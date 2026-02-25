РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6994 посетителя онлайн
Новости Транзит нефти через Дружбу
1 780 15

В Еврокомиссии заявили, что остановка "Дружбы" не угрожает энергобезопасности Венгрии и Словакии

В ЕС пришли к выводу, что остановка "Дружбы" не критична для Венгрии и Словакии

В среду, 25 февраля, Координационная группа ЕС на экспертном уровне с участием Венгрии, Словакии и Хорватии в формате видеоконференции обсудила состояние дел вокруг нефтепровода "Дружба". В ЕС пришли к выводу, что на данный момент остановка нефтепровода "Дружба" не несет угрозы энергетической безопасности Евросоюза.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии по энергетическим вопросам Анна-Кайса Итконен, передает "ЕП", сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Угроз энергобезопасности нет 

Сообщается, что эксперты ЕС пришли к выводу, что остановка транспортировки российской нефти в Венгрию и Словакию по нефтепроводу "Дружба" в настоящее время не несет угрозы энергобезопасности этих государств.

"Сегодня утром состоялось заседание Координационной группы по вопросам нефти, в ходе которого обсуждалось текущее состояние безопасности поставок и любые краткосрочные риски, в частности связанные с повреждением южной ветки нефтепровода "Дружба"... На данном этапе непосредственного риска для безопасности поставок в ЕС нет, поскольку и Венгрия, и Словакия имеют нефтяные резервы", - рассказала пресс-секретарь ЕК.

По словам Итконен, Венгрия и Словакия подтвердили, что начали использовать свои чрезвычайные запасы нефти из резервов.

Читайте также: Действия Венгрии и Словакии против Украины только играют на руку российскому агрессору, - Сибига

Альтернативные маршруты 

Группа также рассмотрела альтернативные маршруты для обеспечения бесперебойных поставок нефти в соответствующие страны.

"Существует альтернативный путь поставок для Венгрии и Словакии - это трубопровод Adria из Хорватии. Во время встречи хорватская сторона подтвердила, что по нефтепроводу Adria в Венгрию и Словакию уже транспортируется сырая нефть нероссийского происхождения", – отметила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Она добавила, что "дополнительные партии нероссийской нефти, законтрактованные компанией MOL Group, направляются к нефтяному терминалу Хорватии, что позволит поддерживать безопасность поставок в Венгрию и Словакию".

"Мы продолжаем мониторинг ситуации и поддерживаем тесный контакт со всеми соответствующими государствами-членами, а также с Украиной. Контакты происходят на самом высоком уровне Комиссии", - сказала Итконен.

Она заверила, что Еврокомиссия принимает "все возможные меры на всех уровнях для обеспечения безопасности поставок в Венгрию и Словакию".

"В заключение: мы решительно осуждаем российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины", - добавила Итконен.

Что предшествовало?

  • 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
  • Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
  • Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.
  • В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.

Читайте также: Орбан приказал усилить защиту объектов энергетической инфраструктуры: Украина "планирует новые действия"

Автор: 

Венгрия (794) Еврокомиссия (399) Словакия (386) нефтепровод (38)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Особистій кишені фіцоорбанів це загрожує
показать весь комментарий
25.02.2026 17:17 Ответить
+3
... є резерв - через Чорноморський потік!
А Дружба на ремонті...
показать весь комментарий
25.02.2026 17:15 Ответить
+3
У Єврокомісії заявили, що зупинка "Дружби" не загрожує енергобезпеці Угорщини та Словаччини Джерело: https://censor.net/ua/n3602398

угорські селяни цього не знають, їм тєлєвізор розповідає протилежне.
показать весь комментарий
25.02.2026 17:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та вони просто свою попу продали уже РФ і роблять повністю на неї - одне що атакувати не можуть бо були б розмазані як комар
показать весь комментарий
25.02.2026 17:15 Ответить
... є резерв - через Чорноморський потік!
А Дружба на ремонті...
показать весь комментарий
25.02.2026 17:15 Ответить
Дай Боже щоб на вічному
показать весь комментарий
25.02.2026 17:49 Ответить
війна! коштів немає на відновлення
показать весь комментарий
25.02.2026 17:50 Ответить
Особистій кишені фіцоорбанів це загрожує
показать весь комментарий
25.02.2026 17:17 Ответить
і якраз перед виборами
показать весь комментарий
25.02.2026 18:32 Ответить
Це забили останній цвях в той кредит на 90 мрдів..але ж Єврокомісія не винна,,то все мадяри та словаки
показать весь комментарий
25.02.2026 17:18 Ответить
Навпаки, дійшли висновку, що нічого страшного не сталось, а якщо фіцорбани далі вийобуватимуться, то стане вчергове зрозуміло, чому.
І поправка: не мадяри і словаки, а кОрбан з фіцой.
У першого зараз невеселі дні: зростає розрив між його партією і опозицією, на користь опозиції.
показать весь комментарий
25.02.2026 17:34 Ответить
У Єврокомісії заявили, що зупинка "Дружби" не загрожує енергобезпеці Угорщини та Словаччини Джерело: https://censor.net/ua/n3602398

угорські селяни цього не знають, їм тєлєвізор розповідає протилежне.
показать весь комментарий
25.02.2026 17:23 Ответить
показать весь комментарий
25.02.2026 17:30 Ответить
Їм загрожують тільки орбанутий і фіцанутий, та жадоба до грошей ціх тварин
показать весь комментарий
25.02.2026 17:48 Ответить
Тим часом Орбан провів своє "еренбео" після чого заявив: "Поблизу ключових енергетичних об'єктів ми розгорнемо військових та техніку, необхідну для відбиття можливих українських атак!
Щойно завершилося засідання ради оборони, яке я скликав через українську нафтову блокаду. З 27 січня не надходить нафта трубопроводом "Дружба" до Угорщини. З даних чітко видно, що ця безпрецедентна зупинка має не технічні, а політичні причини. Український уряд тисне на Угорщину та Словаччину нафтовою блокадою.
Я заслухав доповіді служб національної безпеки. Я бачу, що Україна готується до здійснення подальших акцій з метою порушення функціонування угорської енергетичної системи.
Саме тому я віддав наказ про посилення захисту критично важливої енергетичної інфраструктури. Це означає, що ми розміщуємо військовослужбовців та необхідні засоби для відбиття можливих атак поблизу ключових енергетичних об'єктів.
Поліція патрулюватиме з посиленими силами поблизу визначених електростанцій, розподільчих підстанцій та центрів управління".
****************
От цікаво, .... ні, слів нема.... ні, хотілось би знати, чи є в нього і які розвіддані, що ЗСУ готується напасти на ключовві енергетичні об'єкти Угорщини?
показать весь комментарий
25.02.2026 18:20 Ответить
Шах і мат.
показать весь комментарий
25.02.2026 18:31 Ответить
О, а як інакше фіца з орбаном кеш з московії одержуватимуть?
показать весь комментарий
25.02.2026 18:37 Ответить
Це тому, що частина грошей виділених ЄС Україні піде на оплату енергії Угорщини та Словаччини. Зеленський як завжди вистрілив у ногу Україні, замість Орбана. Це тому, що дурні не здатні думати на три кроки уперед і думають, що якщо когось поливати лайном, то можна виграти війну. Який совок! Ой дурні... ще й святкують! 😂
показать весь комментарий
25.02.2026 19:26 Ответить
 
 