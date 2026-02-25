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Новини Довіра до Залужного Довіра до Зеленського
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Залужний очолює рейтинг довіри українців, Зеленський – на четвертому місці, - соцопитування

Рейтинг довіри: Залужний залишається лідером

Надзвичайний та повноважний посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний очолює рейтинг довіри українців до публічних осіб.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного міжнародною дослідницькою компанією Ipsos, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Кому довіряють найбільше

  • Із показником 63% лідером довіри серед публічних осіб став Залужний.
  • На другому місці - боксер Олександр Усик - йому довіряють 56% опитаних.
  • На третьому місці опинився керівник Офісу президента України Кирило Буданов з показником довіри 55%.
  • Президент Володимир Зеленський посідає четверте місце - йому довіряють 49% опитаних, не довіряють 38%.

Дивіться також: Зеленський програє вибори партіям Залужного, Порошенка та Буданова, - опитування. ІНФОГРАФІКА

В якому напрямку рухається країна

29% вважають, що країна рухається у правильному напрямку, 37% вважають, що країна рухається у неправильному напрямку, решта 34% не визначилися.

Дивіться також: 61% українців довіряють Зеленському, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

Відношення до перестановок в уряді

Крім цього, автори дослідження зазначають, що урядові перестановки не виправдали сподівань щодо відновлення довіри: негативне ставлення висловили 45% громадян, тоді як позитивне — лише 32%.

У межах ослідження було опитано 2003 громадян України виборчого віку (18 років і старше), які проживають на підконтрольних уряду територіях України.

Читайте також: Залужний - лідер довіри українців, Зеленський - на другому місці

Автор: 

