68% пленных оккупантов считают войну против Украины оправданной, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Отношение пленных оккупантов к войне: опрос

68,29% военнопленных россиян считают войну против Украины "легитимной, необходимой и оправданной в определенной степени".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом свидетельствуют данные опроса "LingvaLexa".

Оправдание войны

Так, около 88% опрошенных пленных считают, что война против Украины была оправданной и необходимой в определенной степени (поставив ей оценку, отличную от нуля). Среди тех, кто не верит роспропаганде, оправданной российско-украинскую войну назвали 51%.

Социологи заявили, что около 13% тех, кто верил в пропаганду, заявили, что война является абсолютно оправданной и необходимой (поставив ей наивысший возможный балл), по сравнению с лишь 2% среди скептиков.

"Это означает, что солдаты, которые полностью верили в пропаганду, в 6 раз чаще считали войну полностью легитимной – разница, которая является психологически значимой", – говорят авторы исследования.

Пропаганда

В целом 47,61% пленных верят в кремлевскую пропаганду. В то же время, по крайней мере, в один пропагандистский нарратив верят 76,95%.

Отношение российских военнопленных к войне

Также согласно опросу, 42,94% российских военнопленных считают, что среднестатистический украинец не является полноценным человеком. В среднем российские солдаты оценивают, что украинцы развиты лишь на 88% по сравнению с другими людьми.

Отношение российских военнопленных к войне

32,71% участников озвучили желание снова вступить в ряды Вооруженных сил РФ после обмена, 28,92% сказали о готовности вернуться на войну в небоевых ролях, а 22,29% – о определенной готовности снова пойти воевать.

Среди тех, кто сильно верит в пропаганду, было в два раза больше готовых снова пойти на войну (33%), по сравнению с теми, кто "слабо верит" в пропаганду (17%).

Подобные тенденции наблюдались и в отношении вопроса добровольной сдачи в плен: среди солдат, которые сильно верят в пропаганду, уровень добровольной сдачи был почти вдвое ниже (9%), чем среди тех, кто не верит (15%).

Методология

Всего было опрошено 1060 российских военнопленных, средний возраст составляет 39 лет.

армия РФ (10448) военнопленные (533) опрос (553)
хароший кацап це дохлий кацап
аксіома
25.02.2026 13:08 Ответить
а що чекати від генетичних мутантів і прямих нащадків андрофагів???
25.02.2026 13:08 Ответить
Взагалі відбувається якась дичина. Замість того щоб цю кацапську наволоч голодом заморити(дзеркально як кацапи роблять з нашими полоненими), так серед них соцопитування проводять..... Ми не такі? Ну ладно. Так переможемо.🥴
25.02.2026 13:10 Ответить
Значить олів'є їм....з мишьяком.
25.02.2026 13:06 Ответить
Взагалі відбувається якась дичина. Замість того щоб цю кацапську наволоч голодом заморити(дзеркально як кацапи роблять з нашими полоненими), так серед них соцопитування проводять..... Ми не такі? Ну ладно. Так переможемо.🥴
25.02.2026 13:10 Ответить
а що чекати від генетичних мутантів і прямих нащадків андрофагів???
25.02.2026 13:08 Ответить
горбатого могила виправить
25.02.2026 19:17 Ответить
хароший кацап це дохлий кацап
аксіома
25.02.2026 13:08 Ответить
То що ще потрібно щоб натицяти західним політикам по мордякам у відповідь на їхні методички про виключну роль ***** у цій війні. Щоб вони збагнули що ***** все ж таки колективний. Що це весь російський народ. Що немає там невинних. І що колективна відповідальність за злочини в Україні це не вимушенність, а сувора необхідність.
25.02.2026 13:09 Ответить
кому ви хочете натицяти, західним політикам? може своїм натицяти?

