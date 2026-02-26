ЄС виробляє понад 2 млн снарядів на рік та продовжує постачити їх Україні, - Кубілюс

Європа вийшла на темпи виробництва у 2 мільйони боєприпасів на рік. Постачання Україні тривають за графіком.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в у бліцінтерв’ю "Інтерфакс-Україна" повідомив комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

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"Європа активно нарощує виробництво. На початку війни це була велика проблема. Зараз ми виробляємо понад два мільйони снарядів на рік. Боєприпаси підвищеної дальності - це більш специфічна задача, але ми вважаємо, що зможемо вирішити й це питання", - наголосив він.

Водночас Кубілюс підкреслив, що наразі пріоритетним викликом залишається саме дефіцит ракет для протиповітряної оборони України.

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Що передувало?

У грудні 2025 року висока представниця ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас заявила, мета ЄС щодо постачання двох мільйонів боєприпасів великого калібру до України у 2025 році була досягнута вчасно.

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