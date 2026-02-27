РУС
Блекаут в Белгороде
4 332 48

Блэкаут в Белгороде: после ракетной атаки город остался без света, тепла и воды

Блэкаут в Белгороде

Поздно вечером в четверг, 26 февраля, российский Белгород снова был атакован неизвестными ракетами. В результате прилетов город и часть области остались без света, тепла и воды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Что известно 

Местные жители пишут, что серия взрывов над городом началась в 23:50 по местному времени. После этого в центральной и северной части города пропало свет в жилых домах. Также проблемы с электроснабжением наблюдались в городе Строитель и поселке Майский.

Некоторые паблики утверждают, что ракеты летели в направлении электроподстанции "Фрунзенская", а также под атаку попала Белгородская ТЭЦ.

Подтверждение ракетного обстрела 

Чуть позже губернатор области Вячеслав Гладков официально подтвердил ракетный обстрел, заявив, что в Белгороде и Белгородском округе наблюдаются проблемы уже не только со светом.

"Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. Более точный масштаб повреждений сможем оценить в светлое время суток", - написал Гладков.

  • К слову, обстрелы в Белгороде происходят не впервые. Ранее сообщалось, что из-за разрушения энергетической инфраструктуры часть домов российского города не сможет получать горячую воду до конца отопительного сезона.

Топ комментарии
+17
Знаєш де базар? Отож, піди купи курку і пиляй їй мізки.
27.02.2026 00:19
+12
Так в тому то і справа, що бьють туди, де можна досягти "найбільшого успіху"! Як би там "лідер" не грозив "блекаутом у москві", це місто дуже добре захищене. І наші можливості не дозволяють пробити цей захист.

А бєлгород, це по суті вже прифронтове місто, через яке зосереджена логістика, де розміщується особовий склад і т.д. І відсутність електроенергії, так чи інакше впливає на військових які там розміщені.
27.02.2026 00:46
+11
Бєлгород чи Білгород ? Це бувше українське місто.
а чому б Питер від світла не звільнити - РОДИНУ ЗУЙЛА? І звільняти постійно
27.02.2026 00:24
а толку ?
зараз ми можемо на весь світ звинувачувати рашку в Холодоморі, а через якийсь поганий бєлгород вони можуть відповісти:

"ви такі ж самі !"

.
27.02.2026 00:12
27.02.2026 00:19
і що вам дав той вбогий сраний бєлгород ?
обєстояте ще й розташовану більш обісрану дєрєвню каца-пєтовку !

про обезточення того бєлгород масквічі і проч. расєйське народонасєлєніє й знати не буде.

"Бий там, де досягаєш найбільшого успіху"
Мистецтво війни, Китай, 5 ст. до н.е.

.
27.02.2026 00:31
Тобто,ніякої відповіді паскудам давати не потрібно і кацапи мають сидіти в теплі,со світлом і знущатися з мирних українців? М'яко кажучи -дивна логіка.
показать весь комментарий
27.02.2026 00:42
бити треба в болючі місця - по

ВПК , арсеналам, нафтопрому...

один винесений нафтокомбінат буде коштувати хутіну як сотні або й тисячі обезточених на добу бєлгородів.

.
27.02.2026 00:56
Тобі б в радники до генштабу а ти, тут, пальці в чаті шліфуєш
показать весь комментарий
З того *********** роблять блекаут в Харкові, вот і їм відповідь, щоб знали підари
показать весь комментарий
27.02.2026 00:46
Не треба видавати бажане за дійсне - військові місяцями живуть в окопах без світла і відсутність електроенергії на них ніяк не впливає. Тим паче вони мають альтернативні джерела енергії на кшталт генераторів і т.д.
27.02.2026 07:47
Вот, походу, Белгород и есть тот самый "наибольший успех". Ну и еще прорванная труба в каком-нибудь мухосранске (но то уже без нашего участия))
27.02.2026 02:15
Та нє, більшість прорваних труб в мухосрансках засрашки останніх 4 років - то з-за ЗСУ сталося. Не напряму наші хлопці, звісно, їм труби дірявили, але...

Річ у тім, що майже все фінансування ЖКГ в засрашці перенаправлене на обслуговування оборонного замовлення та оплату всіх отих багатомільйонних виплат по контрактам та гробових. Це не жарт. Наприклад, в федеральному бюджеті на 2026 витрати на ЖКГ в них скорочені ВТРИЧІ у порівнянні з бюджетом на 2025 (який сам по собі був скороченою версією бюджетів 2023-2024 років). Аналогічні речі "траплялись" в них в бюджетах, по-факту, з літа 2022 року - тому в них кожної зими з сезону 2022-2023 - тисячі аварій з проривами, фекальними бурулями тощо.

І становище буде тільки погіршуватись. Причому по експоненті. Бо до 2022 року вони ще якось "тримались", вливаючи бабло в зношені мережі (хоча і за "жирних" 00х-10х років вони не спромоглися оновити якісно мережі ще совкові і тільки "підтримували штанці"), а з 2022 року вони і комунальників всіх погнали в штурмовики, і бабло звідти вийняли.
27.02.2026 06:53
Кацапка, а де той бєлгород знаходиться на мапі?
показать весь комментарий
27.02.2026 00:40
80% рассєянінов не знають де він знаходиться, а 90% знати не хочуть що з ним сталося.

коли ж ви зрозумієте, що кацапія це -

ТУНДРА !

.
27.02.2026 00:48
Я живу на відстані 80 км від міста Білгород, а де знаходиться бєлгород не знаю.
Так от, Білгород треба перетворити на купу будівельного сміття за знищені кацапами десятків українських міст і не чекати коли "вони можуть відповісти".
показать весь комментарий
27.02.2026 01:23
Могли б знищити - знищили б. Як знищили Бахмут, Авдіївку, Покровськ.

