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У Полтаві вночі 25 лютого пролунали вибухи: в ОВА повідомили про роботу ППО
У Полтаві у ніч на 25 лютого пролунали вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Телеграм-канал очільника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.
На Полтавщині оголосили повітряну тривогу
"На Полтавщині працює ППО. До відбою залишайтеся в укриттях", - написав зокрема Дяківнич.
До цього у регіоні була оголошена повітряна тривога через атаку ворожих дронів.
О 22:55 повідомлялося про БпЛА на Полтавщині в районі н.п. Диканька.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
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