Идите в сраку все, кто думает, что я на зарплате в Офисе Президента, - Мосейчук
Ведущая телеканала "1+1" Наталья Мосейчук "послала" тех, кто обвиняет ее в работе на Офис Президента.
Об этом она сообщила в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Что сказала Мосейчук?
"Те, кто утверждают, что я на зарплате Офиса Президента, ПОШЛИ В С..КУ! Доклад закончила", - говорится в сообщении ведущей.
Этот пост Мосейчук обнародовала после другого большого поста, в котором выступила в защиту экс-главы ОП Андрея Ермака, о котором журналист Михаил Ткач выпустил материал.
Что предшествовало?
- Ранее журналисты УП обнаружили, что Андрей Ермак проживает в Киеве и встречается с различными должностными лицами.
Увольнение Ермака
- Утром 28 ноября СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, 5 декабря Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.
''да пашлі ви в жопу'' - Зеленський.
''ідіть у сраку'' - Зеленський.
''пашлі би ви в жопу'' - Камаровскій.
''дам в дупу'' - Верещук.
''пішли в сраку'' - Мосейчук.
''анал табу'' - Яременко.
Це ще гірше, бо ті,що роблять це за гроші, хоча б заробляють собі на життя. А тут процес відбувається "заради чистого мистецтва "!