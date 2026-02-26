В Полтаве ночью 25 февраля прогремели взрывы: в ОВА сообщили о работе ПВО

В Полтаве в ночь на 25 февраля прогремели взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм-канал главы Полтавской ОГА Виталия Дякивныча.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В Полтавской области объявили воздушную тревогу

"В Полтавской области работает ПВО. До отбоя оставайтесь в укрытиях", - написал в частности Дякивныч.

До этого в регионе была объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских дронов.

В 22:55 сообщалось о БПЛА в Полтавской области в районе н.п. Диканька.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее мы писали:

Россияне нанесли удар по трем районам Днепропетровской области: ранен мужчина.

Смотрите также: Спутник МКС "Таймлапс" зафиксировал ракетную атаку на Киев в ночь с 26 на 27 декабря. ВИДЕО