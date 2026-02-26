РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9055 посетителей онлайн
Новости Поставки боеприпасов от ЕС
520 4

ЕС производит более 2 млн снарядов в год и продолжает поставлять их Украине, - Кубилюс

комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс

Европа вышла на темпы производства в 2 миллиона боеприпасов в год. Поставки в Украину продолжаются по графику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в блиц-интервью "Интерфакс-Украина" сообщил комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Европа активно наращивает производство. В начале войны это была большая проблема. Сейчас мы производим более двух миллионов снарядов в год. Боеприпасы повышенной дальности - это более специфическая задача, но мы считаем, что сможем решить и этот вопрос", - подчеркнул он.

В то же время Кубилюс подчеркнул, что на данный момент приоритетной задачей остается именно дефицит ракет для противовоздушной обороны Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина получила 4,4 млн боеприпасов в рамках "чешской инициативы", - Павел

Что предшествовало?

В декабре 2025 года высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кая Каллас заявила, что цель ЕС по поставке двух миллионов боеприпасов крупного калибра в Украину в 2025 году была достигнута вовремя.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС должен передать Украине больше ракет, - Кубилюс

Автор: 

боеприпасы (605) Кубилюс Андрюс (67)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це добре, а русня - скільки? Була цифра десь у 4 мільйони на рік.
показать весь комментарий
26.02.2026 11:56 Ответить
русня виробляє стільки,на скільки ій йеес плате за енергоноії. І це більше ніж 4млн.снарядів
показать весь комментарий
26.02.2026 13:34 Ответить
Слова которые никто не может проверить.
показать весь комментарий
26.02.2026 12:18 Ответить
Дякумо,, Друзі.
показать весь комментарий
26.02.2026 13:26 Ответить
 
 