Около полуночи 27 февраля российские оккупанты заявили о перекрытии Крымского моста.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут местные Telegram-каналы.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Больше подробностей

В сообщениях отмечается, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

"Тех, кто находится на мосту и в зоне обзора, просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - распространяется информация в соцсетях.

Читайте также: "Коррозия неумолимо разъедает сооружение": Ученые предупредили о критическом состоянии моста Патона в Киеве

День сопротивления оккупации Крыма

Напомним, в Украине 26 февраля - День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Это памятная дата в годовщину проведения митинга крымских татар и украинцев в Симферополе в поддержку территориальной целостности Украины и против проведения внеочередной сессии Верховного Совета Крыма в 2014 году.

26 февраля 2020 года Президент Владимир Зеленский подписал указ об установлении 26 февраля в Украине Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя как ежегодной памятной даты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия дает сигнал, чтобы США признали Крым российским, - Зеленский