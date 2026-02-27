Окупанти заявили про перекриття Кримського мосту
Близько опівночі 27 лютого російські окупанти заявили про перекриття Кримського мосту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть місцеві Телеграм-канали.
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У повідомленнях зазначається, що рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.
"Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки", - шириться інформація соцмережами.
День спротиву окупації Криму
Нагадаємо, в Україні 26 лютого - День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
Це пам'ятна дата на річницю проведення мітингу кримських татар та українців у Сімферополі на підтримку територіальної цілісності України і проти проведення позачергової сесії Верховної Ради Криму у 2014 році.
26 лютого 2020 року Президент Володимир Зеленський підписав указ про встановлення 26 лютого в Україні Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як щорічної пам'ятної дати.
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