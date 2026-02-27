РУС
Зеленский встретился с Климкиным: предложил несколько направлений возможного дальнейшего взаимодействия

Зеленский встретился с Павлом Климкиным: подробности

Президент Владимир Зеленский провел встречу с бывшим министром иностранных дел Павлом Климкиным.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

По словам Зеленского, обсуждали внешнеполитическую ситуацию вокруг Украины и некоторые решения, необходимые для усиления украинских позиций в Европе и других частях мира.

"Благодарен Павлу за работу ради Украины и предложил несколько направлений возможного дальнейшего взаимодействия", - добавил глава государства.

Что известно о Климкине?

Павел Климкин занимал должность министра иностранных дел Украины с 19 июня 2014 по 29 августа 2019 года.

В 2010-2012 гг. работал заместителем министра иностранных дел Украины.

Климкин возглавлял делегацию Украины на переговорах о подписании Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Зеленский Владимир (10631) Климкин Павел (64)
Топ комментарии
+40
- Павле Анатолійовичу! Я тут остаточно обісрався, з своїми "зеленопотужними дипломатами".... Прийди, і витри мені задницю...
27.02.2026 14:33 Ответить
+33
Так скоро і Петра запросить. Чисти свій брудний рот,мосєйчучка
27.02.2026 14:32 Ответить
+23
Зєжаба почав пошук, як шкуру свою спасати
27.02.2026 14:35 Ответить
А 5-6 патужних менеджерів тянуть лише бабло з державної скарбниці?
27.02.2026 14:29 Ответить
5-6 потужних менеджерів вже всі повтікали з награбованим.
27.02.2026 16:22 Ответить
Новиє ліца закінчились ?
27.02.2026 14:30 Ответить
Він всереться,але Петра не запросить! Він Петру страшенно заздрить,тому люто й ненавидить
27.02.2026 14:55 Ответить
Это уже попахивает паникой перед выборами.

А фотографу отдельный респект. Выражение лица Климкина более чем красноречивое
"Ну и что ты мне здесь пытаешься втирать, мальчик?"
27.02.2026 14:58 Ответить
Клімкін - це щось типу Рубіо, пішов погратися з зеленими але нічого не отримав ... Але хрін з ним- краще вже він, слабких дипломатів за влади Порошенка не було.