"Все стосується однієї людини. А країна, вся його країна - у в'язниці". в.зеленський. 24.02.2026.
25.02.2026 13:55 Ответить
Негуйово себе почувають: підліковані,нагодовані,в теплі,впевненість,що незабаром звільнять.
Як це,популяризовали-"обмінний фонд"?
25.02.2026 13:11 Ответить
Это война Путина. Народ расии не хочет войны против братской Украины. Как только режим рухнет, все будет как раньше.
Хороший русский либо в земле, либо в РДК и Легионе.
25.02.2026 13:13 Ответить
Це жарт?
25.02.2026 13:20 Ответить
мабудь краще коли кацап все таки в землі
25.02.2026 21:24 Ответить
І ще й тортів вимагають і навіть насміхалися,по тих інтерв'ю.Москалів годують м'ясом і цукерками,лікують навіть зуби.Це фактично не полон,а курорт.
25.02.2026 13:15 Ответить
Це все із за того що ця погань живе в полоні краще чим в себе дома,ВИМАГАЮЧІ більше фруктів на обід,ще одну ковдру, разноманітність харчування, і все це за кошти Українців,яких ця наволоч сросійська прийшла вбивати,грабувати,гвалтувати.
25.02.2026 13:15 Ответить
А що ви хотіли,коли вам 24/7 мозок промивають?
25.02.2026 13:17 Ответить
Там промивати не треба, вони такі є і без цього.
Как ето, какіє-то хохли протів нашєй волі ідті посмєлі? Наказать!
25.02.2026 13:32 Ответить
Дякую за хоча б одну адекватну оцінку ситуації.

Від себе додам таке. Я добре пам'ятаю радянські часи і пам'ятаю про (приблизно) 99.999% перемоги на усіх виборах "блоку комуністів та безпартійних". І це не було результатом фальсифікацій - ми тоді реально так голосували. Ми не розуміли нікчемності радянської верхівки? Та розуміли - анекдоти про дорогого Леоніда Ілліча розповідали вже не лише на кухнях, а цілком відкрито. І при всьому цьому - на виборах опускали отриманий бюлетень у скриньку, хоча ніхто б у 1970-1980-і не переслідував, якби проголосував проти.
Щоб не подумали про неповноцінність "радянського народу" скажу, що тіж самі люди (гаразд, десь на 90% тіж самі) вже масово голосували проти провладних кандидатів на виборах 1988-89 (точно не згадаю рік, скоріш1989).
25.02.2026 13:33 Ответить
ви якийсь странний або брешете що пам'ятаєте совок. В совку на виборах був завжди лише один кандидат - від "блоку комуністів та безпартійних". Він і перемагав. Я на вибори ходила один раз - в 18 років, бо було цікаво, шо це таке дорослі роблять. Потім не ходила, бо було нецікаво. Галочок не ставила, як і усі, бо нашо?.
25.02.2026 13:49 Ответить
Я 1964 р.н., отже СРСР таки пам'ятаю. І не брешу (і прошу Вас утримались від таких виразів). У радянських виборах встиг взяти участь кілька разів, і завжди все було так, як я описав - люди беруть бюлетень та опускають у скриньку, навіть не дуже поцікавивших особистістю кандидата. А щодо безальтернативності, то вибір все одно був - викреслити того єдиного кандидата. До речі, на виборах 1989 у деяких округах було декілька кандидатів, але не всюди. Так, у Києві був єдиний кандидат - Костянтин Масик, і кияни його впевнено прокатили. Прикольно, що у Ленінграді теж був єдиний кандидат - Гідаспов, так ленінградці прокатили його ще впевненіше, ніж кияни свого.
25.02.2026 17:49 Ответить
В радянські часи кабінки на виборчих дільницях були збоку, і хто туди заходив, одразу брали на замітку. Адже в кожній виборчій комісії, в кожнім разі в містах, обов`язково був молодик, який за документами рахувався скажімо слюсарем з-ду ім. Малишева, а працював в зовсім іншій організації.
25.02.2026 19:23 Ответить
Одним з таких "молодиків" кілька разів була моя мати - суто робітнича професія, працювала у ливарному цеху на "Ленінській кузні" (тодішня назва), але під час виборів її залучали у виборчу комісію.

