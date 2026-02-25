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В’єтнамізація поля бою стане тенденцією цього року війни, - журналістка Кирієнко-Мерінова

Зміни на фронті у 2026 році: журналістка розповіла подробиці

Вʼєтнамізація фронту, роботизація та автоматизація процесів на фронті, а також КОНТРпілотна боротьба стануть основним, над чим треба думати Силам Оборони цього року.

Про це пише журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Вона наголосила, що результат деяких битв вирішує логістика.

"Дрони ворога сягають до 20 кілометрів вглиб нашої території. Змушуючи приймати "правила гри" окупантів і шукати протидію. Замість того, аби навʼязати свої правила.

Ворожі пілоти стали суттєвою проблемою на ЛБЗ. І досі немає системного рішення, як з ними боронитись. А з огляду на те, що російський "рубікон" цього року планує додати до своїх лав ще 50 тисяч екіпажів (такі дані Сил Оборони), для нас це може стати катастрофою", - зазначила журналістка.

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Кирієнко-Мерінова пише, що Сили Оборони мусять спішуватись і йти десятки кілометрів вглиб до своєї ЛБЗ. Бо жоден транспорт їхати без ризику не може.

"Дороги покриваються сітками. Перетворюючись у тунелі. Вона допомагає. Але перший, нехай другий раз, після влучання. Та ми боремось із наслідками, тобто з дронами, а не з причинами, які криються в тотальній кількості російських пілотів і їхніх засобах.

Це викликає суттєве хвилювання у Сил Оборони, як виживати і діяти в таких умовах. Тим паче на тлі чергової порції російських викидів про будівництво підземних шляхів до позицій, які окупанти розгорнули вже. Як вони швидко будуть ми неодноразово бачили на всіх ділянках фронту", - пояснила вона.

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Вʼєтнамізація

"Що бачитимемо цього року? Вʼєтнамізацію поля бою, до якої прагнуть обидві сторони. Це нагадує класичну в’єтнамську війну, де тунелі Cu Chi дозволяли виживати під тотальним домінуванням США в повітрі.

І це стане тенденцією цього року війни. І це нам потрібно вже. Логістика важлива. І не лише для доставки провізії та БК. А що головне - витягати поранених з поля бою. Солдат не хоче поповнити статистику зниклих безвісти, бо його лишили стікати кровʼю, через не можливість доїхати", - наголосила вона.

Журналістка вважає, що саме впевненість воїна у тому, що за ним прийдуть на поле бою, коли стане потрібно, може покращити й мобілізаційні показники.

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"Європа звісно могла би допомогти з фінансуванням нашої контрактної армії, як заявив Президент Зеленський, в інтервʼю ВВС. Але не все вирішують гроші. Як не вирішили мільйонні виплати для контрактників 18-24. Хоч цей контракт і дав приток у військо, але це тисячі, а не десятки чи сотні тисяч новобранців, як очікували", - наголосила вона.

Також вирішують дрони, але не все. Через вплив погодних умов вони не можуть працювати на повну.

"Навіть на найгарячіших ділянках, таких як околиці Запоріжжя, Сили Оборони розгортають міномети калібру 120мм. Бо це основне знаряддя батальйону, для прикриття піхоти. І воно допомагає їм просуватись. І його теж треба ховати під землю. Як і САУ, і в першу чергу людей", - додала вона.

"Тож вʼєтнамізація фронту, роботизація та автоматизація процесів на ньому, а також КОНТРпілотна боротьба, здається, стануть основним над чим треба думати Силам Оборони і новому міністру (оборони. - Ред.) зокрема", - підсумувала журналістка.

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Автор: 