Буданов Кирило (630) опитування (2184) Усик Олександр (89) Залужний Валерій (803)
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Топ коментарі
+55
Грош - ціна цим рейтингам, якщо там фігурують усики!
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25.02.2026 19:46 Відповісти
+41
Без рейтингу пса Патрона це повна профанація
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25.02.2026 19:51 Відповісти
+32
А Ви повірили в ці результати? Тут немає ніякої логіки, бо якщо більшість українців довіряють Залужному, то вони вибрали проєвропейський шлях, вони вибрали - Армію, мову, віру. А з цього випливає, що на другому місці має бути Порошенко, і аж ніяк не любітєль русского міра і російської церкви в Україні Усика. Що стосується Буданова, то після переходу на роботу в Офіс Президента він став на одну сходинку із Єрмаком чи Татаровим, який також там прайцює до цього часу. І що стосується Заленського. На сьогодні Зеленський знак рівності між мародерами міндічами, цукерманами, шефірами, Юзіками, які є його бізнес партнерами. Вони одне ціле, вони мародерили людей і ЗСУ.
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25.02.2026 19:58 Відповісти
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Всі рейтинги - маніпуляція.Жоден з них ніколи не стане президентом.
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25.02.2026 20:21 Відповісти
https://bukvy.org/pro-vidpovidalnist-************-vybortsya/ Катерина Рошук, засновниця онлайн-медіа Букви, політологиня:
Я написала https://bukvy.org/4-roky-velykoyi-vijny-yak-my-ne-gotuvalysya/ статтю про те, як українська влада не зважала на попередження про повномасштабну війну з боку США та Британії і не підготувала військових та цивільних до неї. Згадала відповідальність виборця, який за цю владу проголосував. Я також вказала, що існує думка, ніби маріупольці "отримали по заслугах", адже більшість із них обрала президентом Зеленського. Саме ця частина викликала велику критику, оскільки була трактована так, ніби я перекладаю відповідальність на маріупольців та вважаю справедливою їхню загибель, попри те що жодного слова про це у статті не було.
Чи заслужили на ракетні удари, окупацію і смерть виборці Зеленського? - Ні. Росія чинить злочин, вбиваючи українців. Саме Росія відповідає за цей злочин.
Тобто українські громадяни, обираючи президентом найнедосвідченого з 39 кандидатів, мали розуміти рівень небезпеки та важливість свого рішення. Чи несуть вони відповідальність за цей вибір? - Так.
Президент обирається народом України на демократичних виборах. Саме народ України наділяє повноваженнями турботи про власну безпеку людину, яку обирає президентом.
Зрештою, коли ми звертаємося до лікаря, робимо ремонт чи обираємо СТО, ми шукаємо саме досвідченого і компетентного фахівця, а не хорошу людину з гарною вимовою, чи не так? Чому з управлінням державою під час війни критерії мають бути іншими?
Чому це важливо саме зараз? - Бо на тлі мирних перемовин Росія наполягає на тому, щоб їй віддали Донбас без бою. Для Росії це не закінчення війни, а вихід на новий оперативний простір, з якого можна окупувати нові території і знищити нові Маріуполі.
Нагадаю, що у свою Конституцію Росія вписала (окрім окупованого Криму) Донецьку та Луганську області (тобто Донбас), а також Запорізьку та Херсонську області, від амбіцій щодо яких не збирається відмовлятися. Тобто за Конституцією Росії її територією є не лише Донбас, і нею можуть стати ще будь-які регіони, якщо в РФ зрозуміють, що українці готові з цим погодитися за обіцянку (!) припинити війну.
Повільно, але зростає частка втомлених війною людей, які не проти віддати Донбас, аби лише ця війна припинилася, і критикують українську владу, яка не готова піти на цей крок. У 2022 році 89% були https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1123&page=1 проти передачі РФ територій. У 2026 році їхня кількість https://kiis.com.ua/?cat=reports&id=1579&lang=eng&page=1%2520https://bukvy.org/bilshist-ukrayintsiv-proty-peredachi-vsogo-donbasu-rosiyi-v-obmin-na-myr/ зменшилася до 54%. За 4 роки 35% українців погодилися віддати частину України не в обмін на припинення війни і навіть не за обіцянку її припинення, а за "теоретичну можливість обіцянки". І це знову та сама історія, коли у 2019 році з подачі Росії лунала теза, що причина продовження війни - це українська влада, яка не хоче її закінчувати, не хоче віддати Донбас під контроль російських маріонеток, заробляючи на війні.
У 2019 році Україна перебувала у стані гібридної війни з РФ, яка окупувала частини Донецької та Луганської областей, включно з обласними центрами - Донецьком та Луганськом. Росія почала агресію проти України (фактично війну) не 24.02.22, а в лютому 2014 року - із захоплення Криму.
Може статися так, що за якийсь час ми опинимося в ситуації, коли український виборець буде готовий проголосувати за того, хто домовиться з РФ за будь-яку ціну (наприклад, ціною Донбасу), щиро вірячи, що це зупинить війну. Як у 2019-му - за Зеленського, який вважав, що війну можливо закінчити, лише "переставши стріляти" та "віднайшовши мир в очах Путіна".
Якщо у 2022-му ми отримали шанс завдяки самопожертві військових та цивільних зберегти державність, попри те що українська влада до війни не готувалася всупереч усім попередженням, то наступного разу такого шансу може не бути. І це залежатиме від того, наскільки усвідомлено й відповідально голосуватиме виборець на наступних виборах чи референдумах, коли б вони не відбулися.
Доречно і життєво необхідно говорити про відповідальність виборця, оскільки рішення знову буде за українським народом. А ще й тому, що сама українська влада пропонує винести питання територій на референдум - тобто перекладає відповідальність на змучених війною людей. Відповідальність, яку ця влада взяла на себе.
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25.02.2026 20:28 Відповісти
Все правильно сказано. Хочу доповнити, що крім кцапів у 2019 році з подачі яких лунала теза, що причина продовження війни - це українська влада, яка не хоче її закінчувати, не хоче віддати Донбас під контроль російських маріонеток, заробляючи на війні. Але точно так говорив і Зеленський, коли брехав народу, що війну не закінчує Порошенко, бо він на війні наживається. Повірили кцапам і Зеленському, які тоді чомусь дули в одну дудку? Закінчив війну Зеленський?
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25.02.2026 21:02 Відповісти
В списке должен быть Дин Джарин, с предвыборным слоганом "Таков путь"!
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25.02.2026 20:43 Відповісти
Усик це просто смішно! Що він такого зробив для України?
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25.02.2026 20:48 Відповісти
Если Полесье выиграет чемпионат Украины, это даст Усику еще 10-20 процентов поддержки населения
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25.02.2026 20:56 Відповісти
а чи не стане Полісся конкурентом Усику у боротьбі за президентське крісло ?