Щодо того, що тих, хто заходив у кабінку, брали "на олівець" - не думаю, що у 1970-і і тим паче у 1980-і таке було. До того ж, я пригадую, що у кількох округах російської "глибинки" депутати такі не набирали потрібної кількості голосів (загальні 99+% були, але по країні в цілому).
25.02.2026 22:18 Ответить
Я два роки провів в ярославській губернії. Там мізки промивати не потрібно. Промивати нічого. У них голови як бачок унітазу - постійно заповнюється і потім зливається...
25.02.2026 14:16 Ответить
Якшо полонені так вважають - то шо казати за фронтовиків
25.02.2026 13:17 Ответить
а за їх самок в тилу - тим більше....
25.02.2026 13:19 Ответить
Для них це за щастя - мільйони фублів
25.02.2026 13:22 Ответить
Хто- ще сумнівався... Рабська психологія, яку сформулювали ще римляни, в античні часи: "Раб мріє не тільки звільниться... Він мріє сам стать рабовласником...". Кацапи, будучи рабами у своїй державі, мріють зробить рабами оточуючих, щоб самим стать такими собі, "дрібненькими" рабовласниками... Я подібну психологічну тенденцію помічав у кацапах ще в радянські часи, в рядах Радянської армії - лише кацапня , дірвавшись до якоїсь влади, застосовували її, частенько, не для користі служби, а заради самого відчуття влади над іншими, принижуючи підлеглих...
25.02.2026 13:19 Ответить
Ні війна ні полон не вилікує лишню хромосому. По вуха в гівні але вялічіє є. Хіба що ампутація мозку може зробити з кацапа щось подібне до людини.
25.02.2026 13:21 Ответить
И не сомневался. Публикуется видео, где "жертвы обстоятельств", почему-то приоритетно.
25.02.2026 13:26 Ответить
Нада убрать ***** - і вайна тут жє прєктатітся, потому что она нужна только *****.
25.02.2026 13:30 Ответить
Не думаю. ***** є втіленням їх сутності. Приберуть цього і відразу зявиться *****-2, 3, 4. ***** це вже титул привителя *****стану.
25.02.2026 14:19 Ответить
Нахера ви взагалі їх берете в полон?
25.02.2026 13:31 Ответить
Главная причина- солдат СОУ, попавших в плен, надо на кого то менять.
25.02.2026 13:41 Ответить
"не хлібом Україні годувати рашистських вбивць ,свинцем потрібно пригощати"
25.02.2026 13:37 Ответить
тобто 68% після обміну знов гарантовано повертаються на фронт.
25.02.2026 13:37 Ответить
Покажіть це Європі, яка розказує що в усьому вінават только путєн, а не рузькій бєдний і абманутій нарот, А також Тромбу який розказує що українці і кацапи завтра знову паміряться і будуть їздити один до одного в гості
25.02.2026 13:39 Ответить
хто має показати щось Європі, якщо президент України 24.02.2026 в інтерв'ю американському ЗМІ каже наступне: "Все стосується однієї людини. А країна, вся його країна - у в'язниці"
25.02.2026 13:59 Ответить
якщо ви досі не знали, то за переконанням зеленського Україна "... воює проти однієї людини.". Джерело: https://censor.net/ua/n3602115
25.02.2026 14:02 Ответить
Сарана...
25.02.2026 13:40 Ответить
Тим хто хоче повторить (-) вказівний палець.
25.02.2026 13:43 Ответить
Ви ше спитайте їх як вони контракт підписують , ну про Україну і хохлов.Добрі серця в тих хлопців що брали їх в полон.
25.02.2026 13:45 Ответить
найпротивніше, що вони заявляють, шо ми з цими мерзотами один народ. За це би розстрілювала. Інших на обмін
25.02.2026 13:52 Ответить
И зачем тогда этих питаров.держать в плену и кормить за деньги украинских налогоплательщиков!?
25.02.2026 13:59 Ответить
біосміття !
Виговський і Мохамад не спалили тоді москву ут і маєм терер цих виродків на нашій землі
25.02.2026 14:07 Ответить
Та в них у полоні життя медом! Якщо вони навіть у полоні вважають війну виправданою, то це недоработка відповідних українських спеціальних служб. Якби кожному по паяльнику в дупу вони би вважали навпаки!
25.02.2026 14:16 Ответить
А ви їх годуйте. Розводьте толерантність і гуманізм.Щоб вони всі виздихали! Як в своїй Московщині, так і тут. Вони вважають себе вЯлікими і хочуть щоб їм всі сраку підносили. Погань, мерзота, твань.
25.02.2026 15:14 Ответить
Це для тих, хто вірить у «хароших рускіх»
25.02.2026 15:29 Ответить
Ще раз повторюю: Всякий непотріб в полон не брати, нема ніякого сенсу! В крайньому разі - розстріл при спробі втечі.
25.02.2026 16:30 Ответить
Руzzкій-це діагноз, лікується FPV.
25.02.2026 16:37 Ответить
''гомо москаліус'' - тупикова гілка розвитку біологічних організмів на планеті Земля.
''гомо москаліус'' - агресивні біологічні паразити - пожирачі усього доброго і позитивного - розповсюджувачі усілякої нечисті і зарази.
''гомо москаліус'' - цей біологічний вид спокійно можна розмістити в одному класифікаційному ряді з такими організмами, як - щурі, глисти, міль, сарана, таргани...
25.02.2026 16:44 Ответить
Статистика абсурду: 68% полонених виправдовують війну, бо визнати власну тупість для них боляче, а от бути гарматним м'ясом - для них це звично.
25.02.2026 17:34 Ответить
 
 