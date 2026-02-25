УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11917 відвідувачів онлайн
Новини Опитування про війну в Україні Полонені окупанти
5 502 51

68% полонених окупантів вважають війну проти України виправданою, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Ставлення полонених окупантів до війни: опитування

68,29% військовополонених росіян вважають війну проти України "легітимною, необхідною та виправданою в певній мірі".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це свідчать дані опитування "LingvaLexa".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Виправдання війни

Так, близько 88% опитаних полонених вважають, що війна проти України була виправданою і необхідною в певній мірі (давши їй оцінку, відмінну від нуля). Серед тих, хто не вірить роспропаганді, виправданою російсько-українську війну назвали 51%.

Соціологи заявили, що близько 13% тих, хто вірив у пропаганду, заявили, що війна є абсолютно виправданою і необхідною (давши їй найвищий можливий бал), порівняно з лише 2% серед скептиків.

"Це означає, що солдати, які повністю вірили в пропаганду, в 6 разів частіше вважали війну повністю легітимною – різниця, яка є психологічно значущою", - кажуть автори дослідження.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ГУР перехопило наказ рашиста вбивати військовополонених ЗСУ: "Никого в плен не берём. Всех надо разъ#б#ть нах#й, уничтожить". АУДIО

Пропаганда

Загалом 47,61% полонених вірять у кремлівську пропаганду. Водночас принаймні в один пропагандистський наратив вірять 76,95%.

Ставлення російських військовополонених до війни

Також згідно з опитуванням, 42,94% російських військовополонених вважають, що середньостатистичний українець не є повноцінною людиною. В середньому російські солдати оцінюють, що українці розвинені лише на 88% порівняно з іншими людьми.

Ставлення російських військовополонених до війни

32,71% учасників озвучили бажання знову вступити до лав Збройних сил РФ після обміну, 28,92% сказали про готовність повернутися на війну у небойових ролях, а 22,29% – про певну готовність знову піти воювати.

Серед тих, хто сильно вірить у пропаганду, було вдвічі більше готових знову піти на війну (33%), порівняно з тими, хто "слабко вірить" у пропаганду (17%).

Подібні тенденції спостерігали і щодо питання добровільної здачі в полон: серед солдатів, які сильно вірять у пропаганду, рівень добровільної здачі був майже вдвічі нижчим (9%), ніж серед тих, хто не вірить (15%).

Методологія

Всього було опитано 1060 російських військовополонених, середній вік становить 39 років.

Захід створено ГО "ЛінгваЛєкса" за підтримки Фонду "Аскольд і Дір", що адмініструється ІСАР Єднання в межах проєкту "Сильне громадянське суспільство України – рушій реформ і демократії" за фінансування Норвегії та Швеції.

Дослідження доступне за посиланням.

Також дивіться: Взяли росіян у полон по телефону: унікальна операція "Хартії" в Куп’янську. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21181) військовополонені (1146) опитування (2184)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
хароший кацап це дохлий кацап
аксіома
показати весь коментар
25.02.2026 13:08 Відповісти
+19
а що чекати від генетичних мутантів і прямих нащадків андрофагів???
показати весь коментар
25.02.2026 13:08 Відповісти
+18
Взагалі відбувається якась дичина. Замість того щоб цю кацапську наволоч голодом заморити(дзеркально як кацапи роблять з нашими полоненими), так серед них соцопитування проводять..... Ми не такі? Ну ладно. Так переможемо.🥴
показати весь коментар
25.02.2026 13:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Значить олів'є їм....з мишьяком.
показати весь коментар
25.02.2026 13:06 Відповісти
Взагалі відбувається якась дичина. Замість того щоб цю кацапську наволоч голодом заморити(дзеркально як кацапи роблять з нашими полоненими), так серед них соцопитування проводять..... Ми не такі? Ну ладно. Так переможемо.🥴
показати весь коментар
25.02.2026 13:10 Відповісти
а що чекати від генетичних мутантів і прямих нащадків андрофагів???
показати весь коментар
25.02.2026 13:08 Відповісти
горбатого могила виправить
показати весь коментар
25.02.2026 19:17 Відповісти
хароший кацап це дохлий кацап
аксіома
показати весь коментар
25.02.2026 13:08 Відповісти
То що ще потрібно щоб натицяти західним політикам по мордякам у відповідь на їхні методички про виключну роль ***** у цій війні. Щоб вони збагнули що ***** все ж таки колективний. Що це весь російський народ. Що немає там невинних. І що колективна відповідальність за злочини в Україні це не вимушенність, а сувора необхідність.
показати весь коментар
25.02.2026 13:09 Відповісти
кому ви хочете натицяти, західним політикам? може своїм натицяти?

