Зеленский встретился с Климкиным: предложил несколько направлений возможного дальнейшего взаимодействия
Президент Владимир Зеленский провел встречу с бывшим министром иностранных дел Павлом Климкиным.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
По словам Зеленского, обсуждали внешнеполитическую ситуацию вокруг Украины и некоторые решения, необходимые для усиления украинских позиций в Европе и других частях мира.
"Благодарен Павлу за работу ради Украины и предложил несколько направлений возможного дальнейшего взаимодействия", - добавил глава государства.
Что известно о Климкине?
Павел Климкин занимал должность министра иностранных дел Украины с 19 июня 2014 по 29 августа 2019 года.
В 2010-2012 гг. работал заместителем министра иностранных дел Украины.
Климкин возглавлял делегацию Украины на переговорах о подписании Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
А фотографу отдельный респект. Выражение лица Климкина более чем красноречивое
"Ну и что ты мне здесь пытаешься втирать, мальчик?"
Нє ровєн час може Березу поставлять прессеретарем, замість того, котрий мастурбував з колоною Вашінгтона
виходячи з цього та з посади, яку йому запропонують, може погодитись.
питання в іншому: якщо зеленські ліпитимуть з нього щось на кшталт кулеби чи сибіги (на приставному стільці), то як надовго він там затримається.
гадаю, багато з фахових людей могли б погодитись зайти у владу заради країни, але як ви вірно вказали, з розумінням того, що їм дадуть робити свою роботу.
ну, так щоб ваш коментар мав вагу та сенс.
в залежність від дурня"
Джакомо Казанова, XVII ст.