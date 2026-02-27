Зеленський зустрівся із Клімкіним: Запропонував кілька напрямів можливої подальшої взаємодії

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із колишнім міністром закордонних справ Павлом Клімкіним.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами Зеленського, обговорювали зовнішньополітичну ситуацію навколо України та деякі рішення, які потрібні для посилення українських позицій у Європі та в інших частинах світу.

"Вдячний Павлу за роботу заради України та запропонував кілька напрямів можливої подальшої взаємодії", - додав глава держави.

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Що відомо про Клімкіна?

Павло Клімкін обіймав посаду міністра закордонних справ України з 19 червня 2014 до 29 серпня 2019 року.

У 2010-2012 рр. працював заступником міністра закордонних справ України.

Клімкін очолював делегацію України на переговорах про підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

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