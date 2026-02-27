РУС
Украина готовит стратегию стойкости на следующую зиму и индексацию пенсий с 1 марта, - Зеленский

Зеленский и Свириденко провели совещание по энергетике: что известно?

Президент Зеленский провел совещание с главой правительства Свириденко по поводу планов устойчивости областей и энергетики в целом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в Telegram.

Подробности

"Уже подготовлены основные изменения, которые нужно реализовать, и в ближайшее время определим стратегию для Украины на следующую зиму с учетом опыта тех регионов, тех наших громад, которые продемонстрировали большую эффективность этой зимой", - отметил президент.

Пенсии

Свириденко также доложила о готовности правительства обеспечить уже с 1 марта ежегодную индексацию пенсий.

"Пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1%, и в целом повышение коснется около 10 миллионов украинцев. Наше государство даже в условиях полномасштабной войны обеспечивает индексацию пенсий и все необходимые социальные выплаты. Готовим и другие решения, которые поддержат людей и украинские громады. Слава Украине!" - добавил Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (10631) Свириденко Юлия (306)
+20
бл... як же ти заї...ав
27.02.2026 13:35 Ответить
+13
27.02.2026 13:38 Ответить
+11
"План стійкості" вже був... Тепер "стратегія стійкості"? А потім "план потужності" буде?)
27.02.2026 13:43 Ответить
бл... як же ти заї...ав
27.02.2026 13:35 Ответить
але "мудрий" 73% наріду хоче, щоб і далі зелена погань ї....бав всіх українців.
27.02.2026 13:48 Ответить
залиш у спокої український народ, не було 73 %, це фейк, вибори Зе сфальсифікували, і готуються ще раз так зробити.
27.02.2026 13:53 Ответить
зешоблу топити і її ж зеленому лайні
27.02.2026 14:41 Ответить
27.02.2026 13:36 Ответить
Блін, до мене тіко дійшло, що тепер ЗАВХОЗ це Буданов. Наточені олівці, туалетний папір в нужнику і пляшки з водою на столі. Філіґранна робота колишнього начальника служби розвідки
27.02.2026 13:40 Ответить
З нього, жінки Гогіашвіллі, такий начальник розвідки як з гівна куля...
27.02.2026 13:56 Ответить
27.02.2026 13:38 Ответить
"План стійкості" вже був... Тепер "стратегія стійкості"? А потім "план потужності" буде?)
27.02.2026 13:43 Ответить
І " династію", добудуй вже!, щоб країна могла рухатись далі...
27.02.2026 13:44 Ответить
Дивіться. Зеленьський як простий хлопець з підворітні вішає свою курточку не в шафу, а вішає на спинку крісла, щоб було вдобно бігати на перекури. Цим він економить час. Справжній державник!!!
27.02.2026 13:46 Ответить
Готуймо балістичні ракети.
27.02.2026 13:49 Ответить
От-от !!!!
27.02.2026 14:08 Ответить
Коли чую від Зеленського такі кіношні висири -"Україна готує стратегію стійкості..." - відразу розумію, що ні чого не буде зроблено і буде повна жопа.
27.02.2026 13:50 Ответить
Ну нІ !!! Буде ВЕЛИКЕ РОЗКРАДАННЯ !!!!
27.02.2026 14:09 Ответить
Пенсія при Порошенку 118 доларів, пенсія при Зе 52 долари, плюс зростання цін на все.
Зе додасть 5 доларів, ну і заживуть пенсіонери)
27.02.2026 13:50 Ответить
Наша держава навіть в умовах повномасштабної війни забезпечує індексацію пенсій і всі необхідні соціальні виплати. ( для бомжів -українців.до стану яких ми їх довели своєю владою,подолавши обіцяну нами їхню бідність )))
27.02.2026 13:52 Ответить
«Ось Вам» незламна та потужна "стратегія стійкості" від зеленського:
27.02.2026 13:52 Ответить
Цікаво, цей Сєрґєй Максімєц ще живий чи вже коні двинув від правління чесного і талановитого президнета Зеленьського
27.02.2026 13:58 Ответить
План перемоги вже приготував, безпекові угоди з половиною світу підписав.
Лишилось приготувати план стійкості та " інші рішення, які підтримають людей та українські громади"( Джерело: https://censor.net/ua/n3602735,) і можна на море!
27.02.2026 13:53 Ответить
І "план" вже був...

27.02.2026 13:58 Ответить
Ти що сподіваєшся ще рік сидіти? Ти вже пропав, згив з ніг до голови
27.02.2026 13:57 Ответить
Стійкості™
Ой, недорозуміння, Чмоня ти зелена
Бодайщезло ... 🙏🍌✌️
27.02.2026 13:59 Ответить
Краще б присохло до трусів батька.
27.02.2026 14:11 Ответить
До наступної зими електрика лишиться лише у спогадах, такими темпами.
27.02.2026 13:59 Ответить
"готує стратегію стійкості" - Стратегія стійкості готова, давайте гроші та електроенергію.

"Колхозы созданы. Присылайте колхозников" (с)

Вибачте за язік.
27.02.2026 14:07 Ответить
27.02.2026 14:16 Ответить
стратегія потужної невсратості
27.02.2026 14:19 Ответить
Ти вже забан, чмо, зі своїми планами. План незламності, план миру, план стійкості тощо. Мама ріма, ти нахура такого мудака-полудурка народила?
27.02.2026 14:21 Ответить
 
 