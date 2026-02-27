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Новини Блекаут у Бєлгороді
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Блекаут у Бєлгороді: після ракетної атаки місто залишилося без світла, тепла і води

Блекаут у Бєлгороді

Пізно увечері четверга, 26 лютого, російський Бєлгород знову був атакований невідомими ракетами. Унаслідок прильотів місто і частина області залишилися без світла, тепла і води.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські Telegram-канали.

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Що відомо? 

Місцеві жителі пишуть, що серія вибухів над містом почалася о 23:50 за місцевим часом. Після цього в центральній і північній частині міста зникло світло в житлових будинках. Також проблеми з електропостачанням спостерігалися в місті Строїтєль і селищі Майскій.

Деякі пабліки стверджують, що ракети летіли в напрямку електропідстанції "Фрунзенська", а також під атаку потрапила Бєлгородська ТЕЦ.

Читайте: У Бєлгороді зливають воду із системи опалення сотень будинків та проводять часткову евакуацію

Підтвердження ракетного обстрілу 

Трохи пізніше губернатор області В'ячеслав Гладков офіційно підтвердив ракетний обстріл, заявивши, що в Бєлгороді та Бєлгородському окрузі спостерігаються проблеми вже не тільки зі світлом.

"Завдано серйозних пошкоджень об'єктам енергетичної інфраструктури. У результаті зафіксовано перебої з подачею електроенергії, водопостачання та тепла. Точніший масштаб пошкоджень зможемо оцінити у світлий час доби", - написав Гладков.

  • До слова, обстріли у Бєлгороді відбуваються не вперше. Раніше повідомлялося, що через руйнування енергетичної інфраструктури частина будинків російського міста не зможе отримувати гарячу воду до кінця опалювального сезону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Бєлгороді прогриміли вибухи: місто залишилося без світла, тепла та води. ВIДЕО

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атака (1602) Бєлгород (554) блекаут (146)
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Топ коментарі
+17
Знаєш де базар? Отож, піди купи курку і пиляй їй мізки.
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27.02.2026 00:19 Відповісти
+13
Так в тому то і справа, що бьють туди, де можна досягти "найбільшого успіху"! Як би там "лідер" не грозив "блекаутом у москві", це місто дуже добре захищене. І наші можливості не дозволяють пробити цей захист.

А бєлгород, це по суті вже прифронтове місто, через яке зосереджена логістика, де розміщується особовий склад і т.д. І відсутність електроенергії, так чи інакше впливає на військових які там розміщені.
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27.02.2026 00:46 Відповісти
+11
Бєлгород чи Білгород ? Це бувше українське місто.
а чому б Питер від світла не звільнити - РОДИНУ ЗУЙЛА? І звільняти постійно
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27.02.2026 00:24 Відповісти
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а толку ?
зараз ми можемо на весь світ звинувачувати рашку в Холодоморі, а через якийсь поганий бєлгород вони можуть відповісти:

"ви такі ж самі !"

.
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27.02.2026 00:12 Відповісти
Знаєш де базар? Отож, піди купи курку і пиляй їй мізки.
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27.02.2026 00:19 Відповісти
і що вам дав той вбогий сраний бєлгород ?
обєстояте ще й розташовану більш обісрану дєрєвню каца-пєтовку !

про обезточення того бєлгород масквічі і проч. расєйське народонасєлєніє й знати не буде.

"Бий там, де досягаєш найбільшого успіху"
Мистецтво війни, Китай, 5 ст. до н.е.

.
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27.02.2026 00:31 Відповісти
Тобто,ніякої відповіді паскудам давати не потрібно і кацапи мають сидіти в теплі,со світлом і знущатися з мирних українців? М'яко кажучи -дивна логіка.
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27.02.2026 00:42 Відповісти
бити треба в болючі місця - по

ВПК , арсеналам, нафтопрому...

один винесений нафтокомбінат буде коштувати хутіну як сотні або й тисячі обезточених на добу бєлгородів.

.
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27.02.2026 00:56 Відповісти
Тобі б в радники до генштабу а ти, тут, пальці в чаті шліфуєш
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27.02.2026 01:04 Відповісти
З того *********** роблять блекаут в Харкові, вот і їм відповідь, щоб знали підари
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27.02.2026 08:08 Відповісти
Так в тому то і справа, що бьють туди, де можна досягти "найбільшого успіху"! Як би там "лідер" не грозив "блекаутом у москві", це місто дуже добре захищене. І наші можливості не дозволяють пробити цей захист.

