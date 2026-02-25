На фронті 164 боєзіткнення за добу: найбільше ворожих атак відбито на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб. КАРТА
Загалом упродовж минулої доби, 24 лютого 2026 року, на фронті було зафіксовано 164 бойових зіткнення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Обстріли
Вчора противник завдав 83 авіаційних удари, скинув 220 керованих авіабомб. Крім того, застосував 5964 дрони-камікадзе та здійснив 3293 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 136 – із реактивних систем залпового вогню.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Покровське, Катеринівка, Великомихайлівка, Левадне, Орли, Гаврилівка, Писанці, Просяна, Підгаврилівка, Новосолошине, Верхня Терса, Гуляйпільське, Любицьке, Долинка, Зарічне.
Удари по ворогу
За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження живої сили.
Генштаб нагадує, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 1070 осіб. Також ворог втратив три танки, п’ять бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 886 безпілотних літальних апаратів, 145 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки.
Обстановка на Півночі
Як зазначається, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби було зафіксовано вісім боєзіткнень, противник здійснив 87 обстрілів, з яких 9 - із застосуванням РСЗВ. Також завдав одного авіаудару із застосуванням двох КАБ.
Обстановка на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі населених пунктів Вільча, Синельникове, Мала Вовча та Зелене.
На Куп’янському напрямку ворог дев’ять разів атакував у районі Глушківки, Піщаного, Курилівки, Борисівської Андріївки та Куп’янська.
Обстановка на Сході
Як інформує Генштаб, на Лиманському напрямку противник атакував сім разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Шийківка, Дробишеве, Ставки, Новосергіївка та Степове.
На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили дев’ять спроб окупантів просунутися вперед у районах Ямполя, Дронівки, Рай-Олександрівки та Закітного.
На Краматорському напрямку окупанти атакували в бік Новодмитрівки та Костянтинівки.
Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак поблизу Костянтинівки, Софіївки, Плещіївки, Берестка, Іллінівки та Степанівки.
"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 27 штурмових дій агресора в районах Родинського, Покровська, Котлиного, Молодецького, Філії, Гришиного, Новоолександрівки та Удачного", - йдеться у повідомленні.
Обстановка на Півдні
Також Генштаб інформує, що на Олександрівському напрямку противник атакував чотири рази у районах Тернового, Нового Запоріжжя та Злагоди.
На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак окупантів у районах Залізничного, Загірного, Святопетрівки, Криничного та Гуляйполя.
На Оріхівському напрямку агресор один раз намагався покращити своє становище в районах населених пунктів Степногірськ, Степове та Плавні.
На Придніпровському напрямку боєзіткнень не зафіксовано.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.
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На Олександрівському та Гуляйпільському напрямках ЗСУ контратакують у районах населених пунктів Тернове, Степове, Калинівське та Добропілля. В останньому йдуть бої зі змінним успіхом: російські війська періодично просочуються до центру.
На Покровському напрямку тривають бої за центр Гришиного і в напрямку свиноферм на північ від Покровська. Ситуація без суттєвих змін.
На Добропільському напрямку противник закріпився в районі Софіївки та Торецького. В останньому російській піхоті вдалося проникнути вглиб населеного пункту, проте закріпитися їй не дозволили дронарі ЗСУ.
На Слов'янському напрямку противник закріпився у центрі Никифорівки та штурмує Липівку. В останній російська піхота зайняла позиції у кількох підвальних приміщеннях, які згодом потрапили під удари дронів ЗСУ.
Також бої тривають у районах Міньківки, Голубівки, Привілля та Резниківки.
Противник прагне закрити Васюківську кишеню та зайняти позиції на панівній висоті в районі каналу Сіверський Донець - Донбас.
Пізніше противник просунувся у Васюківській кишені, на захід від Никифорівки та в районі Липівки. Основний акцент російські війська роблять на вихід і закріплення на панівній висоті вздовж каналу, однак наявних сил поки що недостатньо для взяття під контроль цієї ділянки через інтенсивну роботу дронарів ЗСУ.
На Лиманському напрямку російські війська продовжують спроби просочитися в житлову забудову у східній частині Лиману. Атаки відбито, ситуація без змін.
У Куп'янську ЗСУ просунулися до передових позицій противника у районі Центральної лікарні.
Раніше українські бійці під час штурмових дій обійшли російські позиції зі сходу та закріпилися у багатоповерховій житловій забудові.
На свіжих відеокадрах видно, як противник закидає СВП у багатоповерховий будинок на південь від лікарні та в будівлю школи № 1, яку раніше повністю контролював, повідомляючи про нові просування українських підрозділів.
Вочевидь, російські війська мають намір утримувати свої позиції в місті до останнього, оскільки планують у період густого листя зробити спроби прориву в Куп'янськ. Для цього вже задіяно додаткові розрахунки БПЛА, щоб обмежити маневреність Сил оборони України.
На Вовчанському напрямку противник проводить вилазки в районі Лимана, Симонівки та східної частини Вовчанська, проте великих сил не задіює, оскільки очікує на поліпшення погодних умов.
На Сумщині тривають бої у прикордонній Покровці. Після закріплення у центрі противник малими групами штурмує північну та південну частини населеного пункту.
На південь і на захід від Покровки розташовані лісопосадки, на які й націлений противник."
Щотижнева інфографіка змін по фронту та бойових зіткненнях за останні 7 днів.
🔴Фронт:
🟢19.01-25.01 - 27 км², або 4 км² на день;
🟢26.01-01.02 - 90 км², або 13 км² на день;
🟢02.02-08.02 - 61 км², або 9 км² на день;
🟢09.02-15.02 - 30 км², або 4 км² на день;
🟢16.02-22.02 - 12 км², або 2 км² на день.
🔴Боєзіткнення:
Кількість боєзіткнень за тиждень зросла на 5%."
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