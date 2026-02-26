Враг бил баллистикой с Крыма. Корабли на боевое дежурство в Черное море не выводит, - Плетенчук

Россия ночью 26 февраля атаковала Украину баллистическими и гиперзвуковыми ракетами с территории Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"С территории временно оккупированного Крыма враг применял как баллистическое вооружение, так и гиперзвуковые ракеты, что в очередной раз подтверждает использование россиянами территории временно оккупированного Крыма как плацдарма для нанесения ударов по территории Украины", - сказал Плетенчук.

В акваториях Черного и Азовского морей вражеских боевых кораблей не зафиксировано

Вражеские пункты базирования охраняются катерами типа "Раптор" или "Грачонок". По состоянию на утро в акваториях Черного и Азовского морей вражеских боевых кораблей не зафиксировано. Пусков с морских носителей также не происходило.

"Что касается крупных единиц, то можно уже сказать, что в этом месяце фактически один раз было применено, когда их выводили в море. А в целом с начала года было три случая применения корабельного состава", - отметил Плетенчук.

Массированный обстрел 26 февраля

26 февраля Россия осуществила очередную комбинированную атаку по территории Украины, применив ударные беспилотники и ракеты различных типов. Под ударом оказались жилые кварталы и промышленные предприятия в нескольких регионах.