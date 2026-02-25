В Еврокомиссии заявили, что остановка "Дружбы" не угрожает энергобезопасности Венгрии и Словакии
В среду, 25 февраля, Координационная группа ЕС на экспертном уровне с участием Венгрии, Словакии и Хорватии в формате видеоконференции обсудила состояние дел вокруг нефтепровода "Дружба". В ЕС пришли к выводу, что на данный момент остановка нефтепровода "Дружба" не несет угрозы энергетической безопасности Евросоюза.
Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии по энергетическим вопросам Анна-Кайса Итконен, передает "ЕП", сообщает Цензор.НЕТ.
Угроз энергобезопасности нет
Сообщается, что эксперты ЕС пришли к выводу, что остановка транспортировки российской нефти в Венгрию и Словакию по нефтепроводу "Дружба" в настоящее время не несет угрозы энергобезопасности этих государств.
"Сегодня утром состоялось заседание Координационной группы по вопросам нефти, в ходе которого обсуждалось текущее состояние безопасности поставок и любые краткосрочные риски, в частности связанные с повреждением южной ветки нефтепровода "Дружба"... На данном этапе непосредственного риска для безопасности поставок в ЕС нет, поскольку и Венгрия, и Словакия имеют нефтяные резервы", - рассказала пресс-секретарь ЕК.
По словам Итконен, Венгрия и Словакия подтвердили, что начали использовать свои чрезвычайные запасы нефти из резервов.
Альтернативные маршруты
Группа также рассмотрела альтернативные маршруты для обеспечения бесперебойных поставок нефти в соответствующие страны.
"Существует альтернативный путь поставок для Венгрии и Словакии - это трубопровод Adria из Хорватии. Во время встречи хорватская сторона подтвердила, что по нефтепроводу Adria в Венгрию и Словакию уже транспортируется сырая нефть нероссийского происхождения", – отметила пресс-секретарь Еврокомиссии.
Она добавила, что "дополнительные партии нероссийской нефти, законтрактованные компанией MOL Group, направляются к нефтяному терминалу Хорватии, что позволит поддерживать безопасность поставок в Венгрию и Словакию".
"Мы продолжаем мониторинг ситуации и поддерживаем тесный контакт со всеми соответствующими государствами-членами, а также с Украиной. Контакты происходят на самом высоком уровне Комиссии", - сказала Итконен.
Она заверила, что Еврокомиссия принимает "все возможные меры на всех уровнях для обеспечения безопасности поставок в Венгрию и Словакию".
"В заключение: мы решительно осуждаем российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины", - добавила Итконен.
Что предшествовало?
- 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
- Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
- Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.
- В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.
А Дружба на ремонті...
І поправка: не мадяри і словаки, а кОрбан з фіцой.
У першого зараз невеселі дні: зростає розрив між його партією і опозицією, на користь опозиції.
угорські селяни цього не знають, їм тєлєвізор розповідає протилежне.
Щойно завершилося засідання ради оборони, яке я скликав через українську нафтову блокаду. З 27 січня не надходить нафта трубопроводом "Дружба" до Угорщини. З даних чітко видно, що ця безпрецедентна зупинка має не технічні, а політичні причини. Український уряд тисне на Угорщину та Словаччину нафтовою блокадою.
Я заслухав доповіді служб національної безпеки. Я бачу, що Україна готується до здійснення подальших акцій з метою порушення функціонування угорської енергетичної системи.
Саме тому я віддав наказ про посилення захисту критично важливої енергетичної інфраструктури. Це означає, що ми розміщуємо військовослужбовців та необхідні засоби для відбиття можливих атак поблизу ключових енергетичних об'єктів.
Поліція патрулюватиме з посиленими силами поблизу визначених електростанцій, розподільчих підстанцій та центрів управління".
****************
От цікаво, .... ні, слів нема.... ні, хотілось би знати, чи є в нього і які розвіддані, що ЗСУ готується напасти на ключовві енергетичні об'єкти Угорщини?