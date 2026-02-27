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Зеленський зустрівся із Клімкіним: Запропонував кілька напрямів можливої подальшої взаємодії

Зеленський зустрівся із Павлом Клімкіним: подробиці

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із колишнім міністром закордонних справ Павлом Клімкіним.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами Зеленського, обговорювали зовнішньополітичну ситуацію навколо України та деякі рішення, які потрібні для посилення українських позицій у Європі та в інших частинах світу.

"Вдячний Павлу за роботу заради України та запропонував кілька напрямів можливої подальшої взаємодії", - додав глава держави.

Читайте: Зеленський проводить розмову із Фіцо: запросив його до України

Що відомо про Клімкіна?

Павло Клімкін обіймав посаду міністра закордонних справ України з 19 червня 2014 до 29 серпня 2019 року.

У 2010-2012 рр. працював заступником міністра закордонних справ України.

Клімкін очолював делегацію України на переговорах про підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Також читайте: Україна переживає найсуворішу зиму за кілька десятиліть, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (27923) Клімкін Павло (1615)
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Топ коментарі
+47
- Павле Анатолійовичу! Я тут остаточно обісрався, з своїми "зеленопотужними дипломатами".... Прийди, і витри мені задницю...
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27.02.2026 14:33 Відповісти
+38
Так скоро і Петра запросить. Чисти свій брудний рот,мосєйчучка
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27.02.2026 14:32 Відповісти
+26
Зєжаба почав пошук, як шкуру свою спасати
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27.02.2026 14:35 Відповісти
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А 5-6 патужних менеджерів тянуть лише бабло з державної скарбниці?
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27.02.2026 14:29 Відповісти
5-6 потужних менеджерів вже всі повтікали з награбованим.
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27.02.2026 16:22 Відповісти
буратінка тоді просто трохи недоговорив; 5-6 сотен потужних менеджерів...
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27.02.2026 23:19 Відповісти
Новиє ліца закінчились ?
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27.02.2026 14:30 Відповісти
Так скоро і Петра запросить. Чисти свій брудний рот,мосєйчучка
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27.02.2026 14:32 Відповісти
Він всереться,але Петра не запросить! Він Петру страшенно заздрить,тому люто й ненавидить
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27.02.2026 14:55 Відповісти
Это уже попахивает паникой перед выборами.

А фотографу отдельный респект. Выражение лица Климкина более чем красноречивое
"Ну и что ты мне здесь пытаешься втирать, мальчик?"
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27.02.2026 14:58 Відповісти
Клімкін - це щось типу Рубіо, пішов погратися з зеленими але нічого не отримав ... Але хрін з ним- краще вже він, слабких дипломатів за влади Порошенка не було.

Нє ровєн час може Березу поставлять прессеретарем, замість того, котрий мастурбував з колоною Вашінгтона
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27.02.2026 17:03 Відповісти
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27.02.2026 17:05 Відповісти
Його хтось чує -бачить сьогодні?
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27.02.2026 17:06 Відповісти
- Павле Анатолійовичу! Я тут остаточно обісрався, з своїми "зеленопотужними дипломатами".... Прийди, і витри мені задницю...
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27.02.2026 14:33 Відповісти
"БыдлоДипломатия" Ермака и недонаполеона привела внешнюю политику в полную задницу. Теперь нужны спасатели и стрелочники, кто спасет зад "величайшего".
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27.02.2026 15:09 Відповісти
Ось глянь навколо. Всі люди як люди, українською спілкуються. Чого ж з тебе та кацапщина пре? Коли вже ти задушиш в собі кацапа?
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28.02.2026 14:06 Відповісти
Прикольно это слушать от тупого любителя рыгов с чисто украинским ником Джемми, голосовавшем и агитировавшем тут за "один народ" и "надо просто перестать стрелять". Прямо "щирий" украинец.

