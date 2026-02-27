Україна готує стратегію стійкості на наступну зиму та індексацію пенсій з 1 березня, - Зеленський
Президент Зеленський провів нараду із главою уряду Свириденко щодо планів стійкості областей та енергетики загалом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у Telegram.
Подробиці
"Уже підготовлено основні зміни, які потрібно реалізувати, і найближчим часом визначимо стратегію для України на наступну зиму із врахуванням досвіду тих регіонів, тих наших громад, які продемонстрували більшу ефективність цієї зими", - зазначив президент.
Пенсії
Свириденко також доповіла про готовність уряду забезпечити вже з 1 березня щорічну індексацію пенсій.
"Пенсії та страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1 %, і загалом підвищення стосуватиметься близько 10 мільйонів українців. Наша держава навіть в умовах повномасштабної війни забезпечує індексацію пенсій і всі необхідні соціальні виплати. Готуємо й інші рішення, які підтримають людей та українські громади. Слава Україні!" - додав Зеленський.
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Зе додасть 5 доларів, ну і заживуть пенсіонери)
Лишилось приготувати план стійкості та " інші рішення, які підтримають людей та українські громади"( Джерело: https://censor.net/ua/n3602735,) і можна на море!
Ой, недорозуміння, Чмоня ти зелена
Бодайщезло ... 🙏🍌✌️
"Колхозы созданы. Присылайте колхозников" (с)
Вибачте за язік.
Там справжнє полювання - навчаться бігати від дронів, заодно слух і уважність натренують