А бєлгород, це по суті вже прифронтове місто, через яке зосереджена логістика, де розміщується особовий склад і т.д. І відсутність електроенергії, так чи інакше впливає на військових які там розміщені.
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27.02.2026 00:46 Відповісти
Не треба видавати бажане за дійсне - військові місяцями живуть в окопах без світла і відсутність електроенергії на них ніяк не впливає. Тим паче вони мають альтернативні джерела енергії на кшталт генераторів і т.д.
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27.02.2026 07:47 Відповісти
Вот, походу, Белгород и есть тот самый "наибольший успех". Ну и еще прорванная труба в каком-нибудь мухосранске (но то уже без нашего участия))
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27.02.2026 02:15 Відповісти
Та нє, більшість прорваних труб в мухосрансках засрашки останніх 4 років - то з-за ЗСУ сталося. Не напряму наші хлопці, звісно, їм труби дірявили, але...

Річ у тім, що майже все фінансування ЖКГ в засрашці перенаправлене на обслуговування оборонного замовлення та оплату всіх отих багатомільйонних виплат по контрактам та гробових. Це не жарт. Наприклад, в федеральному бюджеті на 2026 витрати на ЖКГ в них скорочені ВТРИЧІ у порівнянні з бюджетом на 2025 (який сам по собі був скороченою версією бюджетів 2023-2024 років). Аналогічні речі "траплялись" в них в бюджетах, по-факту, з літа 2022 року - тому в них кожної зими з сезону 2022-2023 - тисячі аварій з проривами, фекальними бурулями тощо.

І становище буде тільки погіршуватись. Причому по експоненті. Бо до 2022 року вони ще якось "тримались", вливаючи бабло в зношені мережі (хоча і за "жирних" 00х-10х років вони не спромоглися оновити якісно мережі ще совкові і тільки "підтримували штанці"), а з 2022 року вони і комунальників всіх погнали в штурмовики, і бабло звідти вийняли.
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27.02.2026 06:53 Відповісти
Кацапка, а де той бєлгород знаходиться на мапі?
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27.02.2026 00:40 Відповісти
80% рассєянінов не знають де він знаходиться, а 90% знати не хочуть що з ним сталося.

коли ж ви зрозумієте, що кацапія це -

ТУНДРА !

.
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27.02.2026 00:48 Відповісти
Я живу на відстані 80 км від міста Білгород, а де знаходиться бєлгород не знаю.
Так от, Білгород треба перетворити на купу будівельного сміття за знищені кацапами десятків українських міст і не чекати коли "вони можуть відповісти".
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27.02.2026 01:23 Відповісти
Могли б знищити - знищили б. Як знищили Бахмут, Авдіївку, Покровськ.

Але правда в тому, що не можуть.
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27.02.2026 06:55 Відповісти
Ну дивіться - ви побили собаку і це всі бачили , і побили так шо вона бідося ледве на ногах тримається - і ось собака вкусила вас за долоню і шо далі ( долоню тіко - а ви побили собаку до півсмерті ) ? Люди на чию сторону стануть вашу чи собаки - ну і головне всі прекрасно знайть шо та собака ніколи ні на кого не нападала .
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27.02.2026 01:37 Відповісти
Бєлгород чи Білгород ? Це бувше українське місто.
а чому б Питер від світла не звільнити - РОДИНУ ЗУЙЛА? І звільняти постійно
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27.02.2026 00:24 Відповісти
поки під кацапам, то хай бєлгород, в наш буде Білгород.

