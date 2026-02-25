На фронті 164 боєзіткнення за добу: найбільше ворожих атак відбито на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб. КАРТА

Загалом упродовж минулої доби, 24 лютого 2026 року, на фронті було зафіксовано 164 бойових зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

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Обстріли

Вчора противник завдав 83 авіаційних удари, скинув 220 керованих авіабомб. Крім того, застосував 5964 дрони-камікадзе та здійснив 3293 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 136 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Покровське, Катеринівка, Великомихайлівка, Левадне, Орли, Гаврилівка, Писанці, Просяна, Підгаврилівка, Новосолошине, Верхня Терса, Гуляйпільське, Любицьке, Долинка, Зарічне.

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Удари по ворогу

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження живої сили.

Генштаб нагадує, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 1070 осіб. Також ворог втратив три танки, п’ять бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 886 безпілотних літальних апаратів, 145 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки.

Обстановка на Півночі

Як зазначається, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби було зафіксовано вісім боєзіткнень, противник здійснив 87 обстрілів, з яких 9 - із застосуванням РСЗВ. Також завдав одного авіаудару із застосуванням двох КАБ.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі населених пунктів Вільча, Синельникове, Мала Вовча та Зелене.

На Куп’янському напрямку ворог дев’ять разів атакував у районі Глушківки, Піщаного, Курилівки, Борисівської Андріївки та Куп’янська.

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Обстановка на Сході

Як інформує Генштаб, на Лиманському напрямку противник атакував сім разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Шийківка, Дробишеве, Ставки, Новосергіївка та Степове.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили дев’ять спроб окупантів просунутися вперед у районах Ямполя, Дронівки, Рай-Олександрівки та Закітного.

На Краматорському напрямку окупанти атакували в бік Новодмитрівки та Костянтинівки.

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак поблизу Костянтинівки, Софіївки, Плещіївки, Берестка, Іллінівки та Степанівки.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 27 штурмових дій агресора в районах Родинського, Покровська, Котлиного, Молодецького, Філії, Гришиного, Новоолександрівки та Удачного", - йдеться у повідомленні.

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Обстановка на Півдні

Також Генштаб інформує, що на Олександрівському напрямку противник атакував чотири рази у районах Тернового, Нового Запоріжжя та Злагоди.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак окупантів у районах Залізничного, Загірного, Святопетрівки, Криничного та Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку агресор один раз намагався покращити своє становище в районах населених пунктів Степногірськ, Степове та Плавні.

На Придніпровському напрямку боєзіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.