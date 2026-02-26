Карпатський регіон і Одещина у зоні потенційної небезпеки: в Україні готуються до весняних паводків

Навесні в Україні очікуються паводки у низці регіонів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомлені прем'єрки Юлії Свириденко.

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Які регіони під загрозою

За прогнозами, початок підвищення рівня води у річках очікується вже з кінця березня, особливо у центральних областях. Наразі уряд проводить комплекс заходів, щоб мінімізувати можливі наслідки підйому води.

Потенційно найбільше ризику піддаються центральні області України. Складніша ситуація також прогнозується в Карпатському регіоні та на Одещині.

Прем’єр-міністр підкреслила, що в усіх областях працюють ситуаційні центри та налагоджено обмін інформацією між обласними військовими адміністраціями і Державною службою з надзвичайних ситуацій.

"За прогнозами, у центральних областях початок паводків очікується вже з кінця березня. Потенційна небезпека — передусім для цих регіонів", — зазначила глава уряду, звертаючи увагу на ризики.

Уряд доручив ДСНС і головам ОВА сформувати резерви техніки, пального та обладнання, необхідного для оперативного реагування.

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Механізми підтримки та реагування

Крім технічної підготовки, Кабмін готує механізм підтримки людей і громад у разі підтоплень.

Серед заходів — створення комісії для ліквідації наслідків паводків, допомоги постраждалим і виплати грошової допомоги, зокрема для оздоровлення дітей та підтримки вразливих груп населення.

Введено цілодобовий моніторинг гідрологічної обстановки, щоб вчасно реагувати на зміну рівня води під час танення снігу та дощів.

Раніше Свириденко заявляла, що уряд спільно з регіонами працює над системним забезпеченням енергетичної стійкості країни і підготовкою до наступного опалювального сезону.

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