В Полтаве ночью 25 февраля прогремели взрывы: в ОВА сообщили о работе ПВО
В Полтаве в ночь на 25 февраля прогремели взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм-канал главы Полтавской ОГА Виталия Дякивныча.
В Полтавской области объявили воздушную тревогу
"В Полтавской области работает ПВО. До отбоя оставайтесь в укрытиях", - написал в частности Дякивныч.
До этого в регионе была объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских дронов.
В 22:55 сообщалось о БПЛА в Полтавской области в районе н.п. Диканька.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
