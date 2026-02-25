Залужный возглавляет рейтинг доверия украинцев, Зеленский — на четвертом месте, — соцопрос
Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный возглавляет рейтинг доверия украинцев к публичным лицам.
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного международной исследовательской компанией Ipsos, сообщает Цензор.НЕТ.
Кому доверяют больше всего
- С показателем 63% лидером доверия среди публичных лиц стал Залужный.
- На втором месте — боксер Александр Усик — ему доверяют 56% опрошенных.
- На третьем месте оказался руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов с показателем доверия 55%.
- Президент Владимир Зеленский занимает четвертое место - ему доверяют 49% опрошенных, не доверяют 38%.
В каком направлении движется страна
29% считают, что страна движется в правильном направлении, 37% считают, что страна движется в неправильном направлении, остальные 34% не определились.
Отношение к перестановкам в правительстве
Кроме того, авторы исследования отмечают, что правительственные перестановки не оправдали надежд на восстановление доверия: негативное отношение выразили 45% граждан, тогда как положительное — только 32%.
В рамках исследования было опрошено 2003 граждан Украины избирательного возраста (18 лет и старше), проживающих на подконтрольных правительству территориях Украины.
.
тіко Іво Бобул !
починаю передвиборчу кампанію Іво Бобула !
ну або Поплавського....
.
Іво Бобул - президент !
.
президентом знову будемо мати ЗЄлю !
тоді з цієї країни точно треба буде валити !
.
ЗЄля - Величний Лідер Вождь Племені.
капець....
.
ця країна - невиліковна !
.
Як з'ясувалося, гімно таки тоне. Хоч і не одразу.