Блэкаут в Белгороде: после ракетной атаки город остался без света, тепла и воды

Поздно вечером в четверг, 26 февраля, российский Белгород снова был атакован неизвестными ракетами. В результате прилетов город и часть области остались без света, тепла и воды.

Что известно

Местные жители пишут, что серия взрывов над городом началась в 23:50 по местному времени. После этого в центральной и северной части города пропало свет в жилых домах. Также проблемы с электроснабжением наблюдались в городе Строитель и поселке Майский.

Некоторые паблики утверждают, что ракеты летели в направлении электроподстанции "Фрунзенская", а также под атаку попала Белгородская ТЭЦ.

Подтверждение ракетного обстрела

Чуть позже губернатор области Вячеслав Гладков официально подтвердил ракетный обстрел, заявив, что в Белгороде и Белгородском округе наблюдаются проблемы уже не только со светом.

"Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. Более точный масштаб повреждений сможем оценить в светлое время суток", - написал Гладков.

К слову, обстрелы в Белгороде происходят не впервые. Ранее сообщалось, что из-за разрушения энергетической инфраструктуры часть домов российского города не сможет получать горячую воду до конца отопительного сезона.

