В’єтнамізація поля бою стане тенденцією цього року війни, - журналістка Кирієнко-Мерінова

Вʼєтнамізація фронту, роботизація та автоматизація процесів на фронті, а також КОНТРпілотна боротьба стануть основним, над чим треба думати Силам Оборони цього року.

Про це пише журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Вона наголосила, що результат деяких битв вирішує логістика.

"Дрони ворога сягають до 20 кілометрів вглиб нашої території. Змушуючи приймати "правила гри" окупантів і шукати протидію. Замість того, аби навʼязати свої правила.

Ворожі пілоти стали суттєвою проблемою на ЛБЗ. І досі немає системного рішення, як з ними боронитись. А з огляду на те, що російський "рубікон" цього року планує додати до своїх лав ще 50 тисяч екіпажів (такі дані Сил Оборони), для нас це може стати катастрофою", - зазначила журналістка.

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Кирієнко-Мерінова пише, що Сили Оборони мусять спішуватись і йти десятки кілометрів вглиб до своєї ЛБЗ. Бо жоден транспорт їхати без ризику не може.

"Дороги покриваються сітками. Перетворюючись у тунелі. Вона допомагає. Але перший, нехай другий раз, після влучання. Та ми боремось із наслідками, тобто з дронами, а не з причинами, які криються в тотальній кількості російських пілотів і їхніх засобах.

Це викликає суттєве хвилювання у Сил Оборони, як виживати і діяти в таких умовах. Тим паче на тлі чергової порції російських викидів про будівництво підземних шляхів до позицій, які окупанти розгорнули вже. Як вони швидко будуть ми неодноразово бачили на всіх ділянках фронту", - пояснила вона.

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Вʼєтнамізація

"Що бачитимемо цього року? Вʼєтнамізацію поля бою, до якої прагнуть обидві сторони. Це нагадує класичну в’єтнамську війну, де тунелі Cu Chi дозволяли виживати під тотальним домінуванням США в повітрі.

І це стане тенденцією цього року війни. І це нам потрібно вже. Логістика важлива. І не лише для доставки провізії та БК. А що головне - витягати поранених з поля бою. Солдат не хоче поповнити статистику зниклих безвісти, бо його лишили стікати кровʼю, через не можливість доїхати", - наголосила вона.

Журналістка вважає, що саме впевненість воїна у тому, що за ним прийдуть на поле бою, коли стане потрібно, може покращити й мобілізаційні показники.

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"Європа звісно могла би допомогти з фінансуванням нашої контрактної армії, як заявив Президент Зеленський, в інтервʼю ВВС. Але не все вирішують гроші. Як не вирішили мільйонні виплати для контрактників 18-24. Хоч цей контракт і дав приток у військо, але це тисячі, а не десятки чи сотні тисяч новобранців, як очікували", - наголосила вона.

Також вирішують дрони, але не все. Через вплив погодних умов вони не можуть працювати на повну.

"Навіть на найгарячіших ділянках, таких як околиці Запоріжжя, Сили Оборони розгортають міномети калібру 120мм. Бо це основне знаряддя батальйону, для прикриття піхоти. І воно допомагає їм просуватись. І його теж треба ховати під землю. Як і САУ, і в першу чергу людей", - додала вона.

"Тож вʼєтнамізація фронту, роботизація та автоматизація процесів на ньому, а також КОНТРпілотна боротьба, здається, стануть основним над чим треба думати Силам Оборони і новому міністру (оборони. - Ред.) зокрема", - підсумувала журналістка.

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