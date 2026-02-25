РУС
11 639 130

Залужный возглавляет рейтинг доверия украинцев, Зеленский — на четвертом месте, — соцопрос

Рейтинг доверия: Залужный остается лидером

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный возглавляет рейтинг доверия украинцев к публичным лицам.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного международной исследовательской компанией Ipsos, сообщает Цензор.НЕТ.

Кому доверяют больше всего

  • С показателем 63% лидером доверия среди публичных лиц стал Залужный.
  • На втором месте — боксер Александр Усик — ему доверяют 56% опрошенных.
  • На третьем месте оказался руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов с показателем доверия 55%.
  • Президент Владимир Зеленский занимает четвертое место - ему доверяют 49% опрошенных, не доверяют 38%.

В каком направлении движется страна

29% считают, что страна движется в правильном направлении, 37% считают, что страна движется в неправильном направлении, остальные 34% не определились.

Отношение к перестановкам в правительстве

Кроме того, авторы исследования отмечают, что правительственные перестановки не оправдали надежд на восстановление доверия: негативное отношение выразили 45% граждан, тогда как положительное — только 32%.

В рамках исследования было опрошено 2003 граждан Украины избирательного возраста (18 лет и старше), проживающих на подконтрольных правительству территориях Украины.

Буданов Кирилл (296) опрос (553) Усик Александр (17) Залужный Валерий (439)
Топ комментарии
+53
Грош - ціна цим рейтингам, якщо там фігурують усики!
25.02.2026 19:46 Ответить
+40
Без рейтингу пса Патрона це повна профанація
25.02.2026 19:51 Ответить
+29
Усик,буданов,зе....нам всетаки пізд...
25.02.2026 19:48 Ответить
Все правильно сказано. Хочу доповнити, що крім кцапів у 2019 році з подачі яких лунала теза, що причина продовження війни - це українська влада, яка не хоче її закінчувати, не хоче віддати Донбас під контроль російських маріонеток, заробляючи на війні. Але точно так говорив і Зеленський, коли брехав народу, що війну не закінчує Порошенко, бо він на війні наживається. Повірили кцапам і Зеленському, які тоді чомусь дули в одну дудку? Закінчив війну Зеленський?
25.02.2026 21:02 Ответить
В списке должен быть Дин Джарин, с предвыборным слоганом "Таков путь"!
25.02.2026 20:43 Ответить
Усик це просто смішно! Що він такого зробив для України?
25.02.2026 20:48 Ответить
Если Полесье выиграет чемпионат Украины, это даст Усику еще 10-20 процентов поддержки населения
25.02.2026 20:56 Ответить
а чи не стане Полісся конкурентом Усику у боротьбі за президентське крісло ?

.
26.02.2026 01:50 Ответить
49% - ???
25.02.2026 20:59 Ответить
Жаль что Святослав Вакарчук так и не захотел идти в политику. Его поддержало бы точно 90 процентов страны.
25.02.2026 21:03 Ответить
ніт !
тіко Іво Бобул !

починаю передвиборчу кампанію Іво Бобула !
ну або Поплавського....

.
26.02.2026 01:48 Ответить
Усик поки кацапи в ліжко не несрали топив за паРашу. Ви серйозно?
25.02.2026 21:05 Ответить
Олександр Усик - мій Президент-переможець!
25.02.2026 21:07 Ответить
мій чемпіон Іво Бобул !
Іво Бобул - президент !

.
26.02.2026 01:46 Ответить
А ще,багато жіночок пенсійного та передпенсійного віку,довіряють Павлу Зіброву!
25.02.2026 21:27 Ответить
забули про вовчицю?
26.02.2026 01:00 Ответить
Ги-ги-ги! Безмозглий малорос -усик. Туфта повна.
25.02.2026 21:31 Ответить
Не вірю, залужний вкладає великі гроші в різних ботів і виборчу кампанію, мене ніхто іще не питав, не маю жодного знайомого що проходив би опитування, і кого опитують??? Якась хрень і результати и намальовані
25.02.2026 21:35 Ответить
Це боти розмінували чонгар, не попередили про напад і кормили кривавими шашликами? Добре нажерся? Смакуй далі, лайно зелене
26.02.2026 00:06 Ответить
Порох - мой президент.
25.02.2026 21:58 Ответить
Цікаво,..боксер як в ту компанію попав? Розчароване своїм вибором в 19му зелене стадо підшукало заміну своєму божку? Знову по приколу? Знову гірше не буде?
25.02.2026 23:10 Ответить
Між іншим..може хто забув..Адепт московського патріархату, Усик, до повномасштабного нападу, як і нинішній йолоп до обрання його на роль презЕдента, , з свинособаками мало не цілувався вважаючи тварин одним з ним народом.. Це в ті часи коли свинособаки захопили Крим і вели гібридну війну в лугандоні. Підходящий для зеленої маси кандидат.
25.02.2026 23:19 Ответить
Судя по оперативности зеленых ботов, правительство тратит больше денег на них, а не на ЗСУ Т
25.02.2026 23:30 Ответить
Трагікомедія. Трагедія в тому що Зе серед них найбільш досвідчений політик, найбільш освічений і ерудований.
25.02.2026 23:36 Ответить
Трагедія України зеленомордий зрадник, покидьок і мерзотник
26.02.2026 00:10 Ответить
складіть разом електорат тих трьох, що після Генерала Залужного (а він може складатись !, бо дурний) і пан Генерал буде далеко внизу.

президентом знову будемо мати ЗЄлю !

тоді з цієї країни точно треба буде валити !

.
26.02.2026 01:39 Ответить
Люся шо така зла.
26.02.2026 02:21 Ответить
окрім тих чеснот ви ще забули добавити що
ЗЄля - Величний Лідер Вождь Племені.

капець....

.
26.02.2026 01:42 Ответить
Почалася битва титанів 😂😂😂 соопитувал.ники в нас це щось з чимось💩
25.02.2026 23:58 Ответить
🤣🤣🤣 Лондон из э кепитал оф грейт Британ
26.02.2026 00:01 Ответить
якщо це правда, ця нація невиліковна
26.02.2026 01:01 Ответить
Усик, буданга та ЗЄля в топі рейтингів !

ця країна - невиліковна !

.
26.02.2026 01:35 Ответить
ЗЄ опускається все нижче... 😁
Як з'ясувалося, гімно таки тоне. Хоч і не одразу.
26.02.2026 02:23 Ответить
