РУС
Атака шахедов на Полтаву
1 034 0

В Полтаве ночью 25 февраля прогремели взрывы: в ОВА сообщили о работе ПВО

атака на Полтаву 25 февраля

В Полтаве в ночь на 25 февраля прогремели взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм-канал главы Полтавской ОГА Виталия Дякивныча.

В Полтавской области объявили воздушную тревогу

"В Полтавской области работает ПВО. До отбоя оставайтесь в укрытиях", - написал в частности Дякивныч.

До этого в регионе была объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских дронов

В 22:55 сообщалось о БПЛА в Полтавской области в районе н.п. Диканька.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее мы писали:

беспилотник (2874) обстрел (15075) Тахтаулове (117) атака (812) Полтавская область (424) Полтавский район (90)
