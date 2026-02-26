Ексжурналістка Лукашова з Харкова стала віцегубернаторкою в Курській області РФ, - "Детектор медіа"

Колишня журналістка з Харкова Вікторія Лукашова обійняла посаду віцегубернаторки з інформаційної політики в Курській області Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Детектор медіа", на це звернула увагу українська журналістка, ведуча каналу "Настоящее время" ("Радіо Свобода") Ірина Ромалійська на своїй фейсбук-сторінці.

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Підтримала війну РФ проти України

"У середині 2000-х з Вітою Лукашовою ми робили перші кроки в професії. Були журналістками в новинах на телебаченні в Харкові, в Медіагрупі "Обʼєктив". Потім стали там редакторками. І ще ми були близькими подругами. А потім Віта переїхала в Москву. А потім підтримала війну", - написала Ромалійська.

Також Ромалійська розповіла, що під час спільної роботи вона помічала, що Лукашова дивилася новини на російських каналах, а також не ходила в кінотеатри після їхнього переходу на українську мову.

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"Але тоді, у 2006–2008 роках, я заплющувала на це очі. Ми перестали дружити у 2014-му, під час Майдану. Бо Віта підтримувала Януковича. Тоді вона вже жила в Москві", - зазначила вона.

За словами журналістки, приблизно у 2014–2015 році вона побачила репортаж Лукашової з окопів бойовиків терористичної організації "ДНР". Вона написала Лукашовій і намагалася переконати, але не вдалося.

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Що відомо про Лукашову

Згідно з даними у спільноті уряду Курської області в російському "ВКонтакте", у 2007 році Лукашова закінчила Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна за спеціальністю "журналістика". У 2021 році пройшла підвищення кваліфікації в автономній некомерційній організації "Росія — країна можливостей" за програмою "Майстерня нових медіа: сучасні комунікації". Крім того, здобула додаткову освіту в кіношколі Олександра Мітти за спеціальностями "режисер кіно і телебачення" та "сценарист кіно і телебачення".

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Лукашова працювала журналісткою впродовж 20 років, з них 10 - на російських федеральних каналах. У 2023 році перейшла на роботу в АНО "Експертний інститут соціальних досліджень", де займалася "інформаційною політикою" на окупованій Росією території Луганщини та в Курській області Росії. Вона має лист з подякою президента РФ та медаль "За вірність обов’язку".