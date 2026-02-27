РУС
Новости
4 481 23

Артиллерия 4-й тяжелой мехбригады уничтожила российскую ТОС "Солнцепёк" вместе с экипажем во время перезарядки. ВИДЕО

Украинские артиллеристы продолжают системно выжигать самую опасную технику врага. Как сообщает Цензор.НЕТ, воины 4-й отдельной тяжелой механизированной бригады продемонстрировали образцовое уничтожение российской тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек".

Благодаря аэроразведке и ювелирной точности артиллеристов, "жирная" цель была ликвидирована в самый уязвимый момент.

Детали операции:

  • Поймали "на горячем": Российскую систему ТОС вместе с экипажем и машиной зарядки обнаружили во время процесса перезарядки. Это самое уязвимое состояние для этого оружия, когда оно не может быстро изменить позицию.

  • Высокоточный удар: Командование бригады приняло решение использовать высокоточный боеприпас. На кадрах объективного контроля виден момент прямого попадания в термобарический боекомплект.

  • Эпическая детонация: Взрыв "Сонцепьока" вызвал мощную детонацию ракет, не оставив шансов ни технике, ни экипажу оккупантов.

  • Результат: Уничтожена установка ТОС-1А, транспортно-заряжающая машина и группа обслуживания.

Почему это важно?

ТОС "Солнцепек" - это одна из самых жестоких систем вооружения РФ, которую они используют для выжигания наших укреплений и жилой застройки. Каждая уничтоженная установка - это спасенные жизни наших пехотинцев, ведь термобарические заряды обладают огромной разрушительной силой.

Автор: 

Топ комментарии
+13
Екіпаж мабуть підрум"янився
27.02.2026 13:03 Ответить
+12
Хай би повиздихали ще маленькими, разом з "аналагавнетами"!
Щира Дяка Воїнам!!!!
27.02.2026 13:06 Ответить
+7
Головне, що люди не постраждали. )
27.02.2026 13:46 Ответить
Не те слово... Там і кісток не залишилося...
27.02.2026 13:20 Ответить
Ні. Розпався на атоми.
27.02.2026 13:45 Ответить
Хвала творцям того аналагавнєту. Які той ТОС розробили щоб швидко зачіщати великі площі від хімічної і бактеріальної зброї на своїй території. А ось користувачі аналагавнєту поперли ці бензоколонки з термобаричними БГ і протипульним захистом на передок. Не проти села в Чєчні, не проти аулу в Сирії, а на повномасштабну війну. Дєдушка Дарвін любить дебилів. Навіть збирає на концерт кабздона.
27.02.2026 13:29 Ответить
Щоб цих московитів і земля сира не прийняла!!
27.02.2026 13:09 Ответить
Тільки сира і прийме. Бо по сухій їх попіл буде до осені ганяти
27.02.2026 13:20 Ответить
А там приймать нема чого... Вигоріло ВСЕ... У пакет чорний, покласти нічого...
27.02.2026 13:21 Ответить
Так. Не те що білків чи жирів, навіть простих вуглеводів не лишилося. Лише вуглець, та оксиди вуглецю сірки та азоту.
27.02.2026 13:32 Ответить
Мабуть в космос полетіли
27.02.2026 13:26 Ответить
Ударна хвиля шо піпєц.. не говорячи вже про сам вогняний вибух, там яма напевно з озеро.
27.02.2026 13:35 Ответить
Рів, піраміди в три ряда,добротна лінія була.
27.02.2026 13:36 Ответить
Премія року за найкращу детонацію!

До речі, цього лайна у рашистів дуже мало, тому кожний знищений корч для них надзвичайно болюча втрата.
27.02.2026 13:45 Ответить
одна сира земля
27.02.2026 13:45 Ответить
Харашо что екіпаж не пастрадал...
27.02.2026 13:46 Ответить
СонцЄпЬЙок припЬЙОк...
27.02.2026 13:53 Ответить
але ж московит не має відчуття сорому і причинно наслідкових звʼязків , склепають новий сонячнопйок і скот знову полізе ...
зомбі-московит одне і те саме
27.02.2026 14:05 Ответить
"Люблю коли все горить, палає". І ніхто не бігає, не метушиться.
27.02.2026 14:08 Ответить
Подивіться на лінію оборони!!!!!!!! Шо скажете керманичі?????
27.02.2026 14:29 Ответить
27.02.2026 14:48 Ответить
Непогано перезарядилися.
27.02.2026 15:00 Ответить
 
 