68% пленных оккупантов считают войну против Украины оправданной, - опрос. ИНФОГРАФИКА

68,29% военнопленных россиян считают войну против Украины "легитимной, необходимой и оправданной в определенной степени".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом свидетельствуют данные опроса "LingvaLexa".

Оправдание войны

Так, около 88% опрошенных пленных считают, что война против Украины была оправданной и необходимой в определенной степени (поставив ей оценку, отличную от нуля). Среди тех, кто не верит роспропаганде, оправданной российско-украинскую войну назвали 51%.

Социологи заявили, что около 13% тех, кто верил в пропаганду, заявили, что война является абсолютно оправданной и необходимой (поставив ей наивысший возможный балл), по сравнению с лишь 2% среди скептиков.

"Это означает, что солдаты, которые полностью верили в пропаганду, в 6 раз чаще считали войну полностью легитимной – разница, которая является психологически значимой", – говорят авторы исследования.

Пропаганда

В целом 47,61% пленных верят в кремлевскую пропаганду. В то же время, по крайней мере, в один пропагандистский нарратив верят 76,95%.

Также согласно опросу, 42,94% российских военнопленных считают, что среднестатистический украинец не является полноценным человеком. В среднем российские солдаты оценивают, что украинцы развиты лишь на 88% по сравнению с другими людьми.

32,71% участников озвучили желание снова вступить в ряды Вооруженных сил РФ после обмена, 28,92% сказали о готовности вернуться на войну в небоевых ролях, а 22,29% – о определенной готовности снова пойти воевать.

Среди тех, кто сильно верит в пропаганду, было в два раза больше готовых снова пойти на войну (33%), по сравнению с теми, кто "слабо верит" в пропаганду (17%).

Подобные тенденции наблюдались и в отношении вопроса добровольной сдачи в плен: среди солдат, которые сильно верят в пропаганду, уровень добровольной сдачи был почти вдвое ниже (9%), чем среди тех, кто не верит (15%).

Методология

Всего было опрошено 1060 российских военнопленных, средний возраст составляет 39 лет.

