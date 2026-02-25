Київ впроваджує програму СвітлоДІМ: 400 багатоквартирних будинків уже отримали фінансування
400 багатоквартирних будинків уже отримали фінансування за програмою "СвітлоДІМ".
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, загальна сума програми перевищує 107 000 000 грн. Завдяки цьому забезпечується освітлення у під’їздах, робота ліфтів, гаряча вода та тепло навіть під час відключень електроенергії.
Статистика поданих заявок
Від початку програми подано понад 1 150 заявок – це житлові будинки, де мешкає понад 170 000 родин. Найактивніше подають заявки будинки середньої та великої поверховості: 7–16 поверхів (42%) та 17 і більше поверхів (39%).
Обрані рішення для автономності
Жителі обирають різні способи забезпечення автономного живлення:
-
акумулятори – 38%
-
інвертори – 31%
-
сонячні панелі та блоки керування – по 11%
-
генератори – 9%
Такі рішення дозволяють отримати автономність без постійної залежності від пального та підвищують готовність будинків до майбутніх викликів.
Нагадаємо, програма "СвітлоДІМ" наразі працює у Києві та Київській області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
грьобаний совковий "патерналізму" - господарство нам должно пожизненно
.
.