"Все стосується однієї людини. А країна, вся його країна - у в'язниці". в.зеленський. 24.02.2026.
показати весь коментар
25.02.2026 13:55 Відповісти
Негуйово себе почувають: підліковані,нагодовані,в теплі,впевненість,що незабаром звільнять.
Як це,популяризовали-"обмінний фонд"?
показати весь коментар
25.02.2026 13:11 Відповісти
Это война Путина. Народ расии не хочет войны против братской Украины. Как только режим рухнет, все будет как раньше.
Хороший русский либо в земле, либо в РДК и Легионе.
показати весь коментар
25.02.2026 13:13 Відповісти
Це жарт?
показати весь коментар
25.02.2026 13:20 Відповісти
мабудь краще коли кацап все таки в землі
показати весь коментар
25.02.2026 21:24 Відповісти
І ще й тортів вимагають і навіть насміхалися,по тих інтерв'ю.Москалів годують м'ясом і цукерками,лікують навіть зуби.Це фактично не полон,а курорт.
показати весь коментар
25.02.2026 13:15 Відповісти
Це все із за того що ця погань живе в полоні краще чим в себе дома,ВИМАГАЮЧІ більше фруктів на обід,ще одну ковдру, разноманітність харчування, і все це за кошти Українців,яких ця наволоч сросійська прийшла вбивати,грабувати,гвалтувати.
показати весь коментар
25.02.2026 13:15 Відповісти
А що ви хотіли,коли вам 24/7 мозок промивають?
показати весь коментар
25.02.2026 13:17 Відповісти
Там промивати не треба, вони такі є і без цього.
Как ето, какіє-то хохли протів нашєй волі ідті посмєлі? Наказать!
показати весь коментар
25.02.2026 13:32 Відповісти
Дякую за хоча б одну адекватну оцінку ситуації.

