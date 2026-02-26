Ворог бив балістикою з Криму. Кораблі на бойове чергування у Чорне море не виводить, - Плетенчук

Росія вночі 26 лютого атакувала Україну балістикою та гіперзвуковими ракетами з території Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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"З території тимчасово окупованого Криму ворог застосовував як балістичне озброєння, так і гіперзвукові ракети, що вчергове підтверджує використання росіянами території тимчасово окупованого Криму як плацдарму для завдання ударів по території України", - сказав Плетенчук.

В акваторіях Чорного та Азовського морів ворожих бойових кораблів не зафіксовано

Ворожі пункти базування охороняються катерами типу "Раптор" або "Грачонок". Станом на ранок в акваторіях Чорного та Азовського морів ворожих бойових кораблів не зафіксовано. Пусків із морських носіїв також не відбувалося.

"Що стосується великих одиниць, то можна вже сказати, що в цьому місяці фактично один раз було застосовано, коли їх виводили в море. А загалом від початку року було три випадки застосування корабельного складу", - зазначив Плетенчук.

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Масований обстріл 26 лютого

26 лютого Росія здійснила чергову комбіновану атаку по території України, застосувавши ударні безпілотники та ракети різних типів. Під ударом опинилися житлові квартали і промислові підприємства в кількох регіонах.