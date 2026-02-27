Блекаут у Бєлгороді: після ракетної атаки місто залишилося без світла, тепла і води

Пізно увечері четверга, 26 лютого, російський Бєлгород знову був атакований невідомими ракетами. Унаслідок прильотів місто і частина області залишилися без світла, тепла і води.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські Telegram-канали.

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Що відомо?

Місцеві жителі пишуть, що серія вибухів над містом почалася о 23:50 за місцевим часом. Після цього в центральній і північній частині міста зникло світло в житлових будинках. Також проблеми з електропостачанням спостерігалися в місті Строїтєль і селищі Майскій.

Деякі пабліки стверджують, що ракети летіли в напрямку електропідстанції "Фрунзенська", а також під атаку потрапила Бєлгородська ТЕЦ.

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Підтвердження ракетного обстрілу

Трохи пізніше губернатор області В'ячеслав Гладков офіційно підтвердив ракетний обстріл, заявивши, що в Бєлгороді та Бєлгородському окрузі спостерігаються проблеми вже не тільки зі світлом.

"Завдано серйозних пошкоджень об'єктам енергетичної інфраструктури. У результаті зафіксовано перебої з подачею електроенергії, водопостачання та тепла. Точніший масштаб пошкоджень зможемо оцінити у світлий час доби", - написав Гладков.

До слова, обстріли у Бєлгороді відбуваються не вперше. Раніше повідомлялося, що через руйнування енергетичної інфраструктури частина будинків російського міста не зможе отримувати гарячу воду до кінця опалювального сезону.

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