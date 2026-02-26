Карпатський регіон і Одещина у зоні потенційної небезпеки: в Україні готуються до весняних паводків
Навесні в Україні очікуються паводки у низці регіонів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомлені прем'єрки Юлії Свириденко.
Які регіони під загрозою
За прогнозами, початок підвищення рівня води у річках очікується вже з кінця березня, особливо у центральних областях. Наразі уряд проводить комплекс заходів, щоб мінімізувати можливі наслідки підйому води.
Потенційно найбільше ризику піддаються центральні області України. Складніша ситуація також прогнозується в Карпатському регіоні та на Одещині.
Прем’єр-міністр підкреслила, що в усіх областях працюють ситуаційні центри та налагоджено обмін інформацією між обласними військовими адміністраціями і Державною службою з надзвичайних ситуацій.
"За прогнозами, у центральних областях початок паводків очікується вже з кінця березня. Потенційна небезпека — передусім для цих регіонів", — зазначила глава уряду, звертаючи увагу на ризики.
Уряд доручив ДСНС і головам ОВА сформувати резерви техніки, пального та обладнання, необхідного для оперативного реагування.
Механізми підтримки та реагування
Крім технічної підготовки, Кабмін готує механізм підтримки людей і громад у разі підтоплень.
Серед заходів — створення комісії для ліквідації наслідків паводків, допомоги постраждалим і виплати грошової допомоги, зокрема для оздоровлення дітей та підтримки вразливих груп населення.
Введено цілодобовий моніторинг гідрологічної обстановки, щоб вчасно реагувати на зміну рівня води під час танення снігу та дощів.
- Раніше Свириденко заявляла, що уряд спільно з регіонами працює над системним забезпеченням енергетичної стійкості країни і підготовкою до наступного опалювального сезону.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль