агрессора в районах Родинского, Покровска, Котлино, Молодецкого, Филии, Гришино, Новоалександровки и Удачного", - говорится в сообщении.

Обстановка на юге

Также Генштаб сообщает, что на Александровском направлении противник атаковал четыре раза в районах Тернового, Нового Запорожья и Злагоды.

На Гуляйпольском направлении произошло 19 атак оккупантов в районах Зализничного, Загорного, Святопетровки, Криничного и Гуляйполя.

На Ореховском направлении агрессор один раз пытался улучшить свое положение в районах населенных пунктов Степногорск, Степовое и Плавни.

На Приднепровском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Украинские защитники продолжают системное уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.