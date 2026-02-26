З початку доби відбулося 206 боєзіткнень: найбільше атак на Покровському і Гуляйпільському напрямках, - Генштаб

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

З початку доби відбулося 206 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

За уточненою інформацією, противник завдав двох ракетних ударів, застосував 43 ракети, 54 авіаційних ударів, скинув 180 керованих авіабомб.

Крім того, застосував 4070 дронів-камікадзе та здійснив 2308 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Читайте: Уражено РЛС та інші об’єкти і зосередження живої сили окупантів на ТОТ і в РФ, - Генштаб

Ситуація на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог один раз атакував позиції наших оборонців. Ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши вісім керованих бомб, здійснив 86 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів атакував у районах населених пунктів Стариця, Піщане, Кругле, Нестерне, Чугунівка та у напрямках Зеленого, Охрімівки. Одне боєзіткнення триває.

П’ять атак відбили українські захисники на Куп’янському напрямку у районі Кругляківки та в бік Курилівки, Богуславки, Новоплатонівки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 263 850 осіб (+1 360 за добу), 11 704 танки, 37 614 артсистем, 24 091 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 13 атак, у бік Червоного Ставу, Новоєгорівки, Дробишевого, Ставків, Лиману та в районі Зарічного, Новоселівки.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили вісім спроб окупантів просунутися вперед у районах Ямполя, Закітного та у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку російські окупанти здійснили дві атаки в районі Оріхово-Василівки та Бондарного.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 21 раз штурмували позиції наших оборонців у районі населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та в бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Бересток, Степанівка, Софіївка, Новоплатонівка. Два боєзіткнення наразі тривають.

На Покровському напрямку ворог здійснив 41 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Муравка, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Гришине, Сергіївка, Новопідгороднє. Три боєзіткнення досі тривають.

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За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 139 окупантів та поранили 30; знищили 39 безпілотних літальних апаратів, дві одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки, склад ПММ. Уражено танк, дві одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки, 53 укриття особового складу противника.

Ситуація на Дніпропетровщині

На Олександрівському напрямку агресор атакував вісім разів у районах населених пунктів Тернове, Злагода та у бік Вербового і Вишневого. Авіаударів зазнали населені пункти Іванівка, Олександроград, Маломихайлівка, Писанці.

Бої на півдні