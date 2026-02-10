Йдіть у сраку всі, хто думає, що я на зарплаті в Офісі Президента, - Мосейчук

Ведуча телеканалу "1+1" Наталія Мосейчук "послала" тих, хто закидає їй роботу на Офіс Президента.

Про це вона повідомила у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Що сказала Мосейчук?

"Ті, хто стверджують, що я на зарплаті Офісу Президента, ПІШЛИ В С..КУ! Доповідь закінчила", - йдеться в повідомленні ведучої.

Цей допис Мосейчук оприлюднила після іншого великого посту, в якому виступила на захист ексглави ОП Андрія Єрмака, про якого журналіст Михайло Ткач випустив матеріал.

Що передувало?

Раніше журналісти УП виявили, що Андрій Єрмак проживає у Києві та зустрічається із різними посадовцями.

Звільнення Єрмака

