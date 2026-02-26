У Полтаві вночі 25 лютого пролунали вибухи: в ОВА повідомили про роботу ППО

У Полтаві у ніч на 25 лютого пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Телеграм-канал очільника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

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На Полтавщині оголосили повітряну тривогу

"На Полтавщині працює ППО. До відбою залишайтеся в укриттях", - написав зокрема Дяківнич.

До цього у регіоні була оголошена повітряна тривога через атаку ворожих дронів.

О 22:55 повідомлялося про БпЛА на Полтавщині в районі н.п. Диканька.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

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