ЄС виробляє понад 2 млн снарядів на рік та продовжує постачити їх Україні, - Кубілюс
Європа вийшла на темпи виробництва у 2 мільйони боєприпасів на рік. Постачання Україні тривають за графіком.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в у бліцінтерв’ю "Інтерфакс-Україна" повідомив комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.
"Європа активно нарощує виробництво. На початку війни це була велика проблема. Зараз ми виробляємо понад два мільйони снарядів на рік. Боєприпаси підвищеної дальності - це більш специфічна задача, але ми вважаємо, що зможемо вирішити й це питання", - наголосив він.
Водночас Кубілюс підкреслив, що наразі пріоритетним викликом залишається саме дефіцит ракет для протиповітряної оборони України.
Що передувало?
У грудні 2025 року висока представниця ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас заявила, мета ЄС щодо постачання двох мільйонів боєприпасів великого калібру до України у 2025 році була досягнута вчасно.
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