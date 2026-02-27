Зеленський зустрівся із Клімкіним: Запропонував кілька напрямів можливої подальшої взаємодії
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із колишнім міністром закордонних справ Павлом Клімкіним.
Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
За словами Зеленського, обговорювали зовнішньополітичну ситуацію навколо України та деякі рішення, які потрібні для посилення українських позицій у Європі та в інших частинах світу.
"Вдячний Павлу за роботу заради України та запропонував кілька напрямів можливої подальшої взаємодії", - додав глава держави.
Що відомо про Клімкіна?
Павло Клімкін обіймав посаду міністра закордонних справ України з 19 червня 2014 до 29 серпня 2019 року.
У 2010-2012 рр. працював заступником міністра закордонних справ України.
Клімкін очолював делегацію України на переговорах про підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
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А фотографу отдельный респект. Выражение лица Климкина более чем красноречивое
"Ну и что ты мне здесь пытаешься втирать, мальчик?"
Нє ровєн час може Березу поставлять прессеретарем, замість того, котрий мастурбував з колоною Вашінгтона
Шуруй в дупу, недолуге. Do You Understand?
виходячи з цього та з посади, яку йому запропонують, може погодитись.
питання в іншому: якщо зеленські ліпитимуть з нього щось на кшталт кулеби чи сибіги (на приставному стільці), то як надовго він там затримається.
гадаю, багато з фахових людей могли б погодитись зайти у владу заради країни, але як ви вірно вказали, з розумінням того, що їм дадуть робити свою роботу.
ну, так щоб ваш коментар мав вагу та сенс.
в залежність від дурня"
Джакомо Казанова, XVII ст.