Нє ровєн час може Березу поставлять прессеретарем, замість того, котрий мастурбував з колоною Вашінгтона
27.02.2026 17:03 Ответить
27.02.2026 17:05 Ответить
Його хтось чує -бачить сьогодні?
27.02.2026 17:06 Ответить
"БыдлоДипломатия" Ермака и недонаполеона привела внешнюю политику в полную задницу. Теперь нужны спасатели и стрелочники, кто спасет зад "величайшего".
27.02.2026 15:09 Ответить
Потужна криворіжська дипломатія настільки обісралася, що вимушена запрошувати людей, які рятували Україну разом з Порохом
27.02.2026 16:00 Ответить
Ага! Так скоро дійде до того, що "Блазенятко" запросить на посаду прем'єр-міністра, Порошенка!!! .......
27.02.2026 16:08 Ответить
ну, це все одно краще, ніж виділяти кабінет на Банковій "кращому переговірнику" з ху@лом, Медведчук! не забув?
27.02.2026 16:26 Ответить
Шож так - послиці не тянуть?
27.02.2026 14:34 Ответить
Що, дорослі знадобились?
27.02.2026 14:44 Ответить
Питання чи клімкін погодиться в зелене замаратися і стати шісткою єрмака-буданова
27.02.2026 14:45 Ответить
гадаю для Павла Клімкіна в пріоритеті країна (а вона зараз в хєровій ситуації).
виходячи з цього та з посади, яку йому запропонують, може погодитись.
питання в іншому: якщо зеленські ліпитимуть з нього щось на кшталт кулеби чи сибіги (на приставному стільці), то як надовго він там затримається.
27.02.2026 14:51 Ответить
як можна погоджуватися, розуміючи шо лідор перевзується як тільки йому особисто щось не сподобається.
27.02.2026 14:55 Ответить
я ж написав про пріоритети.
гадаю, багато з фахових людей могли б погодитись зайти у владу заради країни, але як ви вірно вказали, з розумінням того, що їм дадуть робити свою роботу.
27.02.2026 14:57 Ответить
Побачимо. Бо наразі чинна влада і фаховий підхід несумісні. Фахівець працює на результат, а цим потрібен лише короткочасний хайп. Типу як зараз з енергетикою.
27.02.2026 15:09 Ответить
Какие приоритеты и куда заходить? Невозможно ничего изменить в следствиях, ничего не изменив в первоначальных причинах. А главная причина всего треша - метод руководства криворожского быдла.
27.02.2026 15:11 Ответить
Якби зє був здатен налавати фахівцям можливість робити свою справу, то він давно вже це робив. І Залужному не заважав би, або хоч радився з ним. Не буде толку з цього зеленого непорозуміння.
27.02.2026 15:24 Ответить
Про що і мова,носити портфель за єрмаком-будановим-зе чи реально працювати.
27.02.2026 15:08 Ответить
Ну який він тобі Павло?
27.02.2026 14:45 Ответить
Порошенко Кліма Чугункіна протягнув до себе на главу МЗС, щоб поріднитися з кцп пдр, замість проукраїнських політиків на кшталт Огризко... рідня клімкіна , точніше чи батько чи тесть отримав медаль за повернення Криму... Крутять пластінки для українців по новому
27.02.2026 14:49 Ответить
а ви згадайте точніше й бажано з підтвердженням, хто все ж таки та що отримав: батько чи тесть, чи може брат та й не в Клімкіна, а в подоляка.
ну, так щоб ваш коментар мав вагу та сенс.
ну, так щоб ваш коментар мав вагу та сенс.
27.02.2026 14:55 Ответить
Тесть глави МЗС України Павла Клімкіна генерал Юрій Михайленко нагороджений в Росії медаллю за участь в анексії Криму. Про це пише https://apostrophe.com.ua/news/politics/2016-04-08/testya-glavyi-mida-ukrainyi-ulichili-v-anneksii-kryima/54965 Апостроф,
27.02.2026 15:03 Ответить
Тесть отримав медальку від х..йла.. А на рахунок ЗЕ Квартала, то з 14 року я їх не рахую за українців.. У вас хвороба...якщо проти ПО то ти за ЗЕ
27.02.2026 17:00 Ответить
зільонський обісрався сам і засрав всю Україну.....а тепер що?
27.02.2026 14:49 Ответить
Ну а з ким він ще міг зустрітися? Клімкін, Гіркін, Міркін - лава на все ладних "запасних" тепер суттєво скоротилася - більшість вже стала репатріантами на "історічєскую родіну"...
27.02.2026 14:49 Ответить
"лава запасних фахових менеджерів" найвеличнішого лідера світу:
27.02.2026 14:59 Ответить
Клоун запропонував Павлу Клімкіну кілька напрямків взаємодії: приносити Боневтіку каву, не критикувати його на ютюбканалах, не балотуватися в президенти, інакше РНБО накладе санкції.
27.02.2026 14:50 Ответить
Зеленський як і в часи свого обрання збирає всіх блогерів з позитивним рейтингом собі в команду.
27.02.2026 14:59 Ответить
Якщо не дурний, то не полізе в зелене гівно.
27.02.2026 15:08 Ответить
Тут дилема. Якщо всі порядні відмовляться, то нічого точно не зміниться на краще.
27.02.2026 15:54 Ответить
Пізно пити боржомі, коли нирки вже відмовляють. Не треба було носа задирати, а прищемити свою пихатість і самолюбство, і об'єднатися з опозицією. Там було чимало гідних та професійних людей.
27.02.2026 15:34 Ответить
это русская агентура
27.02.2026 15:51 Ответить
боже, яка радість!
27.02.2026 16:15 Ответить
"Найгірший жарт, який може зіграти доля з розумною людиною - це поставити її
в залежність від дурня"

Джакомо Казанова, XVII ст.
27.02.2026 16:22 Ответить
Випустив дерьмак с бункера потужного
27.02.2026 16:34 Ответить
У Клімкіна все написано на обличчі
27.02.2026 16:37 Ответить
Клімкін - розумна людина і фаховий дипломат...Дивно,що стільки часу був не задіяний...Здоровий глузд перемагає
27.02.2026 16:38 Ответить
Шкода, що на п'ятому році війни він тільки почав перемагати, той здоровий глузд. Та й то не факт.
27.02.2026 17:13 Ответить
Не пройшло й п'яти років. Так диви потроху й прийде до розуміння що розкидатися ресурсом розумних людей не на часі і призначить Порошенка послом до США. Мільярдер з мільярдером мову знайдуть.
27.02.2026 17:13 Ответить
Новий дебіл в команді президента. Скільки часу розказував шо Трамп на нашому боці, а як Трамп прийшов до влади то в штани наклав. Зате Клімкін медійний, в нас ******* ********
27.02.2026 17:51 Ответить
Зразу обіс---ав,а тепер спасай1
27.02.2026 18:03 Ответить
зельц шукає ким замінити залужного в лондоні
27.02.2026 18:11 Ответить
Оце вже прогрес! Може ще подумає над тим, щоб залучити опозицію та професіоналізм до управління та розвитку країни! Щоб достигнути значних перемог треба перемогти свої амбіції та нелюбов до тих на кого вилили бруду завдяки брехливості рашки.
27.02.2026 18:56 Ответить
по сто разів на день описувати кожну зустріч, кожне якесь там обговорення потужного преза. Та схаменіться вже. Цеж технологія зомбування, постійно повторювати рутину елементарної роботи. Такого не було при жодному керманичу якіб вони там не були
27.02.2026 19:01 Ответить
не могу в это поверить, неужели у зели ум начал появляться? в любой власти есть разумные и есть идиоты, с оппозицией нужно работать а не вводить санкции. а в твоем кодле вова идиотов 90%
27.02.2026 19:17 Ответить
 
 