Карпатский регион и Одесская область в зоне потенциальной опасности: в Украине готовятся к весенним паводкам

Весной в Украине ожидаются наводнения в ряде регионов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении премьер-министра Юлии Свириденко.

Какие регионы под угрозой

По прогнозам, начало повышения уровня воды в реках ожидается уже с конца марта, особенно в центральных областях. Сейчас правительство проводит комплекс мер, чтобы минимизировать возможные последствия подъема воды.

Потенциально наибольшему риску подвержены центральные области Украины. Более сложная ситуация также прогнозируется в Карпатском регионе и в Одесской области.

Премьер-министр подчеркнула, что во всех областях работают ситуационные центры и налажен обмен информацией между областными военными администрациями и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.

"По прогнозам, в центральных областях начало паводков ожидается уже с конца марта. Потенциальная опасность — прежде всего для этих регионов", — отметила глава правительства, обращая внимание на риски.

Правительство поручило ГСЧС и главам ОВА сформировать резервы техники, топлива и оборудования, необходимого для оперативного реагирования.

Механизмы поддержки и реагирования

Кроме технической подготовки, Кабмин готовит механизм поддержки людей и громад в случае подтоплений.

Среди мер — создание комиссии для ликвидации последствий наводнений, помощи пострадавшим и выплаты денежной помощи, в частности для оздоровления детей и поддержки уязвимых групп населения.

Введен круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки, чтобы своевременно реагировать на изменение уровня воды во время таяния снега и дождей.

Ранее Свириденко заявляла, что правительство совместно с регионами работает над системным обеспечением энергетической устойчивости страны и подготовкой к следующему отопительному сезону.

