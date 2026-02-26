РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9055 посетителей онлайн
Новости Массированный ракетный обстрел Массированный комбинированный удар
590 1

Враг бил баллистикой с Крыма. Корабли на боевое дежурство в Черное море не выводит, - Плетенчук

Ракетный удар из Крыма: Плетенчук рассказал подробности ночной атаки 26 февраля

Россия ночью 26 февраля атаковала Украину баллистическими и гиперзвуковыми ракетами с территории Крыма. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"С территории временно оккупированного Крыма враг применял как баллистическое вооружение, так и гиперзвуковые ракеты, что в очередной раз подтверждает использование россиянами территории временно оккупированного Крыма как плацдарма для нанесения ударов по территории Украины", - сказал Плетенчук.

В акваториях Черного и Азовского морей вражеских боевых кораблей не зафиксировано

Вражеские пункты базирования охраняются катерами типа "Раптор" или "Грачонок". По состоянию на утро в акваториях Черного и Азовского морей вражеских боевых кораблей не зафиксировано. Пусков с морских носителей также не происходило.

"Что касается крупных единиц, то можно уже сказать, что в этом месяце фактически один раз было применено, когда их выводили в море. А в целом с начала года было три случая применения корабельного состава", - отметил Плетенчук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Винницкой области в результате удара российских БПЛА повреждены 20 жилых домов: выбиты окна, лопнули стены. ФОТОрепортаж

Массированный обстрел 26 февраля

26 февраля Россия осуществила очередную комбинированную атаку по территории Украины, применив ударные беспилотники и ракеты различных типов. Под ударом оказались жилые кварталы и промышленные предприятия в нескольких регионах.

  • Запорожье. Город подвергся атаке дронов. Пострадали девять человек. Повреждены жилые многоэтажки и торговые центры, возникли пожары.
  • Харьковщина. Регион подвергся атаке российских дронов и ракет. Попадания зафиксированы в нескольких районах Харькова и в селе Рай-Оленевка Харьковского района. По предварительным данным, пострадали 14 человек, среди них ребенок. Разрушениям подверглись многоквартирные и частные дома.
  • Полтавская область. Зафиксированы попадания по промышленным объектам и частному сектору в городе Полтава и области. Повреждены производственное оборудование, жилой дом и линии электропередач.
  • Одесская область. В результате атаки врага поврежден объект энергетики.
  • Киев. В нескольких районах столицы в результате атаки произошли пожары, есть разрушения. В Печерском районе горел двухэтажный жилой дом, в Дарницком — взрывной волной повреждены окна и двери в многоэтажке.

  • Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские дроны атаковали жилой сектор в Новоархангельской громаде Кировоградской области: есть пострадавший

Автор: 

ВМС (303) Крым (2935) обстрел (15075) Черное море (337) баллистические ракеты (378) Плетенчук Дмитрий (97)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ворог бив балістикою з криму. Тобто з окупованих територій які десять років назад посланці ''міра і сохранєнія літса Х'уйлу'' віддали рашистам заради мірної угоди. Ще й отримали нобелівську премію міру. Хоча фактично вони є співучасниками злочину віддавши окупантам землю і майно українців разом з людьми, а також предоставили рашистам плацдарм для обстрілу України і нових злочинів. Бо аби не віддали б тоді крим і дамбас московським людоїдам то і не булоб і мільйонів жертв і цієї страшної війни і трильйонів збитків для всього світу. Тепер миролюбці з файлів Єпштейна хочуть знову віддати Х'уйлу ще шмат території для сохранєнія літса і для міра і отримати премію міру.
показать весь комментарий
26.02.2026 12:38 Ответить
 
 