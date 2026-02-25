68% полонених окупантів вважають війну проти України виправданою, - опитування. ІНФОГРАФІКА
68,29% військовополонених росіян вважають війну проти України "легітимною, необхідною та виправданою в певній мірі".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це свідчать дані опитування "LingvaLexa".
Виправдання війни
Так, близько 88% опитаних полонених вважають, що війна проти України була виправданою і необхідною в певній мірі (давши їй оцінку, відмінну від нуля). Серед тих, хто не вірить роспропаганді, виправданою російсько-українську війну назвали 51%.
Соціологи заявили, що близько 13% тих, хто вірив у пропаганду, заявили, що війна є абсолютно виправданою і необхідною (давши їй найвищий можливий бал), порівняно з лише 2% серед скептиків.
"Це означає, що солдати, які повністю вірили в пропаганду, в 6 разів частіше вважали війну повністю легітимною – різниця, яка є психологічно значущою", - кажуть автори дослідження.
Пропаганда
Загалом 47,61% полонених вірять у кремлівську пропаганду. Водночас принаймні в один пропагандистський наратив вірять 76,95%.
Також згідно з опитуванням, 42,94% російських військовополонених вважають, що середньостатистичний українець не є повноцінною людиною. В середньому російські солдати оцінюють, що українці розвинені лише на 88% порівняно з іншими людьми.
32,71% учасників озвучили бажання знову вступити до лав Збройних сил РФ після обміну, 28,92% сказали про готовність повернутися на війну у небойових ролях, а 22,29% – про певну готовність знову піти воювати.
Серед тих, хто сильно вірить у пропаганду, було вдвічі більше готових знову піти на війну (33%), порівняно з тими, хто "слабко вірить" у пропаганду (17%).
Подібні тенденції спостерігали і щодо питання добровільної здачі в полон: серед солдатів, які сильно вірять у пропаганду, рівень добровільної здачі був майже вдвічі нижчим (9%), ніж серед тих, хто не вірить (15%).
Методологія
Всього було опитано 1060 російських військовополонених, середній вік становить 39 років.
Захід створено ГО "ЛінгваЛєкса" за підтримки Фонду "Аскольд і Дір", що адмініструється ІСАР Єднання в межах проєкту "Сильне громадянське суспільство України – рушій реформ і демократії" за фінансування Норвегії та Швеції.
Дослідження доступне за посиланням.
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аксіома
"Все стосується однієї людини. А країна, вся його країна - у в'язниці". в.зеленський. 24.02.2026.
Як це,популяризовали-"обмінний фонд"?
Хороший русский либо в земле, либо в РДК и Легионе.
Как ето, какіє-то хохли протів нашєй волі ідті посмєлі? Наказать!
Від себе додам таке. Я добре пам'ятаю радянські часи і пам'ятаю про (приблизно) 99.999% перемоги на усіх виборах "блоку комуністів та безпартійних". І це не було результатом фальсифікацій - ми тоді реально так голосували. Ми не розуміли нікчемності радянської верхівки? Та розуміли - анекдоти про дорогого Леоніда Ілліча розповідали вже не лише на кухнях, а цілком відкрито. І при всьому цьому - на виборах опускали отриманий бюлетень у скриньку, хоча ніхто б у 1970-1980-і не переслідував, якби проголосував проти.
Щоб не подумали про неповноцінність "радянського народу" скажу, що тіж самі люди (гаразд, десь на 90% тіж самі) вже масово голосували проти провладних кандидатів на виборах 1988-89 (точно не згадаю рік, скоріш1989).
Щодо того, що тих, хто заходив у кабінку, брали "на олівець" - не думаю, що у 1970-і і тим паче у 1980-і таке було. До того ж, я пригадую, що у кількох округах російської "глибинки" депутати такі не набирали потрібної кількості голосів (загальні 99+% були, але по країні в цілому).
Виговський і Мохамад не спалили тоді москву ут і маєм терер цих виродків на нашій землі
''гомо москаліус'' - агресивні біологічні паразити - пожирачі усього доброго і позитивного - розповсюджувачі усілякої нечисті і зарази.
''гомо москаліус'' - цей біологічний вид спокійно можна розмістити в одному класифікаційному ряді з такими організмами, як - щурі, глисти, міль, сарана, таргани...