Ворог бив балістикою з Криму. Кораблі на бойове чергування у Чорне море не виводить, - Плетенчук
Росія вночі 26 лютого атакувала Україну балістикою та гіперзвуковими ракетами з території Криму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.
"З території тимчасово окупованого Криму ворог застосовував як балістичне озброєння, так і гіперзвукові ракети, що вчергове підтверджує використання росіянами території тимчасово окупованого Криму як плацдарму для завдання ударів по території України", - сказав Плетенчук.
В акваторіях Чорного та Азовського морів ворожих бойових кораблів не зафіксовано
Ворожі пункти базування охороняються катерами типу "Раптор" або "Грачонок". Станом на ранок в акваторіях Чорного та Азовського морів ворожих бойових кораблів не зафіксовано. Пусків із морських носіїв також не відбувалося.
"Що стосується великих одиниць, то можна вже сказати, що в цьому місяці фактично один раз було застосовано, коли їх виводили в море. А загалом від початку року було три випадки застосування корабельного складу", - зазначив Плетенчук.
Масований обстріл 26 лютого
26 лютого Росія здійснила чергову комбіновану атаку по території України, застосувавши ударні безпілотники та ракети різних типів. Під ударом опинилися житлові квартали і промислові підприємства в кількох регіонах.
- Запоріжжя. Місто зазнало атаки дронів. Постраждали девʼятеро людей. Пошкоджено житлові багатоповерхівки та торгові центри, виникли пожежі.
- Харківщина. Регіон був під атакою російських дронів та ракет. Влучання зафіксовано в кількох районах Харкова та в селі Рай-Оленівка Харківського району. За попередніми даними, постраждали 14 людей, серед них дитина. Руйнувань зазнали багатоквартирні та приватні оселі.
- Полтавщина. Зафіксовані влучання по промислових об’єктах та приватному сектору в місті Полтава й області. Пошкоджено виробниче обладнання, житловий будинок і лінії електропередач.
- Одещина. Внаслідок атаки ворога зазнав пошкоджень об’єкт енергетики.
- Київ. У кількох районах столиці внаслідок атаки сталися пожежі, є руйнування. У Печерському районі горів двоповерховий житловий будинок, у Дарницькому — вибуховою хвилею пошкоджено вікна та двері в багатоповерхівці.
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