Украина готовит стратегию стойкости на следующую зиму и индексацию пенсий с 1 марта, - Зеленский

Президент Зеленский провел совещание с главой правительства Свириденко по поводу планов устойчивости областей и энергетики в целом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в Telegram.

Подробности

"Уже подготовлены основные изменения, которые нужно реализовать, и в ближайшее время определим стратегию для Украины на следующую зиму с учетом опыта тех регионов, тех наших громад, которые продемонстрировали большую эффективность этой зимой", - отметил президент.

Пенсии

Свириденко также доложила о готовности правительства обеспечить уже с 1 марта ежегодную индексацию пенсий.

"Пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1%, и в целом повышение коснется около 10 миллионов украинцев. Наше государство даже в условиях полномасштабной войны обеспечивает индексацию пенсий и все необходимые социальные выплаты. Готовим и другие решения, которые поддержат людей и украинские громады. Слава Украине!" - добавил Зеленский.

