Киев внедряет программу СвітлоДІМ: 400 многоквартирных домов уже получили финансирование
400 многоквартирных домов уже получили финансирование по программе "СвітлоДІМ".
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, общая сумма программы превышает 107 000 000 грн. Благодаря этому обеспечивается освещение в подъездах, работа лифтов, горячая вода и тепло даже во время отключений электроэнергии.
Статистика поданных заявок
С начала программы подано более 1 150 заявок – это жилые дома, где проживает более 170 000 семей. Наиболее активно подают заявки дома средней и большой этажности: 7–16 этажей (42%) и 17 и более этажей (39%).
Выбранные решения для автономности
Жители выбирают различные способы обеспечения автономного питания:
-
аккумуляторы – 38%
-
инверторы – 31%
-
солнечные панели и блоки управления – по 11%
-
генераторы – 9%
Такие решения позволяют получить автономность без постоянной зависимости от топлива и повышают готовность домов к будущим вызовам.
Напомним, программа "СвітлоДІМ" сейчас работает в Киеве и Киевской области.