.
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27.02.2026 00:33 Відповісти
Але в українському інфо просторі треба говорити і писати Білгород ?
взагалі я дивуюсь совковим чиновникам - ось наприклад Грузія само зветься Сакертвелло , а в Україні продовжують її називати Грузія . Чому? Хремль не дозволяє?
Париж весь світ зве Пєрис , але Україна продовжує цю дурну назву Париж . І т п
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27.02.2026 00:39 Відповісти
Грають грузини у футбол із шотландцями,дивлюсь трансляцію -ніякого "сакартвелло" і близько не бачу,пишуть-"Georgia " чомусь,виходить "скотти" також "совки"?
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27.02.2026 00:46 Відповісти
А я вважаю, що на планеті Земля має бути одна мова, щоб не було гризні з цього приводу. І нехай це буде англійська мова.
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27.02.2026 01:12 Відповісти
Ніт чим більше мов тим краще - а для спілкування між людьми має бути розроблена мова яка буде включати елементи мов зі всього світу . І мова де як говориш так і пишеш - а не так як в англійській ( бо вибачайте традиція традицією але ж люди не лікуються тими засобами шо і їх предки ). І розвиток технологій вже призвів до того шо те шо вам говорить полінезіець в реальному часі можливо перекладати - ячк і йому що ви говорити ( вітаю перекладачі з Зоряного Шляху вже існують - залишилося тіко реплікатори і варп ядра розробити ).
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27.02.2026 01:46 Відповісти
Є різні причини . До речі Дойчланд як на англійській буде не підкажете ?
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27.02.2026 01:41 Відповісти
Germany.
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27.02.2026 07:16 Відповісти
До речі Дойчланд перекладається як - Земля Дойчів ( Земля Німців ), а Англія перекладається як - Земля Англів . Ось і дивно чому в англійській мові не Дойчланд а Германія .
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27.02.2026 07:34 Відповісти
Виходить,англійці теж "совки"?
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27.02.2026 09:14 Відповісти
Та до чого тутка совок - назву Грузія можливо впроватили в кацапській імперії грузини шо почали служити гімператорам ( бо Сакартвело тож можна язик поламати для декого ). А шодо англічан то теперішня королівська родина ніякі не Віндзори - вони німці з німецьким прізвищем .
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27.02.2026 10:06 Відповісти
Сьогодні всю ніч лупашили по Харкову - нехай розуміють що це не минеться безкоштовно.
Вони вже скиглять та благають не обстрілювати Харків.
Може причинно-наслідкові зв'язки з'являться там де мізки повинні бути.
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27.02.2026 00:43 Відповісти
і що ?
хутін тих скиглунів не пожаліє навіть коли їх будуть нищити:

"чай баби бєлгородцов єщьо нарожають !"

.
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27.02.2026 01:00 Відповісти
Куди вивезуть? Де в них вільне місце на 500'000? Нагадаю, що вони класово близьких даунбасян, які тікали від ЗСУ в 2014 році, вивозили аж до камчаток, розпихували дрібними партіями, бо ніхєра в них ніде навіть на пару тисяч навіть !бараків! немає. До чверті населення по регіонах живуть в дерев'яних бараках побудови 20-30х років. Тож не меліть дурні. В них є якісь гроші на виробництво ракет, але гарантовано немає грошей на розселення навіть 100'000 населення.
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27.02.2026 06:59 Відповісти
Вистачає в них місця. В тому ж Сибіру тисячі напівпорожніх селищ. і по всій расєї повно.
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27.02.2026 08:04 Відповісти
Я так розумію, ти особисто живеш в дерев'яному бараку, напівзатопленому, з бурулямі фекальними і не бачиш "нічого такого" в тому, щоб переселити з Бєлгорода 500'000 осіб в такі ж бараки (яких вільних насправді немає, а згадані тобою напівпорожні "селища" насправді є давно розваленими руїнами, непридатними для життя навіть влітку).

Отак ви і палитесь, засрашинці. Мало користуватись перекладачами і ШІ. Ви мислите по іншому. По-людожерськи. І ШІ вам в цьому ніяк не допомагає, бо ШІ не думає, а є відображенням того, хто з ним працює - і це вам не змінити.

Тож - обтєкай там, в своєму бараку, провокаторчику. Обтєкай.

Твоє житло?
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27.02.2026 09:38 Відповісти
Пізднувато.
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27.02.2026 01:04 Відповісти
Оце досягнення....
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27.02.2026 06:52 Відповісти
Я ще восени казав, що треба бити по силових трансформаторах далекого Підмосков'я, а якщо Білгород замерзне, то Кремлю пофіг.
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27.02.2026 07:15 Відповісти
Вже коли про той Бєлгород пишуть це як стьоб над стратегами.
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27.02.2026 07:38 Відповісти
Хто то має відповісти за руйнування в Харкові.То ж ЗСУ вибрали Білгород як найближчу ціль де кацапвійськових повно
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27.02.2026 13:47 Відповісти
 
 