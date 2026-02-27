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Новини
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Окупанти заявили про перекриття Кримського мосту

Окупанти пишуть про перекриття Кримського мосту

Близько опівночі 27 лютого російські окупанти заявили про перекриття Кримського мосту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть місцеві Телеграм-канали.

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У повідомленнях зазначається, що рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.

"Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки", - шириться інформація соцмережами. 

Також читайте: "Корозія невблаганно роз’їдає споруду": Науковці попередили про критичний стан мосту Патона у Києві

День спротиву окупації Криму

Нагадаємо, в Україні 26 лютого - День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Це пам'ятна дата на річницю проведення мітингу кримських татар та українців у Сімферополі на підтримку територіальної цілісності України і проти проведення позачергової сесії Верховної Ради Криму у 2014 році.

26 лютого 2020 року Президент Володимир Зеленський підписав указ про встановлення 26 лютого в Україні Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як щорічної пам'ятної дати.

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Крим (14092) міст (1259)
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а шо сі стало?)
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27.02.2026 00:34 Відповісти
ВІдов шо шлюс...
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27.02.2026 05:29 Відповісти
Крим був, є і буде Україна!
Слава Україні!
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27.02.2026 00:35 Відповісти
Героям слава 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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27.02.2026 00:38 Відповісти
Сто разів треба прокричати халва
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27.02.2026 06:37 Відповісти
Оскільки кава в криму неочікується,то витрачати арсенал ракет є сумнівним питанням,ну хіба що для перерерізки постачання.Є ближчі,більш нагальні цілі.
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27.02.2026 06:48 Відповісти
Терпіння та розуму,і все буде добре
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27.02.2026 07:56 Відповісти
 
 