Від себе додам таке. Я добре пам'ятаю радянські часи і пам'ятаю про (приблизно) 99.999% перемоги на усіх виборах "блоку комуністів та безпартійних". І це не було результатом фальсифікацій - ми тоді реально так голосували. Ми не розуміли нікчемності радянської верхівки? Та розуміли - анекдоти про дорогого Леоніда Ілліча розповідали вже не лише на кухнях, а цілком відкрито. І при всьому цьому - на виборах опускали отриманий бюлетень у скриньку, хоча ніхто б у 1970-1980-і не переслідував, якби проголосував проти.
Щоб не подумали про неповноцінність "радянського народу" скажу, що тіж самі люди (гаразд, десь на 90% тіж самі) вже масово голосували проти провладних кандидатів на виборах 1988-89 (точно не згадаю рік, скоріш1989).
показати весь коментар
25.02.2026 13:33 Відповісти
ви якийсь странний або брешете що пам'ятаєте совок. В совку на виборах був завжди лише один кандидат - від "блоку комуністів та безпартійних". Він і перемагав. Я на вибори ходила один раз - в 18 років, бо було цікаво, шо це таке дорослі роблять. Потім не ходила, бо було нецікаво. Галочок не ставила, як і усі, бо нашо?.
показати весь коментар
25.02.2026 13:49 Відповісти
Я 1964 р.н., отже СРСР таки пам'ятаю. І не брешу (і прошу Вас утримались від таких виразів). У радянських виборах встиг взяти участь кілька разів, і завжди все було так, як я описав - люди беруть бюлетень та опускають у скриньку, навіть не дуже поцікавивших особистістю кандидата. А щодо безальтернативності, то вибір все одно був - викреслити того єдиного кандидата. До речі, на виборах 1989 у деяких округах було декілька кандидатів, але не всюди. Так, у Києві був єдиний кандидат - Костянтин Масик, і кияни його впевнено прокатили. Прикольно, що у Ленінграді теж був єдиний кандидат - Гідаспов, так ленінградці прокатили його ще впевненіше, ніж кияни свого.
показати весь коментар
25.02.2026 17:49 Відповісти
В радянські часи кабінки на виборчих дільницях були збоку, і хто туди заходив, одразу брали на замітку. Адже в кожній виборчій комісії, в кожнім разі в містах, обов`язково був молодик, який за документами рахувався скажімо слюсарем з-ду ім. Малишева, а працював в зовсім іншій організації.
показати весь коментар
25.02.2026 19:23 Відповісти
Одним з таких "молодиків" кілька разів була моя мати - суто робітнича професія, працювала у ливарному цеху на "Ленінській кузні" (тодішня назва), але під час виборів її залучали у виборчу комісію.

