14 165 114
Йдіть у сраку всі, хто думає, що я на зарплаті в Офісі Президента, - Мосейчук
Ведуча телеканалу "1+1" Наталія Мосейчук "послала" тих, хто закидає їй роботу на Офіс Президента.
Про це вона повідомила у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Що сказала Мосейчук?
"Ті, хто стверджують, що я на зарплаті Офісу Президента, ПІШЛИ В С..КУ! Доповідь закінчила", - йдеться в повідомленні ведучої.
Цей допис Мосейчук оприлюднила після іншого великого посту, в якому виступила на захист ексглави ОП Андрія Єрмака, про якого журналіст Михайло Ткач випустив матеріал.
Що передувало?
- Раніше журналісти УП виявили, що Андрій Єрмак проживає у Києві та зустрічається із різними посадовцями.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, 5 грудня Єрмак відвідав центральний офіс Служби зовнішньої розвідки. Можливо, він домовлявся за документи прикриття для виїзду з України.
Топ коментарі
+71 Gary Grant
показати весь коментар10.02.2026 09:43 Відповісти Посилання
+66 GoodWin
показати весь коментар10.02.2026 09:42 Відповісти Посилання
+45 Підлога Маккартні
показати весь коментар10.02.2026 09:52 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
''да пашлі ви в жопу'' - Зеленський.
''ідіть у сраку'' - Зеленський.
''пашлі би ви в жопу'' - Камаровскій.
''дам в дупу'' - Верещук.
''пішли в сраку'' - Мосейчук.
''анал табу'' - Яременко.
Це ще гірше, бо ті,що роблять це за гроші, хоча б заробляють собі на життя. А тут процес відбувається "заради чистого мистецтва "!