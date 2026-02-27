РУС
Новости
5 525 8

Оккупанты заявили о перекрытии Крымского моста

Оккупанты пишут о перекрытии Крымского моста

Около полуночи 27 февраля российские оккупанты заявили о перекрытии Крымского моста.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут местные Telegram-каналы.

Больше подробностей

В сообщениях отмечается, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

"Тех, кто находится на мосту и в зоне обзора, просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - распространяется информация в соцсетях. 

День сопротивления оккупации Крыма

Напомним, в Украине 26 февраля - День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Это памятная дата в годовщину проведения митинга крымских татар и украинцев в Симферополе в поддержку территориальной целостности Украины и против проведения внеочередной сессии Верховного Совета Крыма в 2014 году.

26 февраля 2020 года Президент Владимир Зеленский подписал указ об установлении 26 февраля в Украине Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя как ежегодной памятной даты.

Крым (2939) мост (169)
а шо сі стало?)
27.02.2026 00:34 Ответить
ВІдов шо шлюс...
27.02.2026 05:29 Ответить
Крим був, є і буде Україна!
Слава Україні!
27.02.2026 00:35 Ответить
Героям слава 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
27.02.2026 00:38 Ответить
Сто разів треба прокричати халва
27.02.2026 06:37 Ответить
Сто разів треба прокричати: пішов нах@й!
27.02.2026 09:14 Ответить
Оскільки кава в криму неочікується,то витрачати арсенал ракет є сумнівним питанням,ну хіба що для перерерізки постачання.Є ближчі,більш нагальні цілі.
27.02.2026 06:48 Ответить
Терпіння та розуму,і все буде добре
27.02.2026 07:56 Ответить
 
 