бойові дії (5919) війна в Україні (8451)
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Топ коментарі
+14
"...Вʼєтнамізація фронту..." - це про невидиму війну проплачених ботів ОПи проти свідомості простих громадян, які зареєстрровані на тих землях?
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25.02.2026 11:24 Відповісти
+11
Рішення є в шведів автоматичні турелі з ШІ наведенням, що монтуються на автомобільну платформу, ми як завжди дочекаємся що орки перші це зроблять і тоді буде реально катастрофа.
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25.02.2026 11:26 Відповісти
+10
москалота швидко будує на наших, окупованих територіях, а ми не можемо побудувати так само швидко на нашій неокупованій землі. Причина всім відома - некомпетентність, саботаж, мародерство вищого керівництва, яке безкарно та незмінно і надалі саботуватиме все від будівництва фортифікацій до нашої оборонки (браковані міни і далі виробляються, а дронів від держави як не було в достатній кількості так і немає). Неможна ефективно протидіяти ворогу, якщо прийняття стратегісних рішень та виділення коштів в руках саботажників.
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25.02.2026 11:40 Відповісти
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"...Вʼєтнамізація фронту..." - це про невидиму війну проплачених ботів ОПи проти свідомості простих громадян, які зареєстрровані на тих землях?
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25.02.2026 11:24 Відповісти
Рішення є в шведів автоматичні турелі з ШІ наведенням, що монтуються на автомобільну платформу, ми як завжди дочекаємся що орки перші це зроблять і тоді буде реально катастрофа.
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25.02.2026 11:26 Відповісти
"...автоматичні турелі з ШІ наведенням..."
Замість ШІ - "дешевий" в'єтнамець.
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25.02.2026 11:32 Відповісти
Ну так виходить для чого вкладати кошти в технології якщо є дешевий в'єтнамець.

Просто у нас майже немає наукових інститутів і КБ з держпідтримкою, як це є всюди навіть у орків, можно розвернути на рівні університетів, але поточний рівень зарплат і обладнання там не дасть ніякого результату, унверситети у нас багато років тупо обкрадають, а на заході це потужні платформи для розробок з ******** обладнанням.

Замість того купа фірм гаражного типу без реальних ресурсів і персоналу, для розробки чогось технологічного, які просто випускають китайські конструктори методом втику.

На цих конструкторах зараз і тримається фронт, поки орки не розроблять технології протидії або отримають їх від китайців що також пішли шляхом турелей і автоматизованих беспілотників.
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25.02.2026 11:40 Відповісти
Кацапи для логістики вже прокладають тунелі
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25.02.2026 11:30 Відповісти
це простіше ,чекати на виході і бомбити
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25.02.2026 11:40 Відповісти
Вихід десь у бункері на передку - а з бункера три дороги - не все так просто
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25.02.2026 11:42 Відповісти
москалота швидко будує на наших, окупованих територіях, а ми не можемо побудувати так само швидко на нашій неокупованій землі. Причина всім відома - некомпетентність, саботаж, мародерство вищого керівництва, яке безкарно та незмінно і надалі саботуватиме все від будівництва фортифікацій до нашої оборонки (браковані міни і далі виробляються, а дронів від держави як не було в достатній кількості так і немає). Неможна ефективно протидіяти ворогу, якщо прийняття стратегісних рішень та виділення коштів в руках саботажників.
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25.02.2026 11:40 Відповісти
От тупа корова.
Вона закінчила військовий ВУЗ ? Може академію?
Триндіти не воювати, аналітик недороблений. Тьху.
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25.02.2026 11:40 Відповісти
Про це і військові говорять по кілзону на ЛБЗ.
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25.02.2026 11:43 Відповісти
А що там неправда? Хтось не вірить що у вати більше ресурсів? І більше наполегливості до знищень і руйнувань ?
Чи люди весь час Марафон дивляться?
Не знаю як він виглядає... Мабуть щосекунди 25-й кадр з міл'ярдами рожевих ракет ????? А
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25.02.2026 11:53 Відповісти
➡️ планує додати до своїх лав ще 50 тисяч екіпажів (такі дані Сил Оборони), для нас це може стати катастрофою", - зазначила журналістка. Джерело: https://censor.net/ua/n3602327

Ми й маємо катастрофу, бо Фламіндічі з'їдають військовий бюджет
Всім ясно що рашисти чекають розвал фронту, бо у них пюрер впертий, буде в топку війни кидати ресурси ... А ресурсів у них більше. Наші ж ресурси, це всім розуміло, меньшають через тотальний the-Дерибан...
Це журналістка зазначила самий песимістичний прогноз, та все ж на дрони вони можуть багато витрачати. ЧМобілізованими не перекриєш.
Тільки й молитися, щоб в Києві здорові сили вирішили проблему зе...
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25.02.2026 11:51 Відповісти
Потрібно намагатись виграти у кацапів по відстані кіллзони. Невже Це перше. І друге, потрібно заздалегідь робить укриття для техники та людей, котрий цілодобово охороняють наряди з дробовики. І по- третє , вже доведена на цієї війні ефективність колючого дрота, але чомусь його використовують дуже мало, як по мені.
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25.02.2026 12:02 Відповісти
5 год пошел, зедебилы только начали расчехляться как воевать и что нужно делать. Дурка
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25.02.2026 14:02 Відповісти
 
 