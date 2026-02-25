68% полонених окупантів вважають війну проти України виправданою, - опитування. ІНФОГРАФІКА

68,29% військовополонених росіян вважають війну проти України "легітимною, необхідною та виправданою в певній мірі".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це свідчать дані опитування "LingvaLexa".

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Виправдання війни

Так, близько 88% опитаних полонених вважають, що війна проти України була виправданою і необхідною в певній мірі (давши їй оцінку, відмінну від нуля). Серед тих, хто не вірить роспропаганді, виправданою російсько-українську війну назвали 51%.

Соціологи заявили, що близько 13% тих, хто вірив у пропаганду, заявили, що війна є абсолютно виправданою і необхідною (давши їй найвищий можливий бал), порівняно з лише 2% серед скептиків.

"Це означає, що солдати, які повністю вірили в пропаганду, в 6 разів частіше вважали війну повністю легітимною – різниця, яка є психологічно значущою", - кажуть автори дослідження.

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Пропаганда

Загалом 47,61% полонених вірять у кремлівську пропаганду. Водночас принаймні в один пропагандистський наратив вірять 76,95%.

Також згідно з опитуванням, 42,94% російських військовополонених вважають, що середньостатистичний українець не є повноцінною людиною. В середньому російські солдати оцінюють, що українці розвинені лише на 88% порівняно з іншими людьми.

32,71% учасників озвучили бажання знову вступити до лав Збройних сил РФ після обміну, 28,92% сказали про готовність повернутися на війну у небойових ролях, а 22,29% – про певну готовність знову піти воювати.

Серед тих, хто сильно вірить у пропаганду, було вдвічі більше готових знову піти на війну (33%), порівняно з тими, хто "слабко вірить" у пропаганду (17%).

Подібні тенденції спостерігали і щодо питання добровільної здачі в полон: серед солдатів, які сильно вірять у пропаганду, рівень добровільної здачі був майже вдвічі нижчим (9%), ніж серед тих, хто не вірить (15%).

Методологія

Всього було опитано 1060 російських військовополонених, середній вік становить 39 років.

Захід створено ГО "ЛінгваЛєкса" за підтримки Фонду "Аскольд і Дір", що адмініструється ІСАР Єднання в межах проєкту "Сильне громадянське суспільство України – рушій реформ і демократії" за фінансування Норвегії та Швеції.

Дослідження доступне за посиланням.

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