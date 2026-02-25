Киев внедряет программу СвітлоДІМ: 400 многоквартирных домов уже получили финансирование

400 многоквартирных домов уже получили финансирование по программе "СвітлоДІМ".

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, общая сумма программы превышает 107 000 000 грн. Благодаря этому обеспечивается освещение в подъездах, работа лифтов, горячая вода и тепло даже во время отключений электроэнергии.

Статистика поданных заявок

С начала программы подано более 1 150 заявок – это жилые дома, где проживает более 170 000 семей. Наиболее активно подают заявки дома средней и большой этажности: 7–16 этажей (42%) и 17 и более этажей (39%).

Выбранные решения для автономности

Жители выбирают различные способы обеспечения автономного питания:

аккумуляторы – 38%

инверторы – 31%

солнечные панели и блоки управления – по 11%

генераторы – 9%

Такие решения позволяют получить автономность без постоянной зависимости от топлива и повышают готовность домов к будущим вызовам.

Напомним, программа "СвітлоДІМ" сейчас работает в Киеве и Киевской области.

