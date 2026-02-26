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Новини Журналістка з Харкова стала чиновницею в РФ
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Ексжурналістка Лукашова з Харкова стала віцегубернаторкою в Курській області РФ, - "Детектор медіа"

Колишня журналістка з Харкова Вікторія Лукашова обійняла посаду віцегубернаторки з інформаційної політики в Курській області Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Детектор медіа", на це звернула увагу українська журналістка, ведуча каналу "Настоящее время" ("Радіо Свобода") Ірина Ромалійська на своїй фейсбук-сторінці.

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Підтримала війну РФ проти України

"У середині 2000-х з Вітою Лукашовою ми робили перші кроки в професії. Були журналістками в новинах на телебаченні в Харкові, в Медіагрупі "Обʼєктив". Потім стали там редакторками. І ще ми були близькими подругами. А потім Віта переїхала в Москву. А потім підтримала війну", - написала Ромалійська.

Харківська журналістка Лукашова стала віцегубернаторкою в Курській області

Також Ромалійська розповіла, що під час спільної роботи вона помічала, що Лукашова дивилася новини на російських каналах, а також не ходила в кінотеатри після їхнього переходу на українську мову.

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"Але тоді, у 2006–2008 роках, я заплющувала на це очі. Ми перестали дружити у 2014-му, під час Майдану. Бо Віта підтримувала Януковича. Тоді вона вже жила в Москві", - зазначила вона.

За словами журналістки, приблизно у 2014–2015 році вона побачила репортаж Лукашової з окопів бойовиків терористичної організації "ДНР". Вона написала Лукашовій і намагалася переконати, але не вдалося.

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Що відомо про Лукашову

Згідно з даними у спільноті уряду Курської області в російському "ВКонтакте", у 2007 році Лукашова закінчила Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна за спеціальністю "журналістика". У 2021 році пройшла підвищення кваліфікації в автономній некомерційній організації "Росія — країна можливостей" за програмою "Майстерня нових медіа: сучасні комунікації". Крім того, здобула додаткову освіту в кіношколі Олександра Мітти за спеціальностями "режисер кіно і телебачення" та "сценарист кіно і телебачення".

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Лукашова працювала журналісткою впродовж 20 років, з них 10 - на російських федеральних каналах. У 2023 році перейшла на роботу в АНО "Експертний інститут соціальних досліджень", де займалася "інформаційною політикою" на окупованій Росією території Луганщини та в Курській області Росії. Вона має лист з подякою президента РФ та медаль "За вірність обов’язку".

Автор: 

журналістика (1814) росія (70276) Харків (6119) Курськ (1217) Харківська область (2800) Харківський район (916)
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Топ коментарі
+21
Суці суче багно. На одну падаль в Україні поменшало.
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26.02.2026 16:48 Відповісти
+16
У нас такі зе послинями стають.
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26.02.2026 16:53 Відповісти
+15
А люди кажуть - яка різниця якою мовою говориш...?
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26.02.2026 16:51 Відповісти
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Суці суче багно. На одну падаль в Україні поменшало.
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26.02.2026 16:48 Відповісти
А люди кажуть - яка різниця якою мовою говориш...?
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26.02.2026 16:51 Відповісти
Знаете, я общаюсь на русском и пишу тоже. Но таких как я, которые до блевотины ненавидят узкий мир, поверьте, ещё поискать надо. Постоянно сижу на кацапских сайтах. Тычу им в глаза сотни фото и видео их ублюдков, которые нашли свой конец в Украине. Меня постоянно банят. Нахожу выход из положения. Снова показываю этим уродам, как их кости гниют в нашем чернозёме. Мне никто за это не платит. Просто считаю что это нужно делать. И вы знаете, таких как я с Украины на кацапских сайтах оказывается полно. И это радует.
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26.02.2026 17:32 Відповісти
Підкажіть-а як розрізнити "хороших" руських від "поганих" руських? Ви десь бачили руськоговорящих поляков чи французів? Поки ви є в Україні-завжди танки і ракети путлера будуть вас "освобождать" від бандерівців і нацистів. І це зовсім не тішить.
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26.02.2026 17:47 Відповісти
У них есть свои рускоговорящие в Британии например таковыми являются англичане в Уэльсе. Не строй из себя кого то особенного языковые фанатики есть в каждой стране
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27.02.2026 03:58 Відповісти
Це не люди кажуть, а сам Найвеличніший: Какая разница!
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26.02.2026 17:58 Відповісти
ниже веткой хорошо заметили про шмарафон )))) потоки дерьма ничем не отличаются от тех что выливает эта девица
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27.02.2026 04:02 Відповісти
У нас такі зе послинями стають.
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26.02.2026 16:53 Відповісти
звісно за брехню платять більше
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26.02.2026 16:57 Відповісти
більше чим на шмарафоні
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26.02.2026 17:16 Відповісти
не знаю скільки на земарахфоні, але кацапи платять за розповсюдження пропаганди добре, яскравий приклад соловьев (кілька дач у Італії), кісилев, сук@беева та інші
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26.02.2026 17:47 Відповісти
Вона повернулась у родную гавень)
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26.02.2026 17:03 Відповісти
У сербському місті Новий Сад невідомі 24 лютого облили чорною фарбою
пам'ятник Тарасу Шевченку і збили літери його прізвища.
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26.02.2026 17:20 Відповісти
И кто это сделал?
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26.02.2026 18:00 Відповісти
Серби проросійські і багато з них дуже гарно говорять російською і при цьому вони працюють в країнах Європи, а не в рідній Сербії. В ній вони жити не хочуть.
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27.02.2026 08:34 Відповісти
якби ЗЕлупа у 2014 залишився в Мацквє то він би зараз теж був би якимось путінським холуєм на посаді десь на пропагандонському кАнале расія 1 і теж би мав грамоти від *****. А воно он як вийшло, тепер йому приходиться прикидатися українським президентом та тайком слати двушкі на мосвку, ностальгує курва по бєрьозкам...
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26.02.2026 17:26 Відповісти
Членограя із маскви випер Масляков. Не змогли поділити гонорари.
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26.02.2026 18:08 Відповісти
Члєнограя в Україну привіз Медведчук під антипомаранчевий політ-проект НЕ Так! ЗЕлупа від початку свідомо працював проти проукраїнських сил, на розкол українців (поділ на східняків та західняків), все по фсб-ешним методічкам https://www.youtube.com/watch?v=rAEd6bKmbf0
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26.02.2026 18:17 Відповісти
маскву він залишив не у 2014 році, а значно пізніше. У нього в Криму досі маєток є.
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26.02.2026 18:11 Відповісти
Українське прізвище Лукаш на болотах перетворюється на ЛукашОВА.
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26.02.2026 18:23 Відповісти
 
 