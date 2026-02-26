РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8137 посетителей онлайн
Новости Спасательные операции
298 2

Карпатский регион и Одесская область в зоне потенциальной опасности: в Украине готовятся к весенним паводкам

Украина готовится к весенним паводкам

Весной в Украине ожидаются наводнения в ряде регионов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении премьер-министра Юлии Свириденко. 

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Какие регионы под угрозой

По прогнозам, начало повышения уровня воды в реках ожидается уже с конца марта, особенно в центральных областях. Сейчас правительство проводит комплекс мер, чтобы минимизировать возможные последствия подъема воды.

Потенциально наибольшему риску подвержены центральные области Украины. Более сложная ситуация также прогнозируется в Карпатском регионе и в Одесской области.

Премьер-министр подчеркнула, что во всех областях работают ситуационные центры и налажен обмен информацией между областными военными администрациями и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.

"По прогнозам, в центральных областях начало паводков ожидается уже с конца марта. Потенциальная опасность — прежде всего для этих регионов", — отметила глава правительства, обращая внимание на риски.

Правительство поручило ГСЧС и главам ОВА сформировать резервы техники, топлива и оборудования, необходимого для оперативного реагирования.

Читайте также: Ликвидированы пожары, вызванные атакой РФ на Киевскую область. Продолжается разбор завалов. ФОТОрепортаж

Механизмы поддержки и реагирования

Кроме технической подготовки, Кабмин готовит механизм поддержки людей и громад в случае подтоплений.

Среди мер — создание комиссии для ликвидации последствий наводнений, помощи пострадавшим и выплаты денежной помощи, в частности для оздоровления детей и поддержки уязвимых групп населения.

Введен круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки, чтобы своевременно реагировать на изменение уровня воды во время таяния снега и дождей.

Читайте также: Кабмин утвердил примерный устав для предприятий топливно-энергетического комплекса. Для чего он нужен?

Автор: 

паводок (12) ГСЧС (992) Свириденко Юлия (305)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
.....выплаты денежной помощи, в частности для оздоровления детей.... это какой то сюр....
показать весь комментарий
26.02.2026 19:03 Ответить
"Чорті-що!"... Кілька днів тому метеорологи тринділи, що рівень води, в цьому році, буде нижчий, ніж минулорічні... А сьогодні вже про "паводки" триндять...
показать весь комментарий
26.02.2026 19:33 Ответить
 
 