УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12292 відвідувача онлайн
Новини Бойові дії на сході
625 3

На фронті 164 боєзіткнення за добу: найбільше ворожих атак відбито на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб. КАРТА

Генштаб: 112 боєзіткнень за добу

Загалом упродовж минулої доби, 24 лютого 2026 року, на фронті було зафіксовано 164 бойових зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Обстріли

Вчора противник завдав 83 авіаційних удари, скинув 220 керованих авіабомб. Крім того, застосував 5964 дрони-камікадзе та здійснив 3293 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 136 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Покровське, Катеринівка, Великомихайлівка, Левадне, Орли, Гаврилівка, Писанці, Просяна, Підгаврилівка, Новосолошине, Верхня Терса, Гуляйпільське, Любицьке, Долинка, Зарічне.

Також читайте: Сили оборони стримують натиск РФ на Покровському напрямку, - Генштаб ЗСУ

Удари по ворогу

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження живої сили.

Генштаб нагадує, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 1070 осіб. Також ворог втратив три танки, п’ять бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 886 безпілотних літальних апаратів, 145 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки.

Обстановка на Півночі

Як зазначається, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби було зафіксовано вісім боєзіткнень, противник здійснив 87 обстрілів, з яких 9 - із застосуванням РСЗВ. Також завдав одного авіаудару із застосуванням двох КАБ.

Генштаб карта

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі населених пунктів Вільча, Синельникове, Мала Вовча та Зелене.

Генштаб карта

На Куп’янському напрямку ворог дев’ять разів атакував у районі Глушківки, Піщаного, Курилівки, Борисівської Андріївки та Куп’янська.

Генштаб карта

Також читайте: Уражено РСЗВ "Ураган", ЗРК "Бук-М1" та низку районів зосередження військ РФ, - Генштаб (оновлено)

Обстановка на Сході

Як інформує Генштаб, на Лиманському напрямку противник атакував сім разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Шийківка, Дробишеве, Ставки, Новосергіївка та Степове.

Генштаб карта

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили дев’ять спроб окупантів просунутися вперед у районах Ямполя, Дронівки, Рай-Олександрівки та Закітного.

Генштаб карта

На Краматорському напрямку окупанти атакували в бік Новодмитрівки та Костянтинівки.

Генштаб карта

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак поблизу Костянтинівки, Софіївки, Плещіївки, Берестка, Іллінівки та Степанівки.

Генштаб карта

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 27 штурмових дій агресора в районах Родинського, Покровська, Котлиного, Молодецького, Філії, Гришиного, Новоолександрівки та Удачного", - йдеться у повідомленні.

Генштаб карта

Читайте: Уражено район зосередження ракетного підрозділу РФ, логістичні об’єкти та пункти управління противника, - Генштаб

Обстановка на Півдні

Також Генштаб інформує, що на Олександрівському напрямку противник атакував чотири рази у районах Тернового, Нового Запоріжжя та Злагоди.

Генштаб карта

На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак окупантів у районах Залізничного, Загірного, Святопетрівки, Криничного та Гуляйполя.

Генштаб карта

На Оріхівському напрямку агресор один раз намагався покращити своє становище в районах населених пунктів Степногірськ, Степове та Плавні.

Генштаб карта

На Придніпровському напрямку боєзіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.

Автор: 

Генштаб ЗС (8438) бойові дії (5919) війна в Україні (8451)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
@ "На Комишуваському напрямку ситуація без суттєвих змін. Противник накопичує сили та готується до нових штурмів.

На Олександрівському та Гуляйпільському напрямках ЗСУ контратакують у районах населених пунктів Тернове, Степове, Калинівське та Добропілля. В останньому йдуть бої зі змінним успіхом: російські війська періодично просочуються до центру.

На Покровському напрямку тривають бої за центр Гришиного і в напрямку свиноферм на північ від Покровська. Ситуація без суттєвих змін.

На Добропільському напрямку противник закріпився в районі Софіївки та Торецького. В останньому російській піхоті вдалося проникнути вглиб населеного пункту, проте закріпитися їй не дозволили дронарі ЗСУ.

На Слов'янському напрямку противник закріпився у центрі Никифорівки та штурмує Липівку. В останній російська піхота зайняла позиції у кількох підвальних приміщеннях, які згодом потрапили під удари дронів ЗСУ.
Також бої тривають у районах Міньківки, Голубівки, Привілля та Резниківки.
Противник прагне закрити Васюківську кишеню та зайняти позиції на панівній висоті в районі каналу Сіверський Донець - Донбас.
Пізніше противник просунувся у Васюківській кишені, на захід від Никифорівки та в районі Липівки. Основний акцент російські війська роблять на вихід і закріплення на панівній висоті вздовж каналу, однак наявних сил поки що недостатньо для взяття під контроль цієї ділянки через інтенсивну роботу дронарів ЗСУ.

На Лиманському напрямку російські війська продовжують спроби просочитися в житлову забудову у східній частині Лиману. Атаки відбито, ситуація без змін.

У Куп'янську ЗСУ просунулися до передових позицій противника у районі Центральної лікарні.
Раніше українські бійці під час штурмових дій обійшли російські позиції зі сходу та закріпилися у багатоповерховій житловій забудові.
На свіжих відеокадрах видно, як противник закидає СВП у багатоповерховий будинок на південь від лікарні та в будівлю школи № 1, яку раніше повністю контролював, повідомляючи про нові просування українських підрозділів.
Вочевидь, російські війська мають намір утримувати свої позиції в місті до останнього, оскільки планують у період густого листя зробити спроби прориву в Куп'янськ. Для цього вже задіяно додаткові розрахунки БПЛА, щоб обмежити маневреність Сил оборони України.

На Вовчанському напрямку противник проводить вилазки в районі Лимана, Симонівки та східної частини Вовчанська, проте великих сил не задіює, оскільки очікує на поліпшення погодних умов.

На Сумщині тривають бої у прикордонній Покровці. Після закріплення у центрі противник малими групами штурмує північну та південну частини населеного пункту.
На південь і на захід від Покровки розташовані лісопосадки, на які й націлений противник."
показати весь коментар
25.02.2026 08:44 Відповісти
@ (у перекладі):
Щотижнева інфографіка змін по фронту та бойових зіткненнях за останні 7 днів.
🔴Фронт:
🟢19.01-25.01 - 27 км², або 4 км² на день;
🟢26.01-01.02 - 90 км², або 13 км² на день;
🟢02.02-08.02 - 61 км², або 9 км² на день;
🟢09.02-15.02 - 30 км², або 4 км² на день;
🟢16.02-22.02 - 12 км², або 2 км² на день.
🔴Боєзіткнення:
Кількість боєзіткнень за тиждень зросла на 5%."
показати весь коментар
25.02.2026 09:04 Відповісти
Вище - це темп просування російських військ, що має тенденцію до скорочення з перспективою "отрицательного наступления".

Додаткова інфографіка в тему:

показати весь коментар
25.02.2026 09:18 Відповісти
 
 