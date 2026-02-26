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Новини Рятувальні операції ДСНС
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Карпатський регіон і Одещина у зоні потенційної небезпеки: в Україні готуються до весняних паводків

Україна готується до весняних паводків

Навесні в Україні очікуються паводки у низці регіонів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомлені прем'єрки Юлії Свириденко. 

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Які регіони під загрозою

За прогнозами, початок підвищення рівня води у річках очікується вже з кінця березня, особливо у центральних областях. Наразі уряд проводить комплекс заходів, щоб мінімізувати можливі наслідки підйому води.

Потенційно найбільше ризику піддаються центральні області України. Складніша ситуація також прогнозується в Карпатському регіоні та на Одещині.

Прем’єр-міністр підкреслила, що в усіх областях працюють ситуаційні центри та налагоджено обмін інформацією між обласними військовими адміністраціями і Державною службою з надзвичайних ситуацій.

"За прогнозами, у центральних областях початок паводків очікується вже з кінця березня. Потенційна небезпека — передусім для цих регіонів", — зазначила глава уряду, звертаючи увагу на ризики.

Уряд доручив ДСНС і головам ОВА сформувати резерви техніки, пального та обладнання, необхідного для оперативного реагування.

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Механізми підтримки та реагування

Крім технічної підготовки, Кабмін готує механізм підтримки людей і громад у разі підтоплень.

Серед заходів — створення комісії для ліквідації наслідків паводків, допомоги постраждалим і виплати грошової допомоги, зокрема для оздоровлення дітей та підтримки вразливих груп населення.

Введено цілодобовий моніторинг гідрологічної обстановки, щоб вчасно реагувати на зміну рівня води під час танення снігу та дощів.

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Автор: 

паводок (231) ДСНС (5348) Свириденко Юлія (919)
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.....выплаты денежной помощи, в частности для оздоровления детей.... это какой то сюр....
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26.02.2026 19:03 Відповісти
"Чорті-що!"... Кілька днів тому метеорологи тринділи, що рівень води, в цьому році, буде нижчий, ніж минулорічні... А сьогодні вже про "паводки" триндять...
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26.02.2026 19:33 Відповісти
Куяльник і тілігул цікаво наповняться чи ні? Річка тілігул переповнена
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26.02.2026 20:46 Відповісти
 
 