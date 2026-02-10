Идите в сраку все, кто думает, что я на зарплате в Офисе Президента, - Мосейчук

Ведущая телеканала "1+1" Наталья Мосейчук "послала" тех, кто обвиняет ее в работе на Офис Президента.

Что сказала Мосейчук?

"Те, кто утверждают, что я на зарплате Офиса Президента, ПОШЛИ В С..КУ! Доклад закончила", - говорится в сообщении ведущей.

Этот пост Мосейчук обнародовала после другого большого поста, в котором выступила в защиту экс-главы ОП Андрея Ермака, о котором журналист Михаил Ткач выпустил материал.

Что предшествовало?

Ранее журналисты УП обнаружили, что Андрей Ермак проживает в Киеве и встречается с различными должностными лицами.

Увольнение Ермака

