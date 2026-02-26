С начала суток произошло 206 боевых столкновений: больше всего атак на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб
Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала.
С начала суток произошло 206 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
По уточненной информации, противник нанес два ракетных удара, применил 43 ракеты, 54 авиационных удара, сбросил 180 управляемых авиабомб.
Кроме того, применил 4070 дронов-камикадзе и осуществил 2308 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Ситуация на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг один раз атаковал позиции наших защитников. Враг нанес три авиационных удара, сбросив восемь управляемых бомб, осуществил 86 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.
Бои в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз атаковал в районах населенных пунктов Старица, Песчаное, Круглое, Нестерное, Чугуновка и в направлениях Зеленого, Охримовки. Одно боевое столкновеление продолжается.
Пять атак отразили украинские защитники на Купянском направлении в районе Кругляковки и в сторону Куриловки, Богуславки, Новоплатоновки.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины остановили 13 атак в сторону Червоного Става, Новоегорровки, Дробышево, Ставок, Лимана и в районе Заречного, Новоселовки.
На Славянском направлении наши защитники отразили восемь попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Ямполя, Закитного и в сторону Рай-Александровки.
На Краматорском направлении российские оккупанты осуществили две атаки в районе Орехово-Васильевки и Бондарного.
На Константиновском направлении оккупанты сегодня 21 раз штурмовали позиции наших защитников в районе населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и в сторону населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Бересток, Степановка, Софиевка, Новоплатоновка. Два боевых столкновения пока продолжаются.
На Покровском направлении враг осуществил 41 атаку. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Молодецкое, Удачное, Муравка, Филия и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Гришино, Сергеевка, Новоподгородное. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 139 оккупантов и ранили 30; уничтожили 39 беспилотных летательных аппаратов, две единицы автомобильной и две единицы специальной техники, склад ГСМ. Поражены танк, две единицы автомобильной и три единицы специальной техники, 53 укрытия личного состава противника.
Ситуация в Днепропетровской области
На Александровском направлении агрессор атаковал восемь раз в районах населенных пунктов Терновое, Злагода и в сторону Вербового и Вишневого. Авиаударам подверглись населенные пункты Ивановка, Александроград, Маломихайловка, Пысанцы.
Бои на юге
- На Гуляйпольском направлении украинские защитники отразили 32 атаки оккупантов в районах Доброполья, Гуляйполя и в сторону населенных пунктов Зализничное, Староукраинка, Горькое, Варваровка, Еленоконстантиновка, Святопетровка, Чаривное. Еще три атаки продолжаются. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Верхняя Терса, Терсянка, Зеленое, Шевченковское, Воздвижовка, Долинка, Копани.
- На Ореховском направлении пока вражеских наступательных действий не зафиксировано. Авиаударам управляемыми авиабомбами подверглись населенные пункты Орехов, Преображенка, Веселянка.
- На Приднепровском направлении пока вражеских наступательных действий не зафиксировано.
"На Лиманському напрямку небо постійно в дронах тому найменші наземні дії - рейд на удачу.
Тим часом русня кидає дрібні групи в спробі просочитися до позицій Сил Оборони. Підари діють хаотично, без чіткої координації.
У підсумку серйозного прориву немає - усе гаситься ще на підходах."
На Добропільському напрямку (раніше Покровському) супротивник просунувся у східній частині Гришиного і малими групами штурмує центр селища. За населений пункт йдуть важкі бої, оскільки його захоплення дозволить противнику посилити тиск із півдня у напрямку Добропілля.
Під Костянтинівкою точаться важкі бої в районі населених пунктів Іванопілля та Бересток. Піхота противника робить спроби зайняти опорники вздовж лісосмуг на південь від Костянтинівки, щоб таким чином закрити кишеню та посилити тиск на південну частину міста.
Також противник знову просочився у забудову на південно-західній околиці Костянтинівки, проте потрапив під удар українських дронів.
На північ від Клебан-Бикського водосховища противник закріпився в лісопосадці."