ЕС производит более 2 млн снарядов в год и продолжает поставлять их Украине, - Кубилюс

Европа вышла на темпы производства в 2 миллиона боеприпасов в год. Поставки в Украину продолжаются по графику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в блиц-интервью "Интерфакс-Украина" сообщил комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Европа активно наращивает производство. В начале войны это была большая проблема. Сейчас мы производим более двух миллионов снарядов в год. Боеприпасы повышенной дальности - это более специфическая задача, но мы считаем, что сможем решить и этот вопрос", - подчеркнул он.

В то же время Кубилюс подчеркнул, что на данный момент приоритетной задачей остается именно дефицит ракет для противовоздушной обороны Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина получила 4,4 млн боеприпасов в рамках "чешской инициативы", - Павел

Что предшествовало?

В декабре 2025 года высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кая Каллас заявила, что цель ЕС по поставке двух миллионов боеприпасов крупного калибра в Украину в 2025 году была достигнута вовремя.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС должен передать Украине больше ракет, - Кубилюс