.
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26.02.2026 01:50 Відповісти
49% - ???
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25.02.2026 20:59 Відповісти
Жаль что Святослав Вакарчук так и не захотел идти в политику. Его поддержало бы точно 90 процентов страны.
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25.02.2026 21:03 Відповісти
ніт !
тіко Іво Бобул !

починаю передвиборчу кампанію Іво Бобула !
ну або Поплавського....

.
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26.02.2026 01:48 Відповісти
Усик поки кацапи в ліжко не несрали топив за паРашу. Ви серйозно?
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25.02.2026 21:05 Відповісти
Олександр Усик - мій Президент-переможець!
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25.02.2026 21:07 Відповісти
мій чемпіон Іво Бобул !
Іво Бобул - президент !

.
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26.02.2026 01:46 Відповісти
А ще,багато жіночок пенсійного та передпенсійного віку,довіряють Павлу Зіброву!
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25.02.2026 21:27 Відповісти
забули про вовчицю?
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26.02.2026 01:00 Відповісти
Ги-ги-ги! Безмозглий малорос -усик. Туфта повна.
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25.02.2026 21:31 Відповісти
Це боти розмінували чонгар, не попередили про напад і кормили кривавими шашликами? Добре нажерся? Смакуй далі, лайно зелене
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26.02.2026 00:06 Відповісти
Порох - мой президент.
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25.02.2026 21:58 Відповісти
Цікаво,..боксер як в ту компанію попав? Розчароване своїм вибором в 19му зелене стадо підшукало заміну своєму божку? Знову по приколу? Знову гірше не буде?
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25.02.2026 23:10 Відповісти
Між іншим..може хто забув..Адепт московського патріархату, Усик, до повномасштабного нападу, як і нинішній йолоп до обрання його на роль презЕдента, , з свинособаками мало не цілувався вважаючи тварин одним з ним народом.. Це в ті часи коли свинособаки захопили Крим і вели гібридну війну в лугандоні. Підходящий для зеленої маси кандидат.
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25.02.2026 23:19 Відповісти
Судя по оперативности зеленых ботов, правительство тратит больше денег на них, а не на ЗСУ Т
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25.02.2026 23:30 Відповісти
Трагікомедія. Трагедія в тому що Зе серед них найбільш досвідчений політик, найбільш освічений і ерудований.
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25.02.2026 23:36 Відповісти
Трагедія України зеленомордий зрадник, покидьок і мерзотник
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26.02.2026 00:10 Відповісти
складіть разом електорат тих трьох, що після Генерала Залужного (а він може складатись !, бо дурний) і пан Генерал буде далеко внизу.

президентом знову будемо мати ЗЄлю !

тоді з цієї країни точно треба буде валити !

.
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26.02.2026 01:39 Відповісти
Люся шо така зла.
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26.02.2026 02:21 Відповісти
окрім тих чеснот ви ще забули добавити що
ЗЄля - Величний Лідер Вождь Племені.

капець....

.
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26.02.2026 01:42 Відповісти
Почалася битва титанів 😂😂😂 соопитувал.ники в нас це щось з чимось💩
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25.02.2026 23:58 Відповісти
🤣🤣🤣 Лондон из э кепитал оф грейт Британ
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26.02.2026 00:01 Відповісти
якщо це правда, ця нація невиліковна
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26.02.2026 01:01 Відповісти
Усик, буданга та ЗЄля в топі рейтингів !

ця країна - невиліковна !

.
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26.02.2026 01:35 Відповісти
ЗЄ опускається все нижче... 😁
Як з'ясувалося, гімно таки тоне. Хоч і не одразу.
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26.02.2026 02:23 Відповісти
73%-ві довбодятли невиліковні, їм як не клоуна у при пи зденти, так хенерала-ухилянта подавай
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26.02.2026 08:19 Відповісти
брехня
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26.02.2026 10:33 Відповісти
Вірити московитській компанії, це вірити що Київ візьмуть за 3 дні
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01.03.2026 08:42 Відповісти
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