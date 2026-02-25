Залужный возглавляет рейтинг доверия украинцев, Зеленский — на четвертом месте, — соцопрос

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный возглавляет рейтинг доверия украинцев к публичным лицам.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного международной исследовательской компанией Ipsos, сообщает Цензор.НЕТ.

Кому доверяют больше всего

С показателем 63% лидером доверия среди публичных лиц стал Залужный.

На втором месте — боксер Александр Усик — ему доверяют 56% опрошенных.

На третьем месте оказался руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов с показателем доверия 55%.

Президент Владимир Зеленский занимает четвертое место - ему доверяют 49% опрошенных, не доверяют 38%.

В каком направлении движется страна

29% считают, что страна движется в правильном направлении, 37% считают, что страна движется в неправильном направлении, остальные 34% не определились.

Отношение к перестановкам в правительстве

Кроме того, авторы исследования отмечают, что правительственные перестановки не оправдали надежд на восстановление доверия: негативное отношение выразили 45% граждан, тогда как положительное — только 32%.

В рамках исследования было опрошено 2003 граждан Украины избирательного возраста (18 лет и старше), проживающих на подконтрольных правительству территориях Украины.

