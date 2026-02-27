Блекаут у Бєлгороді: після ракетної атаки місто залишилося без світла, тепла і води
Пізно увечері четверга, 26 лютого, російський Бєлгород знову був атакований невідомими ракетами. Унаслідок прильотів місто і частина області залишилися без світла, тепла і води.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські Telegram-канали.
Що відомо?
Місцеві жителі пишуть, що серія вибухів над містом почалася о 23:50 за місцевим часом. Після цього в центральній і північній частині міста зникло світло в житлових будинках. Також проблеми з електропостачанням спостерігалися в місті Строїтєль і селищі Майскій.
Деякі пабліки стверджують, що ракети летіли в напрямку електропідстанції "Фрунзенська", а також під атаку потрапила Бєлгородська ТЕЦ.
Підтвердження ракетного обстрілу
Трохи пізніше губернатор області В'ячеслав Гладков офіційно підтвердив ракетний обстріл, заявивши, що в Бєлгороді та Бєлгородському окрузі спостерігаються проблеми вже не тільки зі світлом.
"Завдано серйозних пошкоджень об'єктам енергетичної інфраструктури. У результаті зафіксовано перебої з подачею електроенергії, водопостачання та тепла. Точніший масштаб пошкоджень зможемо оцінити у світлий час доби", - написав Гладков.
- До слова, обстріли у Бєлгороді відбуваються не вперше. Раніше повідомлялося, що через руйнування енергетичної інфраструктури частина будинків російського міста не зможе отримувати гарячу воду до кінця опалювального сезону.
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зараз ми можемо на весь світ звинувачувати рашку в Холодоморі, а через якийсь поганий бєлгород вони можуть відповісти:
"ви такі ж самі !"
.
обєстояте ще й розташовану більш обісрану дєрєвню каца-пєтовку !
про обезточення того бєлгород масквічі і проч. расєйське народонасєлєніє й знати не буде.
"Бий там, де досягаєш найбільшого успіху"
Мистецтво війни, Китай, 5 ст. до н.е.
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ВПК , арсеналам, нафтопрому...
один винесений нафтокомбінат буде коштувати хутіну як сотні або й тисячі обезточених на добу бєлгородів.
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А бєлгород, це по суті вже прифронтове місто, через яке зосереджена логістика, де розміщується особовий склад і т.д. І відсутність електроенергії, так чи інакше впливає на військових які там розміщені.
Річ у тім, що майже все фінансування ЖКГ в засрашці перенаправлене на обслуговування оборонного замовлення та оплату всіх отих багатомільйонних виплат по контрактам та гробових. Це не жарт. Наприклад, в федеральному бюджеті на 2026 витрати на ЖКГ в них скорочені ВТРИЧІ у порівнянні з бюджетом на 2025 (який сам по собі був скороченою версією бюджетів 2023-2024 років). Аналогічні речі "траплялись" в них в бюджетах, по-факту, з літа 2022 року - тому в них кожної зими з сезону 2022-2023 - тисячі аварій з проривами, фекальними бурулями тощо.
І становище буде тільки погіршуватись. Причому по експоненті. Бо до 2022 року вони ще якось "тримались", вливаючи бабло в зношені мережі (хоча і за "жирних" 00х-10х років вони не спромоглися оновити якісно мережі ще совкові і тільки "підтримували штанці"), а з 2022 року вони і комунальників всіх погнали в штурмовики, і бабло звідти вийняли.
коли ж ви зрозумієте, що кацапія це -
ТУНДРА !
.
Так от, Білгород треба перетворити на купу будівельного сміття за знищені кацапами десятків українських міст і не чекати коли "вони можуть відповісти".
Але правда в тому, що не можуть.
а чому б Питер від світла не звільнити - РОДИНУ ЗУЙЛА? І звільняти постійно
.
взагалі я дивуюсь совковим чиновникам - ось наприклад Грузія само зветься Сакертвелло , а в Україні продовжують її називати Грузія . Чому? Хремль не дозволяє?
Париж весь світ зве Пєрис , але Україна продовжує цю дурну назву Париж . І т п
Вони вже скиглять та благають не обстрілювати Харків.
Може причинно-наслідкові зв'язки з'являться там де мізки повинні бути.
хутін тих скиглунів не пожаліє навіть коли їх будуть нищити:
"чай баби бєлгородцов єщьо нарожають !"
.
Отак ви і палитесь, засрашинці. Мало користуватись перекладачами і ШІ. Ви мислите по іншому. По-людожерськи. І ШІ вам в цьому ніяк не допомагає, бо ШІ не думає, а є відображенням того, хто з ним працює - і це вам не змінити.
Тож - обтєкай там, в своєму бараку, провокаторчику. Обтєкай.
Твоє житло?