Але правда в тому, що не можуть.
27.02.2026 06:55
Ну дивіться - ви побили собаку і це всі бачили , і побили так шо вона бідося ледве на ногах тримається - і ось собака вкусила вас за долоню і шо далі ( долоню тіко - а ви побили собаку до півсмерті ) ? Люди на чию сторону стануть вашу чи собаки - ну і головне всі прекрасно знайть шо та собака ніколи ні на кого не нападала .
27.02.2026 01:37
27.02.2026 00:24
поки під кацапам, то хай бєлгород, в наш буде Білгород.

.
27.02.2026 00:33
Але в українському інфо просторі треба говорити і писати Білгород ?
взагалі я дивуюсь совковим чиновникам - ось наприклад Грузія само зветься Сакертвелло , а в Україні продовжують її називати Грузія . Чому? Хремль не дозволяє?
Париж весь світ зве Пєрис , але Україна продовжує цю дурну назву Париж . І т п
27.02.2026 00:39
Грають грузини у футбол із шотландцями,дивлюсь трансляцію -ніякого "сакартвелло" і близько не бачу,пишуть-"Georgia " чомусь,виходить "скотти" також "совки"?
27.02.2026 00:46
А я вважаю, що на планеті Земля має бути одна мова, щоб не було гризні з цього приводу. І нехай це буде англійська мова.
27.02.2026 01:12
Ніт чим більше мов тим краще - а для спілкування між людьми має бути розроблена мова яка буде включати елементи мов зі всього світу . І мова де як говориш так і пишеш - а не так як в англійській ( бо вибачайте традиція традицією але ж люди не лікуються тими засобами шо і їх предки ). І розвиток технологій вже призвів до того шо те шо вам говорить полінезіець в реальному часі можливо перекладати - ячк і йому що ви говорити ( вітаю перекладачі з Зоряного Шляху вже існують - залишилося тіко реплікатори і варп ядра розробити ).
27.02.2026 01:46
Є різні причини . До речі Дойчланд як на англійській буде не підкажете ?
27.02.2026 01:41
Germany.
27.02.2026 07:16
До речі Дойчланд перекладається як - Земля Дойчів ( Земля Німців ), а Англія перекладається як - Земля Англів . Ось і дивно чому в англійській мові не Дойчланд а Германія .
27.02.2026 07:34
Виходить,англійці теж "совки"?
27.02.2026 09:14
Та до чого тутка совок - назву Грузія можливо впроватили в кацапській імперії грузини шо почали служити гімператорам ( бо Сакартвело тож можна язик поламати для декого ). А шодо англічан то теперішня королівська родина ніякі не Віндзори - вони німці з німецьким прізвищем .
27.02.2026 10:06
Сьогодні всю ніч лупашили по Харкову - нехай розуміють що це не минеться безкоштовно.
Вони вже скиглять та благають не обстрілювати Харків.
Може причинно-наслідкові зв'язки з'являться там де мізки повинні бути.
27.02.2026 00:43
і що ?
хутін тих скиглунів не пожаліє навіть коли їх будуть нищити:

"чай баби бєлгородцов єщьо нарожають !"

.
27.02.2026 01:00
Куди вивезуть? Де в них вільне місце на 500'000? Нагадаю, що вони класово близьких даунбасян, які тікали від ЗСУ в 2014 році, вивозили аж до камчаток, розпихували дрібними партіями, бо ніхєра в них ніде навіть на пару тисяч навіть !бараків! немає. До чверті населення по регіонах живуть в дерев'яних бараках побудови 20-30х років. Тож не меліть дурні. В них є якісь гроші на виробництво ракет, але гарантовано немає грошей на розселення навіть 100'000 населення.
27.02.2026 06:59
Вистачає в них місця. В тому ж Сибіру тисячі напівпорожніх селищ. і по всій расєї повно.
27.02.2026 08:04
Я так розумію, ти особисто живеш в дерев'яному бараку, напівзатопленому, з бурулямі фекальними і не бачиш "нічого такого" в тому, щоб переселити з Бєлгорода 500'000 осіб в такі ж бараки (яких вільних насправді немає, а згадані тобою напівпорожні "селища" насправді є давно розваленими руїнами, непридатними для життя навіть влітку).

Отак ви і палитесь, засрашинці. Мало користуватись перекладачами і ШІ. Ви мислите по іншому. По-людожерськи. І ШІ вам в цьому ніяк не допомагає, бо ШІ не думає, а є відображенням того, хто з ним працює - і це вам не змінити.

Тож - обтєкай там, в своєму бараку, провокаторчику. Обтєкай.

Твоє житло?
27.02.2026 09:38
Я в Києві, Дурай. Ти спалилось, виклавши фото свого бараку. І досконалими знаннями про придатність своїх селищ. Але ж ти якось там існуєш. І бєлгородці виживуть поряд з тобою.
27.02.2026 11:04
Ти дамбасянин під вічним проксі, тебе чорта вже сто раз тут спалили. Тож іди набери талої води і вмий чумазу харю перш ніж ******* як там на твоїй підорашці всіх розселять на Рубльовці)))
27.02.2026 11:17
Пізднувато.
27.02.2026 01:04
Оце досягнення....
27.02.2026 06:52
Я ще восени казав, що треба бити по силових трансформаторах далекого Підмосков'я, а якщо Білгород замерзне, то Кремлю пофіг.
27.02.2026 07:15
Вже коли про той Бєлгород пишуть це як стьоб над стратегами.
27.02.2026 07:38
Хто то має відповісти за руйнування в Харкові.То ж ЗСУ вибрали Білгород як найближчу ціль де кацапвійськових повно
27.02.2026 13:47
 
 