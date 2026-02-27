Блэкаут в Белгороде: после ракетной атаки город остался без света, тепла и воды
Поздно вечером в четверг, 26 февраля, российский Белгород снова был атакован неизвестными ракетами. В результате прилетов город и часть области остались без света, тепла и воды.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Что известно
Местные жители пишут, что серия взрывов над городом началась в 23:50 по местному времени. После этого в центральной и северной части города пропало свет в жилых домах. Также проблемы с электроснабжением наблюдались в городе Строитель и поселке Майский.
Некоторые паблики утверждают, что ракеты летели в направлении электроподстанции "Фрунзенская", а также под атаку попала Белгородская ТЭЦ.
Подтверждение ракетного обстрела
Чуть позже губернатор области Вячеслав Гладков официально подтвердил ракетный обстрел, заявив, что в Белгороде и Белгородском округе наблюдаются проблемы уже не только со светом.
"Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. Более точный масштаб повреждений сможем оценить в светлое время суток", - написал Гладков.
- К слову, обстрелы в Белгороде происходят не впервые. Ранее сообщалось, что из-за разрушения энергетической инфраструктуры часть домов российского города не сможет получать горячую воду до конца отопительного сезона.
зараз ми можемо на весь світ звинувачувати рашку в Холодоморі, а через якийсь поганий бєлгород вони можуть відповісти:
"ви такі ж самі !"
.
обєстояте ще й розташовану більш обісрану дєрєвню каца-пєтовку !
про обезточення того бєлгород масквічі і проч. расєйське народонасєлєніє й знати не буде.
"Бий там, де досягаєш найбільшого успіху"
Мистецтво війни, Китай, 5 ст. до н.е.
.
ВПК , арсеналам, нафтопрому...
один винесений нафтокомбінат буде коштувати хутіну як сотні або й тисячі обезточених на добу бєлгородів.
.
А бєлгород, це по суті вже прифронтове місто, через яке зосереджена логістика, де розміщується особовий склад і т.д. І відсутність електроенергії, так чи інакше впливає на військових які там розміщені.
Річ у тім, що майже все фінансування ЖКГ в засрашці перенаправлене на обслуговування оборонного замовлення та оплату всіх отих багатомільйонних виплат по контрактам та гробових. Це не жарт. Наприклад, в федеральному бюджеті на 2026 витрати на ЖКГ в них скорочені ВТРИЧІ у порівнянні з бюджетом на 2025 (який сам по собі був скороченою версією бюджетів 2023-2024 років). Аналогічні речі "траплялись" в них в бюджетах, по-факту, з літа 2022 року - тому в них кожної зими з сезону 2022-2023 - тисячі аварій з проривами, фекальними бурулями тощо.
І становище буде тільки погіршуватись. Причому по експоненті. Бо до 2022 року вони ще якось "тримались", вливаючи бабло в зношені мережі (хоча і за "жирних" 00х-10х років вони не спромоглися оновити якісно мережі ще совкові і тільки "підтримували штанці"), а з 2022 року вони і комунальників всіх погнали в штурмовики, і бабло звідти вийняли.
коли ж ви зрозумієте, що кацапія це -
ТУНДРА !
.
Так от, Білгород треба перетворити на купу будівельного сміття за знищені кацапами десятків українських міст і не чекати коли "вони можуть відповісти".
Але правда в тому, що не можуть.
а чому б Питер від світла не звільнити - РОДИНУ ЗУЙЛА? І звільняти постійно
.
взагалі я дивуюсь совковим чиновникам - ось наприклад Грузія само зветься Сакертвелло , а в Україні продовжують її називати Грузія . Чому? Хремль не дозволяє?
Париж весь світ зве Пєрис , але Україна продовжує цю дурну назву Париж . І т п
Вони вже скиглять та благають не обстрілювати Харків.
Може причинно-наслідкові зв'язки з'являться там де мізки повинні бути.
хутін тих скиглунів не пожаліє навіть коли їх будуть нищити:
"чай баби бєлгородцов єщьо нарожають !"
.
Отак ви і палитесь, засрашинці. Мало користуватись перекладачами і ШІ. Ви мислите по іншому. По-людожерськи. І ШІ вам в цьому ніяк не допомагає, бо ШІ не думає, а є відображенням того, хто з ним працює - і це вам не змінити.
Тож - обтєкай там, в своєму бараку, провокаторчику. Обтєкай.
Твоє житло?