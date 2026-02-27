Артиллерия 4-й тяжелой мехбригады уничтожила российскую ТОС "Солнцепёк" вместе с экипажем во время перезарядки. ВИДЕО
Украинские артиллеристы продолжают системно выжигать самую опасную технику врага. Как сообщает Цензор.НЕТ, воины 4-й отдельной тяжелой механизированной бригады продемонстрировали образцовое уничтожение российской тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек".
Благодаря аэроразведке и ювелирной точности артиллеристов, "жирная" цель была ликвидирована в самый уязвимый момент.
Детали операции:
-
Поймали "на горячем": Российскую систему ТОС вместе с экипажем и машиной зарядки обнаружили во время процесса перезарядки. Это самое уязвимое состояние для этого оружия, когда оно не может быстро изменить позицию.
-
Высокоточный удар: Командование бригады приняло решение использовать высокоточный боеприпас. На кадрах объективного контроля виден момент прямого попадания в термобарический боекомплект.
-
Эпическая детонация: Взрыв "Сонцепьока" вызвал мощную детонацию ракет, не оставив шансов ни технике, ни экипажу оккупантов.
-
Результат: Уничтожена установка ТОС-1А, транспортно-заряжающая машина и группа обслуживания.
Почему это важно?
ТОС "Солнцепек" - это одна из самых жестоких систем вооружения РФ, которую они используют для выжигания наших укреплений и жилой застройки. Каждая уничтоженная установка - это спасенные жизни наших пехотинцев, ведь термобарические заряды обладают огромной разрушительной силой.
Щира Дяка Воїнам!!!!
До речі, цього лайна у рашистів дуже мало, тому кожний знищений корч для них надзвичайно болюча втрата.
зомбі-московит одне і те саме