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Україна готує стратегію стійкості на наступну зиму та індексацію пенсій з 1 березня, - Зеленський

Зеленський та Свириденко провели нараду щодо енергетики: що відомо?

Президент Зеленський провів нараду із главою уряду Свириденко щодо планів стійкості областей та енергетики загалом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у Telegram.

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Подробиці

"Уже підготовлено основні зміни, які потрібно реалізувати, і найближчим часом визначимо стратегію для України на наступну зиму із врахуванням досвіду тих регіонів, тих наших громад, які продемонстрували більшу ефективність цієї зими", - зазначив президент.

Також дивіться: Міндіч про Зеленського: "Пощастило в житті, що у мене є такий чудовий друг". ВIДЕО

Пенсії

Свириденко також доповіла про готовність уряду забезпечити вже з 1 березня щорічну індексацію пенсій.

"Пенсії та страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1 %, і загалом підвищення стосуватиметься близько 10 мільйонів українців. Наша держава навіть в умовах повномасштабної війни забезпечує індексацію пенсій і всі необхідні соціальні виплати. Готуємо й інші рішення, які підтримають людей та українські громади. Слава Україні!" - додав Зеленський.

Також читайте: Україна переживає найсуворішу зиму за кілька десятиліть, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (27923) Свириденко Юлія (922)
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Топ коментарі
+22
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27.02.2026 13:38 Відповісти
+20
"План стійкості" вже був... Тепер "стратегія стійкості"? А потім "план потужності" буде?)
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27.02.2026 13:43 Відповісти
+19
Коли чую від Зеленського такі кіношні висири -"Україна готує стратегію стійкості..." - відразу розумію, що ні чого не буде зроблено і буде повна жопа.
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27.02.2026 13:50 Відповісти
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але "мудрий" 73% наріду хоче, щоб і далі зелена погань ї....бав всіх українців.
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27.02.2026 13:48 Відповісти
залиш у спокої український народ, не було 73 %, це фейк, вибори Зе сфальсифікували, і готуються ще раз так зробити.
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27.02.2026 13:53 Відповісти
И тут Порох нагадил? Выборы в пользу Зеленского сфальсифицировал?
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27.02.2026 18:34 Відповісти
зешоблу топити і її ж зеленому лайні
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27.02.2026 14:41 Відповісти
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27.02.2026 13:36 Відповісти
Блін, до мене тіко дійшло, що тепер ЗАВХОЗ це Буданов. Наточені олівці, туалетний папір в нужнику і пляшки з водою на столі. Філіґранна робота колишнього начальника служби розвідки
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27.02.2026 13:40 Відповісти
З нього, жінки Гогіашвіллі, такий начальник розвідки як з гівна куля...
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27.02.2026 13:56 Відповісти
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27.02.2026 13:38 Відповісти
"План стійкості" вже був... Тепер "стратегія стійкості"? А потім "план потужності" буде?)
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27.02.2026 13:43 Відповісти
І " династію", добудуй вже!, щоб країна могла рухатись далі...
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27.02.2026 13:44 Відповісти
Дивіться. Зеленьський як простий хлопець з підворітні вішає свою курточку не в шафу, а вішає на спинку крісла, щоб було вдобно бігати на перекури. Цим він економить час. Справжній державник!!!
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27.02.2026 13:46 Відповісти
Зеленський такий запрацьований що пздц.😤
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27.02.2026 16:02 Відповісти
Готуймо балістичні ракети.
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27.02.2026 13:49 Відповісти
От-от !!!!
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27.02.2026 14:08 Відповісти
Коли чую від Зеленського такі кіношні висири -"Україна готує стратегію стійкості..." - відразу розумію, що ні чого не буде зроблено і буде повна жопа.
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27.02.2026 13:50 Відповісти
Ну нІ !!! Буде ВЕЛИКЕ РОЗКРАДАННЯ !!!!
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27.02.2026 14:09 Відповісти
Пенсія при Порошенку 118 доларів, пенсія при Зе 52 долари, плюс зростання цін на все.
Зе додасть 5 доларів, ну і заживуть пенсіонери)
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27.02.2026 13:50 Відповісти
Наша держава навіть в умовах повномасштабної війни забезпечує індексацію пенсій і всі необхідні соціальні виплати. ( для бомжів -українців.до стану яких ми їх довели своєю владою,подолавши обіцяну нами їхню бідність )))
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27.02.2026 13:52 Відповісти
«Ось Вам» незламна та потужна "стратегія стійкості" від зеленського:
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27.02.2026 13:52 Відповісти
Цікаво, цей Сєрґєй Максімєц ще живий чи вже коні двинув від правління чесного і талановитого президнета Зеленьського
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27.02.2026 13:58 Відповісти
Якщо ще не крякнув, то старанно отримує "Вовину 1000" та має спакований "чюмадан", щоб використати безкоштовні 3000 км Укрзалізницею.
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27.02.2026 16:08 Відповісти
План перемоги вже приготував, безпекові угоди з половиною світу підписав.
Лишилось приготувати план стійкості та " інші рішення, які підтримають людей та українські громади"( Джерело: https://censor.net/ua/n3602735,) і можна на море!
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27.02.2026 13:53 Відповісти
І "план" вже був...

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27.02.2026 13:58 Відповісти
Ти що сподіваєшся ще рік сидіти? Ти вже пропав, згив з ніг до голови
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27.02.2026 13:57 Відповісти
Стійкості™
Ой, недорозуміння, Чмоня ти зелена
Бодайщезло ... 🙏🍌✌️
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27.02.2026 13:59 Відповісти
Краще б присохло до трусів батька.
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27.02.2026 14:11 Відповісти
До наступної зими електрика лишиться лише у спогадах, такими темпами.
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27.02.2026 13:59 Відповісти
"готує стратегію стійкості" - Стратегія стійкості готова, давайте гроші та електроенергію.

"Колхозы созданы. Присылайте колхозников" (с)

Вибачте за язік.
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27.02.2026 14:07 Відповісти
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27.02.2026 14:16 Відповісти
стратегія потужної невсратості
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27.02.2026 14:19 Відповісти
Ти вже забан, чмо, зі своїми планами. План незламності, план миру, план стійкості тощо. Мама ріма, ти нахура такого мудака-полудурка народила?
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27.02.2026 14:21 Відповісти
Замість реальних дій, заява про розробку нового плану стійкості. Як сьогодні в Раді. Замість вислухати Міністра Оборони, прислали з докладом Міністра молоді і спорту. Розказав про проблему, якою негайно потрібно зайнятись - українці мало займаються спортом.
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27.02.2026 15:47 Відповісти
Відправте депутатів в Херсон!!
Там справжнє полювання - навчаться бігати від дронів, заодно слух і уважність натренують
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27.02.2026 20:57 Відповісти
Як не назви, все одно з✌️йня виходить.
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27.02.2026 18:29 Відповісти
 
 