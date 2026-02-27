Україна готує стратегію стійкості на наступну зиму та індексацію пенсій з 1 березня, - Зеленський

Президент Зеленський провів нараду із главою уряду Свириденко щодо планів стійкості областей та енергетики загалом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у Telegram.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Уже підготовлено основні зміни, які потрібно реалізувати, і найближчим часом визначимо стратегію для України на наступну зиму із врахуванням досвіду тих регіонів, тих наших громад, які продемонстрували більшу ефективність цієї зими", - зазначив президент.

Також дивіться: Міндіч про Зеленського: "Пощастило в житті, що у мене є такий чудовий друг". ВIДЕО

Пенсії

Свириденко також доповіла про готовність уряду забезпечити вже з 1 березня щорічну індексацію пенсій.

"Пенсії та страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1 %, і загалом підвищення стосуватиметься близько 10 мільйонів українців. Наша держава навіть в умовах повномасштабної війни забезпечує індексацію пенсій і всі необхідні соціальні виплати. Готуємо й інші рішення, які підтримають людей та українські громади. Слава Україні!" - додав Зеленський.

Також читайте: Україна переживає найсуворішу зиму за кілька десятиліть, - Зеленський