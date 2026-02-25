Залужний очолює рейтинг довіри українців, Зеленський – на четвертому місці, - соцопитування

Надзвичайний та повноважний посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний очолює рейтинг довіри українців до публічних осіб.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного міжнародною дослідницькою компанією Ipsos, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Кому довіряють найбільше

Із показником 63% лідером довіри серед публічних осіб став Залужний.

На другому місці - боксер Олександр Усик - йому довіряють 56% опитаних.

На третьому місці опинився керівник Офісу президента України Кирило Буданов з показником довіри 55%.

Президент Володимир Зеленський посідає четверте місце - йому довіряють 49% опитаних, не довіряють 38%.

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В якому напрямку рухається країна

29% вважають, що країна рухається у правильному напрямку, 37% вважають, що країна рухається у неправильному напрямку, решта 34% не визначилися.

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Відношення до перестановок в уряді

Крім цього, автори дослідження зазначають, що урядові перестановки не виправдали сподівань щодо відновлення довіри: негативне ставлення висловили 45% громадян, тоді як позитивне — лише 32%.

У межах ослідження було опитано 2003 громадян України виборчого віку (18 років і старше), які проживають на підконтрольних уряду територіях України.

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