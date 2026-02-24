Более 140 тысяч целей врага уничтожила украинская ПВО с начала полномасштабного вторжения, - Воздушные Силы ВСУ
С первых дней полномасштабной войны Воздушные Силы ВСУ держат небо над Украиной, отражая массированные атаки ракет и дронов и обеспечивая превосходство в воздухе. За четыре года силы ПВО и авиация уничтожили более 140 тысяч воздушных целей и совершили десятки тысяч боевых вылетов.
об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
"С первых минут российского полномасштабного вторжения воины Воздушных Сил встали на защиту украинского неба. В сложнейших условиях, под массированными ракетными и авиационными ударами, они сохранили управляемость системы противовоздушной обороны, подняли в небо истребители, вступили в бой и не позволили врагу достичь своей главной цели - покорить Украину", - говорится в сообщении.
Летчики, зенитники, радиотехнические войска, воины беспилотных подразделений, специалисты связи и обеспечения - каждый на своем месте ежедневно борется за превосходство в небе. Тысячи сбитых ракет и дронов, десятки самолетов и вертолетов, сотни уничтоженных наземных целей противника - это результат профессионализма, мужества и самопожертвования.
С 24 февраля 2022 года противовоздушной обороной Украины уничтожено более 140000 воздушных целей:
- 86 аэробаллистических ракет Х-47 М2 "Кинжал"
- 709 крылатых ракет "Калибр"
- 2459 крылатых ракет Х-101
- 13 крылатых ракет Х-22/Х-32
- 12 противокорабельных ракет "Оникс"
- 261 крылатых ракет "Искандер-К"
- 274 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23"
- 11 противокорабельных ракет "Циркон"
- 30 ракет других типов
- 540 управляемых авиационных ракет
- 44 700 ударных БПЛА типа Shahed
- 14 900 разведывательных БПЛА
- 7500 БПЛА Lancet
- 70 300 - другие типы БПЛА
Авиацией Воздушных Сил в течение 2022-2026 годов осуществлено 26800 самолетовылетов, в частности:
- 11000 - на огневое поражение и авиационную поддержку войск
- 14000 - на истребительное авиационное прикрытие
"За четыре года авиацией Сил обороны Украины уничтожено 9000 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника. Мы помним павших побратимов. Гордимся теми, кто до сих пор в строю и продолжает бой. Спасибо каждому, кто держит небо. Вместе — к Победе!", - отметили в ВС.
