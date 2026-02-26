З початку доби відбулося 206 боєзіткнень: найбільше атак на Покровському і Гуляйпільському напрямках, - Генштаб
Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.
З початку доби відбулося 206 бойових зіткнень.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.
Ворожі обстріли
За уточненою інформацією, противник завдав двох ракетних ударів, застосував 43 ракети, 54 авіаційних ударів, скинув 180 керованих авіабомб.
Крім того, застосував 4070 дронів-камікадзе та здійснив 2308 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
Ситуація на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог один раз атакував позиції наших оборонців. Ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши вісім керованих бомб, здійснив 86 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.
Бої на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів атакував у районах населених пунктів Стариця, Піщане, Кругле, Нестерне, Чугунівка та у напрямках Зеленого, Охрімівки. Одне боєзіткнення триває.
П’ять атак відбили українські захисники на Куп’янському напрямку у районі Кругляківки та в бік Курилівки, Богуславки, Новоплатонівки.
Бої на сході
На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 13 атак, у бік Червоного Ставу, Новоєгорівки, Дробишевого, Ставків, Лиману та в районі Зарічного, Новоселівки.
На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили вісім спроб окупантів просунутися вперед у районах Ямполя, Закітного та у бік Рай-Олександрівки.
На Краматорському напрямку російські окупанти здійснили дві атаки в районі Оріхово-Василівки та Бондарного.
На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 21 раз штурмували позиції наших оборонців у районі населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та в бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Бересток, Степанівка, Софіївка, Новоплатонівка. Два боєзіткнення наразі тривають.
На Покровському напрямку ворог здійснив 41 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Муравка, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Гришине, Сергіївка, Новопідгороднє. Три боєзіткнення досі тривають.
За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 139 окупантів та поранили 30; знищили 39 безпілотних літальних апаратів, дві одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки, склад ПММ. Уражено танк, дві одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки, 53 укриття особового складу противника.
Ситуація на Дніпропетровщині
На Олександрівському напрямку агресор атакував вісім разів у районах населених пунктів Тернове, Злагода та у бік Вербового і Вишневого. Авіаударів зазнали населені пункти Іванівка, Олександроград, Маломихайлівка, Писанці.
Бої на півдні
- На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили 32 атаки окупантів у районах Добропілля, Гуляйполя та у бік населених пунктів Залізничне, Староукраїнка, Гірке, Варварівка, Оленокостянтинівка, Святопетрівка, Чарівне. Ще три атаки тривають. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Верхня Терса, Терсянка, Зелене, Шевченківське, Воздвижівка, Долинка, Копані.
- На Оріхівському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано. Авіаударів керованими авіабомбами зазнали населені пункти Оріхів, Преображенка, Веселянка.
- На Придніпровському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.
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"На Лиманському напрямку небо постійно в дронах тому найменші наземні дії - рейд на удачу.
Тим часом русня кидає дрібні групи в спробі просочитися до позицій Сил Оборони. Підари діють хаотично, без чіткої координації.
У підсумку серйозного прориву немає - усе гаситься ще на підходах."
На Добропільському напрямку (раніше Покровському) супротивник просунувся у східній частині Гришиного і малими групами штурмує центр селища. За населений пункт йдуть важкі бої, оскільки його захоплення дозволить противнику посилити тиск із півдня у напрямку Добропілля.
Під Костянтинівкою точаться важкі бої в районі населених пунктів Іванопілля та Бересток. Піхота противника робить спроби зайняти опорники вздовж лісосмуг на південь від Костянтинівки, щоб таким чином закрити кишеню та посилити тиск на південну частину міста.
Також противник знову просочився у забудову на південно-західній околиці Костянтинівки, проте потрапив під удар українських дронів.
На північ від Клебан-Бикського водосховища противник закріпився в лісопосадці."