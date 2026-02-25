В Еврокомиссии заявили, что остановка "Дружбы" не угрожает энергобезопасности Венгрии и Словакии

В среду, 25 февраля, Координационная группа ЕС на экспертном уровне с участием Венгрии, Словакии и Хорватии в формате видеоконференции обсудила состояние дел вокруг нефтепровода "Дружба". В ЕС пришли к выводу, что на данный момент остановка нефтепровода "Дружба" не несет угрозы энергетической безопасности Евросоюза.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии по энергетическим вопросам Анна-Кайса Итконен, передает "ЕП", сообщает Цензор.НЕТ.

Угроз энергобезопасности нет

Сообщается, что эксперты ЕС пришли к выводу, что остановка транспортировки российской нефти в Венгрию и Словакию по нефтепроводу "Дружба" в настоящее время не несет угрозы энергобезопасности этих государств.

"Сегодня утром состоялось заседание Координационной группы по вопросам нефти, в ходе которого обсуждалось текущее состояние безопасности поставок и любые краткосрочные риски, в частности связанные с повреждением южной ветки нефтепровода "Дружба"... На данном этапе непосредственного риска для безопасности поставок в ЕС нет, поскольку и Венгрия, и Словакия имеют нефтяные резервы", - рассказала пресс-секретарь ЕК.

По словам Итконен, Венгрия и Словакия подтвердили, что начали использовать свои чрезвычайные запасы нефти из резервов.

Альтернативные маршруты

Группа также рассмотрела альтернативные маршруты для обеспечения бесперебойных поставок нефти в соответствующие страны.

"Существует альтернативный путь поставок для Венгрии и Словакии - это трубопровод Adria из Хорватии. Во время встречи хорватская сторона подтвердила, что по нефтепроводу Adria в Венгрию и Словакию уже транспортируется сырая нефть нероссийского происхождения", – отметила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Она добавила, что "дополнительные партии нероссийской нефти, законтрактованные компанией MOL Group, направляются к нефтяному терминалу Хорватии, что позволит поддерживать безопасность поставок в Венгрию и Словакию".

"Мы продолжаем мониторинг ситуации и поддерживаем тесный контакт со всеми соответствующими государствами-членами, а также с Украиной. Контакты происходят на самом высоком уровне Комиссии", - сказала Итконен.

Она заверила, что Еврокомиссия принимает "все возможные меры на всех уровнях для обеспечения безопасности поставок в Венгрию и Словакию".

"В заключение: мы решительно осуждаем российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины", - добавила Итконен.

Что предшествовало?

27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".

Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.

Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.

В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.

