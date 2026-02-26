Враг бил баллистикой с Крыма. Корабли на боевое дежурство в Черное море не выводит, - Плетенчук
Россия ночью 26 февраля атаковала Украину баллистическими и гиперзвуковыми ракетами с территории Крыма.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.
"С территории временно оккупированного Крыма враг применял как баллистическое вооружение, так и гиперзвуковые ракеты, что в очередной раз подтверждает использование россиянами территории временно оккупированного Крыма как плацдарма для нанесения ударов по территории Украины", - сказал Плетенчук.
В акваториях Черного и Азовского морей вражеских боевых кораблей не зафиксировано
Вражеские пункты базирования охраняются катерами типа "Раптор" или "Грачонок". По состоянию на утро в акваториях Черного и Азовского морей вражеских боевых кораблей не зафиксировано. Пусков с морских носителей также не происходило.
"Что касается крупных единиц, то можно уже сказать, что в этом месяце фактически один раз было применено, когда их выводили в море. А в целом с начала года было три случая применения корабельного состава", - отметил Плетенчук.
Массированный обстрел 26 февраля
26 февраля Россия осуществила очередную комбинированную атаку по территории Украины, применив ударные беспилотники и ракеты различных типов. Под ударом оказались жилые кварталы и промышленные предприятия в нескольких регионах.
- Запорожье. Город подвергся атаке дронов. Пострадали девять человек. Повреждены жилые многоэтажки и торговые центры, возникли пожары.
- Харьковщина. Регион подвергся атаке российских дронов и ракет. Попадания зафиксированы в нескольких районах Харькова и в селе Рай-Оленевка Харьковского района. По предварительным данным, пострадали 14 человек, среди них ребенок. Разрушениям подверглись многоквартирные и частные дома.
- Полтавская область. Зафиксированы попадания по промышленным объектам и частному сектору в городе Полтава и области. Повреждены производственное оборудование, жилой дом и линии электропередач.
- Одесская область. В результате атаки врага поврежден объект энергетики.
- Киев. В нескольких районах столицы в результате атаки произошли пожары, есть разрушения. В Печерском районе горел двухэтажный жилой дом, в Дарницком — взрывной волной повреждены окна и двери в многоэтажке.
