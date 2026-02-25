68% пленных оккупантов считают войну против Украины оправданной, - опрос. ИНФОГРАФИКА
68,29% военнопленных россиян считают войну против Украины "легитимной, необходимой и оправданной в определенной степени".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом свидетельствуют данные опроса "LingvaLexa".
Оправдание войны
Так, около 88% опрошенных пленных считают, что война против Украины была оправданной и необходимой в определенной степени (поставив ей оценку, отличную от нуля). Среди тех, кто не верит роспропаганде, оправданной российско-украинскую войну назвали 51%.
Социологи заявили, что около 13% тех, кто верил в пропаганду, заявили, что война является абсолютно оправданной и необходимой (поставив ей наивысший возможный балл), по сравнению с лишь 2% среди скептиков.
"Это означает, что солдаты, которые полностью верили в пропаганду, в 6 раз чаще считали войну полностью легитимной – разница, которая является психологически значимой", – говорят авторы исследования.
Пропаганда
В целом 47,61% пленных верят в кремлевскую пропаганду. В то же время, по крайней мере, в один пропагандистский нарратив верят 76,95%.
Также согласно опросу, 42,94% российских военнопленных считают, что среднестатистический украинец не является полноценным человеком. В среднем российские солдаты оценивают, что украинцы развиты лишь на 88% по сравнению с другими людьми.
32,71% участников озвучили желание снова вступить в ряды Вооруженных сил РФ после обмена, 28,92% сказали о готовности вернуться на войну в небоевых ролях, а 22,29% – о определенной готовности снова пойти воевать.
Среди тех, кто сильно верит в пропаганду, было в два раза больше готовых снова пойти на войну (33%), по сравнению с теми, кто "слабо верит" в пропаганду (17%).
Подобные тенденции наблюдались и в отношении вопроса добровольной сдачи в плен: среди солдат, которые сильно верят в пропаганду, уровень добровольной сдачи был почти вдвое ниже (9%), чем среди тех, кто не верит (15%).
Методология
Всего было опрошено 1060 российских военнопленных, средний возраст составляет 39 лет.
аксіома
"Все стосується однієї людини. А країна, вся його країна - у в'язниці". в.зеленський. 24.02.2026.
Як це,популяризовали-"обмінний фонд"?
Хороший русский либо в земле, либо в РДК и Легионе.
Как ето, какіє-то хохли протів нашєй волі ідті посмєлі? Наказать!
Від себе додам таке. Я добре пам'ятаю радянські часи і пам'ятаю про (приблизно) 99.999% перемоги на усіх виборах "блоку комуністів та безпартійних". І це не було результатом фальсифікацій - ми тоді реально так голосували. Ми не розуміли нікчемності радянської верхівки? Та розуміли - анекдоти про дорогого Леоніда Ілліча розповідали вже не лише на кухнях, а цілком відкрито. І при всьому цьому - на виборах опускали отриманий бюлетень у скриньку, хоча ніхто б у 1970-1980-і не переслідував, якби проголосував проти.
Щоб не подумали про неповноцінність "радянського народу" скажу, що тіж самі люди (гаразд, десь на 90% тіж самі) вже масово голосували проти провладних кандидатів на виборах 1988-89 (точно не згадаю рік, скоріш1989).
Щодо того, що тих, хто заходив у кабінку, брали "на олівець" - не думаю, що у 1970-і і тим паче у 1980-і таке було. До того ж, я пригадую, що у кількох округах російської "глибинки" депутати такі не набирали потрібної кількості голосів (загальні 99+% були, але по країні в цілому).
Виговський і Мохамад не спалили тоді москву ут і маєм терер цих виродків на нашій землі
''гомо москаліус'' - агресивні біологічні паразити - пожирачі усього доброго і позитивного - розповсюджувачі усілякої нечисті і зарази.
''гомо москаліус'' - цей біологічний вид спокійно можна розмістити в одному класифікаційному ряді з такими організмами, як - щурі, глисти, міль, сарана, таргани...