Оккупанты заявили о перекрытии Крымского моста
Около полуночи 27 февраля российские оккупанты заявили о перекрытии Крымского моста.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут местные Telegram-каналы.
В сообщениях отмечается, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.
"Тех, кто находится на мосту и в зоне обзора, просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - распространяется информация в соцсетях.
День сопротивления оккупации Крыма
Напомним, в Украине 26 февраля - День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.
Это памятная дата в годовщину проведения митинга крымских татар и украинцев в Симферополе в поддержку территориальной целостности Украины и против проведения внеочередной сессии Верховного Совета Крыма в 2014 году.
26 февраля 2020 года Президент Владимир Зеленский подписал указ об установлении 26 февраля в Украине Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя как ежегодной памятной даты.
