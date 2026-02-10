РУС
Идите в сраку все, кто думает, что я на зарплате в Офисе Президента, - Мосейчук

Мосейчук послала критиков, которые упрекают ее в работе на ОП

Ведущая телеканала "1+1" Наталья Мосейчук "послала" тех, кто обвиняет ее в работе на Офис Президента.

Об этом она сообщила в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Что сказала Мосейчук?

"Те, кто утверждают, что я на зарплате Офиса Президента, ПОШЛИ В С..КУ! Доклад закончила", - говорится в сообщении ведущей.

Этот пост Мосейчук обнародовала после другого большого поста, в котором выступила в защиту экс-главы ОП Андрея Ермака, о котором журналист Михаил Ткач выпустил материал.

Что предшествовало?

Увольнение Ермака

Автор: 

журналистика (3383) Ермак Андрей (1511) Офис Президента (1905)
Топ комментарии
+71
Та ніхто і не сумнівався,що мосєйчучка-звичайне бидло та хабалка.
10.02.2026 09:43 Ответить
+66
мосейчук, іди у с..ку
10.02.2026 09:42 Ответить
+45
https://www.youtube.com/watch?v=sddAusVUNR0 Ідіть у сраку! (Володимир Зеленський) ВІДЕО
По завєтам своєго шефа

10.02.2026 09:52 Ответить
Повія від журналістики? І такі виродки трапляються...
10.02.2026 12:23 Ответить
Ні,пані, ми думаємо що у вас акордно-преміальна система оплати! Лизнула зелену попку - отримай премію...
10.02.2026 12:28 Ответить
Сідай трійка ********** ти до ********** ще не дотягуеш
10.02.2026 12:45 Ответить
Это правокацыя, за которй стоит ПОРОШЕНКО!!!
10.02.2026 13:01 Ответить
**********
10.02.2026 13:14 Ответить
Хто може обслуговувати воровиту свору слугориг? Ось такі як ця **********. Чесних журналістів там за сто кілометрів немає.
10.02.2026 13:27 Ответить
Тільки за цей сленг її треба звільнити
10.02.2026 14:29 Ответить
Яке кончене, та усе крайне життя такою була, лизала головному сраку
10.02.2026 14:45 Ответить
Незмінні ''традиції'' команди Зеленського.

''да пашлі ви в жопу'' - Зеленський.
''ідіть у сраку'' - Зеленський.
''пашлі би ви в жопу'' - Камаровскій.
''дам в дупу'' - Верещук.
''пішли в сраку'' - Мосейчук.
''анал табу'' - Яременко.
10.02.2026 21:12 Ответить
Ні,не на зарплаті. Очевидно, то за покликом душі -вилизувати д*пу.
Це ще гірше, бо ті,що роблять це за гроші, хоча б заробляють собі на життя. А тут процес відбувається "заради чистого мистецтва "!
11.02.2026 00:12 Ответить
А, ну догда ладно
11.02.2026 02:08 Ответить
