120 боестолкновений зафиксировано на фронте: половина из них - на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 120 боевых столкновений. Больше всего враг атакует на двух направлениях.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 26 февраля, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Удары по Украине

Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности:

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник осуществил одну атаку на позиции наших защитников. Враг нанес три авиационных удара, сбросив восемь управляемых бомб, 54 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений, в частности три – из реактивных систем залпового огня. Подразделения Вооруженных Сил Украины проводили активные действия, имели определенные успехи.

Читайте: Ситуация на юге: "кольцо" до 20 км от фронта, - Силы обороны

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении враг 12 раз атаковал в районах населенных пунктов Старица, Песчаное, Нестерное, Чугуновка и в направлениях Зеленого, Охримовки. Два боестолкновения на данный момент продолжаются.

На Купянском направлении враг четыре раза атаковал в районе Кругляковки и в сторону Куриловки, Богуславки, Новоплатоновки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отбили десять атак захватчиков в районе Новоселовки и в сторону Червоного Става, Новоегоровки, Дробышево, Ставок и Лимана. Один бой продолжается.

На Славянском направлении наши защитники отразили семь попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Ямполя, Закитного и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении российские оккупанты осуществили одну атаку в районе Орехово-Васильевки.

Читайте также: Россияне пытаются охватить Покровск и Мирноград. Силы обороны усиливают аэроразведку и минируют маршруты продвижения врага, - ГВ "Схід"

На Константиновском направлении захватчики осуществили 15 наступательных действий в районе населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка и в сторону населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Бересток, Степановка, Софиевка, Новоплатоновка. Одна атака до сих пор продолжается.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 36 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Молодецкое, Удачное, Муравка, Филия и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Гришино, Сергеевка, Новоподгородное. Четыре атаки в настоящее время продолжаются.

На Александровском направлении агрессор атаковал семь раз в районах населенных пунктов Терновое, Злагода и в сторону Вербового и Вишневого. Авиаудары подверглись населенные пункты Ивановка, Александроград, Маломихайловка, Писанцы.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 25 атак оккупантов в районе Гуляйполя и в сторону населенных пунктов Зализнычное, Староукраинка, Горькое, Варваровка, Оленоконстантиновка, Святопетровка, Чаривное. Еще одна атака продолжается. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Верхняя Терса, Терсянка, Зеленое, Шевченковское, Воздвижевка, Долинка, Копани.

Читайте также: 8 населенных пунктов к северу от Покровска - даже не в "серой зоне". Их контролируют ВСУ, - ГВ "Схід"

На Ореховском и Приднепровском направлениях пока вражеских наступательных действий не зафиксировано.

По данным Генштаба, на других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.