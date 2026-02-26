Экс-журналистка Лукашова из Харькова стала вице-губернатором в Курской области РФ, - "Детектор медиа"

Бывшая журналистка из Харькова Виктория Лукашова заняла должность вице-губернатора по информационной политике в Курской области России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медиа", на это обратила внимание украинская журналистка, ведущая канала "Настоящее время" ("Радио Свобода") Ирина Ромалийская на своей странице в Facebook.

Поддержала войну РФ против Украины

"В середине 2000-х с Витой Лукашовой мы делали первые шаги в профессии. Были журналистками в новостях на телевидении в Харькове, в Медиагруппе "Объектив". Потом стали там редакторами. И еще мы были близкими подругами. А потом Вита переехала в Москву. А потом поддержала войну", - написала Ромалийская.

Также Ромалийская рассказала, что во время совместной работы она замечала, что Лукашова смотрела новости на российских каналах, а также не ходила в кинотеатры после их перехода на украинский язык.

"Но тогда, в 2006-2008 годах, я закрывала на это глаза. Мы перестали дружить в 2014-м, во время Майдана. Потому что Вита поддерживала Януковича. Тогда она уже жила в Москве", - отметила она.

По словам журналистки, примерно в 2014-2015 году она увидела репортаж Лукашовой из окопов боевиков террористической организации "ДНР". Она написала Лукашовой и пыталась убедить, но не удалось.

Что известно о Лукашовой

Согласно данным в сообществе правительства Курской области в российском "ВКонтакте", в 2007 году Лукашова окончила Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина по специальности "журналистика". В 2021 году прошла повышение квалификации в автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" по программе "Мастерская новых медиа: современные коммуникации". Кроме того, получила дополнительное образование в киношколе Александра Митты по специальностям "режиссер кино и телевидения" и "сценарист кино и телевидения".

Лукашова работала журналисткой в течение 20 лет, из них 10 - на российских федеральных каналах. В 2023 году перешла на работу в АНО "Экспертный институт социальных исследований", где занималась "информационной политикой" на оккупированной Россией территории Луганщины и в Курской области России. Она имеет благодарственное письмо президента РФ и медаль "За верность долгу".