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Ворог бив балістикою з Криму. Кораблі на бойове чергування у Чорне море не виводить, - Плетенчук

Ракетний удар з Криму: Плетенчук розповів подробиці нічної атаки 26 лютого

Росія вночі 26 лютого атакувала Україну балістикою та гіперзвуковими ракетами з території Криму. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі заявив речник ВМС ЗСУ  Дмитро Плетенчук.

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"З території тимчасово окупованого Криму ворог застосовував як балістичне озброєння, так і гіперзвукові ракети, що вчергове підтверджує використання росіянами території тимчасово окупованого Криму як плацдарму для завдання ударів по території України", - сказав Плетенчук.

В акваторіях Чорного та Азовського морів ворожих бойових кораблів не зафіксовано

Ворожі пункти базування охороняються катерами типу "Раптор" або "Грачонок". Станом на ранок в акваторіях Чорного та Азовського морів ворожих бойових кораблів не зафіксовано. Пусків із морських носіїв також не відбувалося.

"Що стосується великих одиниць, то можна вже сказати, що в цьому місяці фактично один раз було застосовано, коли їх виводили в море. А загалом від початку року було три випадки застосування корабельного складу", - зазначив Плетенчук.

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Масований обстріл 26 лютого

26 лютого Росія здійснила чергову комбіновану атаку по території України, застосувавши ударні безпілотники та ракети різних типів. Під ударом опинилися житлові квартали і промислові підприємства в кількох регіонах.

  • Запоріжжя. Місто зазнало атаки дронів. Постраждали девʼятеро людей. Пошкоджено житлові багатоповерхівки та торгові центри, виникли пожежі.
  • Харківщина. Регіон був під атакою російських дронів та ракет. Влучання зафіксовано в кількох районах Харкова та в селі Рай-Оленівка Харківського району. За попередніми даними, постраждали 14 людей, серед них дитина. Руйнувань зазнали багатоквартирні та приватні оселі.
  • Полтавщина. Зафіксовані влучання по промислових об’єктах та приватному сектору в місті Полтава й області. Пошкоджено виробниче обладнання, житловий будинок і лінії електропередач.
  • Одещина. Внаслідок атаки ворога зазнав пошкоджень об’єкт енергетики.
  • Київ. У кількох районах столиці внаслідок атаки сталися пожежі, є руйнування. У Печерському районі горів двоповерховий житловий будинок, у Дарницькому — вибуховою хвилею пошкоджено вікна та двері в багатоповерхівці.

  • Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські дрони атакували житловий сектор у Новоархангельській громаді Кіровоградщини: є постраждалий

Автор: 

ВМС (1449) Крим (14092) обстріл (34320) Чорне море (1703) балістичні ракети (601) Плетенчук Дмитро (211)
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Ворог бив балістикою з криму. Тобто з окупованих територій які десять років назад посланці ''міра і сохранєнія літса Х'уйлу'' віддали рашистам заради мірної угоди. Ще й отримали нобелівську премію міру. Хоча фактично вони є співучасниками злочину віддавши окупантам землю і майно українців разом з людьми, а також предоставили рашистам плацдарм для обстрілу України і нових злочинів. Бо аби не віддали б тоді крим і дамбас московським людоїдам то і не булоб і мільйонів жертв і цієї страшної війни і трильйонів збитків для всього світу. Тепер миролюбці з файлів Єпштейна хочуть знову віддати Х'уйлу ще шмат території для сохранєнія літса і для міра і отримати премію міру.
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26.02.2026 12:38 Відповісти
 
 