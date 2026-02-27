Зеленский встретился с Климкиным: предложил несколько направлений возможного дальнейшего взаимодействия

Президент Владимир Зеленский провел встречу с бывшим министром иностранных дел Павлом Климкиным.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

По словам Зеленского, обсуждали внешнеполитическую ситуацию вокруг Украины и некоторые решения, необходимые для усиления украинских позиций в Европе и других частях мира.

"Благодарен Павлу за работу ради Украины и предложил несколько направлений возможного дальнейшего взаимодействия", - добавил глава государства.

Читайте: Зеленский проводит беседу с Фицо: пригласил его в Украину

Что известно о Климкине?

Павел Климкин занимал должность министра иностранных дел Украины с 19 июня 2014 по 29 августа 2019 года.

В 2010-2012 гг. работал заместителем министра иностранных дел Украины.

Климкин возглавлял делегацию Украины на переговорах о подписании Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Читайте также: Украина переживает самую суровую зиму за несколько десятилетий, - Зеленский