Щодо того, що тих, хто заходив у кабінку, брали "на олівець" - не думаю, що у 1970-і і тим паче у 1980-і таке було. До того ж, я пригадую, що у кількох округах російської "глибинки" депутати такі не набирали потрібної кількості голосів (загальні 99+% були, але по країні в цілому).
показати весь коментар
25.02.2026 22:18 Відповісти
Я два роки провів в ярославській губернії. Там мізки промивати не потрібно. Промивати нічого. У них голови як бачок унітазу - постійно заповнюється і потім зливається...
показати весь коментар
25.02.2026 14:16 Відповісти
Якшо полонені так вважають - то шо казати за фронтовиків
показати весь коментар
25.02.2026 13:17 Відповісти
а за їх самок в тилу - тим більше....
показати весь коментар
25.02.2026 13:19 Відповісти
Для них це за щастя - мільйони фублів
показати весь коментар
25.02.2026 13:22 Відповісти
Хто- ще сумнівався... Рабська психологія, яку сформулювали ще римляни, в античні часи: "Раб мріє не тільки звільниться... Він мріє сам стать рабовласником...". Кацапи, будучи рабами у своїй державі, мріють зробить рабами оточуючих, щоб самим стать такими собі, "дрібненькими" рабовласниками... Я подібну психологічну тенденцію помічав у кацапах ще в радянські часи, в рядах Радянської армії - лише кацапня , дірвавшись до якоїсь влади, застосовували її, частенько, не для користі служби, а заради самого відчуття влади над іншими, принижуючи підлеглих...
показати весь коментар
25.02.2026 13:19 Відповісти
Ні війна ні полон не вилікує лишню хромосому. По вуха в гівні але вялічіє є. Хіба що ампутація мозку може зробити з кацапа щось подібне до людини.
показати весь коментар
25.02.2026 13:21 Відповісти
И не сомневался. Публикуется видео, где "жертвы обстоятельств", почему-то приоритетно.
показати весь коментар
25.02.2026 13:26 Відповісти
Нада убрать ***** - і вайна тут жє прєктатітся, потому что она нужна только *****.
показати весь коментар
25.02.2026 13:30 Відповісти
Не думаю. ***** є втіленням їх сутності. Приберуть цього і відразу зявиться *****-2, 3, 4. ***** це вже титул привителя *****стану.
показати весь коментар
25.02.2026 14:19 Відповісти
Нахера ви взагалі їх берете в полон?
показати весь коментар
25.02.2026 13:31 Відповісти
Главная причина- солдат СОУ, попавших в плен, надо на кого то менять.
показати весь коментар
25.02.2026 13:41 Відповісти
"не хлібом Україні годувати рашистських вбивць ,свинцем потрібно пригощати"
показати весь коментар
25.02.2026 13:37 Відповісти
тобто 68% після обміну знов гарантовано повертаються на фронт.
показати весь коментар
25.02.2026 13:37 Відповісти
Покажіть це Європі, яка розказує що в усьому вінават только путєн, а не рузькій бєдний і абманутій нарот, А також Тромбу який розказує що українці і кацапи завтра знову паміряться і будуть їздити один до одного в гості
показати весь коментар
25.02.2026 13:39 Відповісти
хто має показати щось Європі, якщо президент України 24.02.2026 в інтерв'ю американському ЗМІ каже наступне: "Все стосується однієї людини. А країна, вся його країна - у в'язниці"
показати весь коментар
25.02.2026 13:59 Відповісти
якщо ви досі не знали, то за переконанням зеленського Україна "... воює проти однієї людини.". Джерело: https://censor.net/ua/n3602115
показати весь коментар
25.02.2026 14:02 Відповісти
Сарана...
показати весь коментар
25.02.2026 13:40 Відповісти
Тим хто хоче повторить (-) вказівний палець.
показати весь коментар
25.02.2026 13:43 Відповісти
Ви ше спитайте їх як вони контракт підписують , ну про Україну і хохлов.Добрі серця в тих хлопців що брали їх в полон.
показати весь коментар
25.02.2026 13:45 Відповісти
найпротивніше, що вони заявляють, шо ми з цими мерзотами один народ. За це би розстрілювала. Інших на обмін
показати весь коментар
25.02.2026 13:52 Відповісти
И зачем тогда этих питаров.держать в плену и кормить за деньги украинских налогоплательщиков!?
показати весь коментар
25.02.2026 13:59 Відповісти
біосміття !
Виговський і Мохамад не спалили тоді москву ут і маєм терер цих виродків на нашій землі
показати весь коментар
25.02.2026 14:07 Відповісти
Та в них у полоні життя медом! Якщо вони навіть у полоні вважають війну виправданою, то це недоработка відповідних українських спеціальних служб. Якби кожному по паяльнику в дупу вони би вважали навпаки!
показати весь коментар
25.02.2026 14:16 Відповісти
А ви їх годуйте. Розводьте толерантність і гуманізм.Щоб вони всі виздихали! Як в своїй Московщині, так і тут. Вони вважають себе вЯлікими і хочуть щоб їм всі сраку підносили. Погань, мерзота, твань.
показати весь коментар
25.02.2026 15:14 Відповісти
Це для тих, хто вірить у «хароших рускіх»
показати весь коментар
25.02.2026 15:29 Відповісти
Ще раз повторюю: Всякий непотріб в полон не брати, нема ніякого сенсу! В крайньому разі - розстріл при спробі втечі.
показати весь коментар
25.02.2026 16:30 Відповісти
Руzzкій-це діагноз, лікується FPV.
показати весь коментар
25.02.2026 16:37 Відповісти
''гомо москаліус'' - тупикова гілка розвитку біологічних організмів на планеті Земля.
''гомо москаліус'' - агресивні біологічні паразити - пожирачі усього доброго і позитивного - розповсюджувачі усілякої нечисті і зарази.
''гомо москаліус'' - цей біологічний вид спокійно можна розмістити в одному класифікаційному ряді з такими організмами, як - щурі, глисти, міль, сарана, таргани...
показати весь коментар
25.02.2026 16:44 Відповісти
Статистика абсурду: 68% полонених виправдовують війну, бо визнати власну тупість для них боляче, а от бути гарматним м'ясом - для них це звично.
показати весь коментар
25.02.2026 17:34 Відповісти
 
 