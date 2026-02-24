Понад 140 тисяч цілей ворога знищила українська ППО від початку повномасштабного вторгнення, - Повітряні Сили ЗСУ

Зміцнення української ППО та оборонної промисловості

З перших днів повномасштабної війни Повітряні Сили ЗСУ тримають небо над Україною, відбиваючи масовані атаки ракет і дронів та забезпечуючи перевагу в повітрі. За чотири роки сили ППО та авіація знищили понад 140 тисяч повітряних цілей і здійснили десятки тисяч бойових вильотів.

"З перших хвилин російського повномасштабного вторгнення воїни Повітряних Сил стали на захист українського неба. У надскладних умовах, під масованими ракетними та авіаційними ударами, вони зберегли керованість системи протиповітряної оборони, підняли в небо винищувачі, вступили в бій і не дозволили ворогу досягти своєї головної мети — підкорити Україну", - ідеться в повідомленні.

Льотчики, зенітники, радіотехнічні війська, воїни безпілотних підрозділів, фахівці зв’язку та забезпечення — кожен на своєму місці щодня виборює перевагу в небі. Тисячі збитих ракет і дронів, десятки літаків та гелікоптерів, сотні знищених наземних цілей противника — це результат професіоналізму, мужності й самопожертви.

Із 24 лютого 2022 року протиповітряною обороною України знищено понад 140000 повітряних цілей:

  • 86 аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал"
  • 709 крилатих ракет "Калібр"
  • 2459 крилаті ракети Х-101
  • 13 крилатих ракет Х-22/Х-32
  • 12 протикорабельних ракет "Онікс"
  • 261 крилатих ракет "Іскандер-К"
  • 274 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23"
  • 11 протикорабельних ракет "Циркон"
  • 30 ракет інших типів
  •  540 керованих авіаційних ракет
  •  44700 ударних БпЛА типу Shahed
  • 14900 розвідувальних БпЛА
  • 7500 БпЛА "Lancet"
  • 70300 - інші типи БпЛА

Авіацією Повітряних Сил впродовж 2022-2026 років здійснено 26800 літаковильотів, зокрема:

  • 11000 - на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ
  • 14000 - на винищувальне авіаційне прикриття

"За чотири роки авіацією Сил оборони України знищено 9000 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника. Ми пам’ятаємо полеглих побратимів. Пишаємось тими, хто досі в строю і продовжує бій. Дякуємо кожному, хто тримає небо. Разом — до Перемоги!", - зазначили в ПС.

А от мені цікаво - а скільки не збили? Не для того, щоб тих ппошників покарати... Просто цікава статистика!!! Чи є вона взагалі ...
24.02.2026 20:30 Відповісти
 
 