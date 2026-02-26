С начала суток произошло 206 боевых столкновений: больше всего атак на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала.

С начала суток произошло 206 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

По уточненной информации, противник нанес два ракетных удара, применил 43 ракеты, 54 авиационных удара, сбросил 180 управляемых авиабомб.

Кроме того, применил 4070 дронов-камикадзе и осуществил 2308 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Ситуация на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг один раз атаковал позиции наших защитников. Враг нанес три авиационных удара, сбросив восемь управляемых бомб, осуществил 86 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

Бои в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз атаковал в районах населенных пунктов Старица, Песчаное, Круглое, Нестерное, Чугуновка и в направлениях Зеленого, Охримовки. Одно боевое столкновеление продолжается.

Пять атак отразили украинские защитники на Купянском направлении в районе Кругляковки и в сторону Куриловки, Богуславки, Новоплатоновки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины остановили 13 атак в сторону Червоного Става, Новоегорровки, Дробышево, Ставок, Лимана и в районе Заречного, Новоселовки.

На Славянском направлении наши защитники отразили восемь попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Ямполя, Закитного и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении российские оккупанты осуществили две атаки в районе Орехово-Васильевки и Бондарного.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 21 раз штурмовали позиции наших защитников в районе населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и в сторону населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Бересток, Степановка, Софиевка, Новоплатоновка. Два боевых столкновения пока продолжаются.

На Покровском направлении враг осуществил 41 атаку. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Молодецкое, Удачное, Муравка, Филия и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Гришино, Сергеевка, Новоподгородное. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 139 оккупантов и ранили 30; уничтожили 39 беспилотных летательных аппаратов, две единицы автомобильной и две единицы специальной техники, склад ГСМ. Поражены танк, две единицы автомобильной и три единицы специальной техники, 53 укрытия личного состава противника.

Ситуация в Днепропетровской области

На Александровском направлении агрессор атаковал восемь раз в районах населенных пунктов Терновое, Злагода и в сторону Вербового и Вишневого. Авиаударам подверглись населенные пункты Ивановка, Александроград, Маломихайловка, Пысанцы.

Бои на юге