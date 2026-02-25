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Новини Програма СвітлоДІМ
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Київ впроваджує програму СвітлоДІМ: 400 багатоквартирних будинків уже отримали фінансування

Київ впроваджує програму СвітлоДІМ

400 багатоквартирних будинків уже отримали фінансування за програмою "СвітлоДІМ".

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

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За його словами, загальна сума програми перевищує 107 000 000 грн. Завдяки цьому забезпечується освітлення у під’їздах, робота ліфтів, гаряча вода та тепло навіть під час відключень електроенергії.

Статистика поданих заявок

Від початку програми подано понад 1 150 заявок – це житлові будинки, де мешкає понад 170 000 родин. Найактивніше подають заявки будинки середньої та великої поверховості: 7–16 поверхів (42%) та 17 і більше поверхів (39%).

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Обрані рішення для автономності

Жителі обирають різні способи забезпечення автономного живлення:

  • акумулятори – 38%

  • інвертори – 31%

  • сонячні панелі та блоки керування – по 11%

  • генератори – 9%

Такі рішення дозволяють отримати автономність без постійної залежності від пального та підвищують готовність будинків до майбутніх викликів.

Київ впроваджує програму СвітлоДІМ

Нагадаємо, програма "СвітлоДІМ" наразі працює у Києві та Київській області.

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Автор: 

електроенергія (6867) Кулеба Олексій (320)
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льоха, признавайся скільки спиз#ив?
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25.02.2026 23:18 Відповісти
Це все добре. Обладнання за рахунок держави. А монтування та обслуговування, за чий рахунок?
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25.02.2026 23:44 Відповісти
а мерзнути взимку буде держава чи ти особисто ?

грьобаний совковий "патерналізму" - господарство нам должно пожизненно

.
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26.02.2026 00:38 Відповісти
государство

.
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26.02.2026 01:01 Відповісти
Мені так, "должно". Я віддав йому кращі роки життя та здоров'я
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26.02.2026 09:48 Відповісти
 
 