Шуруй в дупу, недолуге. Do You Understand?
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28.02.2026 16:26 Відповісти
Ого, ти нафантазував про мене. Це кацап в тобі так грає? Вбий в собі кацапа - він тобі життя не дасть.
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28.02.2026 19:12 Відповісти
Потужна криворіжська дипломатія настільки обісралася, що вимушена запрошувати людей, які рятували Україну разом з Порохом
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27.02.2026 16:00 Відповісти
Ага! Так скоро дійде до того, що "Блазенятко" запросить на посаду прем'єр-міністра, Порошенка!!! .......
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27.02.2026 16:08 Відповісти
Шож так - послиці не тянуть?
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27.02.2026 14:34 Відповісти
Зєжаба почав пошук, як шкуру свою спасати
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27.02.2026 14:35 Відповісти
Що, дорослі знадобились?
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27.02.2026 14:44 Відповісти
Питання чи клімкін погодиться в зелене замаратися і стати шісткою єрмака-буданова
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27.02.2026 14:45 Відповісти
гадаю для Павла Клімкіна в пріоритеті країна (а вона зараз в хєровій ситуації).
виходячи з цього та з посади, яку йому запропонують, може погодитись.
питання в іншому: якщо зеленські ліпитимуть з нього щось на кшталт кулеби чи сибіги (на приставному стільці), то як надовго він там затримається.
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27.02.2026 14:51 Відповісти
як можна погоджуватися, розуміючи шо лідор перевзується як тільки йому особисто щось не сподобається.
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27.02.2026 14:55 Відповісти
я ж написав про пріоритети.
гадаю, багато з фахових людей могли б погодитись зайти у владу заради країни, але як ви вірно вказали, з розумінням того, що їм дадуть робити свою роботу.
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27.02.2026 14:57 Відповісти
Побачимо. Бо наразі чинна влада і фаховий підхід несумісні. Фахівець працює на результат, а цим потрібен лише короткочасний хайп. Типу як зараз з енергетикою.
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27.02.2026 15:09 Відповісти
Какие приоритеты и куда заходить? Невозможно ничего изменить в следствиях, ничего не изменив в первоначальных причинах. А главная причина всего треша - метод руководства криворожского быдла.
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27.02.2026 15:11 Відповісти
Якби зє був здатен налавати фахівцям можливість робити свою справу, то він давно вже це робив. І Залужному не заважав би, або хоч радився з ним. Не буде толку з цього зеленого непорозуміння.
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27.02.2026 15:24 Відповісти
Про що і мова,носити портфель за єрмаком-будановим-зе чи реально працювати.
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27.02.2026 15:08 Відповісти
Ну який він тобі Павло?
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27.02.2026 14:45 Відповісти
Порошенко Кліма Чугункіна протягнув до себе на главу МЗС, щоб поріднитися з кцп пдр, замість проукраїнських політиків на кшталт Огризко... рідня клімкіна , точніше чи батько чи тесть отримав медаль за повернення Криму... Крутять пластінки для українців по новому
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27.02.2026 14:49 Відповісти
а ви згадайте точніше й бажано з підтвердженням, хто все ж таки та що отримав: батько чи тесть, чи може брат та й не в Клімкіна, а в подоляка.
ну, так щоб ваш коментар мав вагу та сенс.
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27.02.2026 14:55 Відповісти
Тесть глави МЗС України Павла Клімкіна генерал Юрій Михайленко нагороджений в Росії медаллю за участь в анексії Криму. Про це пише https://apostrophe.com.ua/news/politics/2016-04-08/testya-glavyi-mida-ukrainyi-ulichili-v-anneksii-kryima/54965 Апостроф,
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27.02.2026 15:03 Відповісти
Тесть отримав медальку від х..йла.. А на рахунок ЗЕ Квартала, то з 14 року я їх не рахую за українців.. У вас хвороба...якщо проти ПО то ти за ЗЕ
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27.02.2026 17:00 Відповісти
зільонський обісрався сам і засрав всю Україну.....а тепер що?
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27.02.2026 14:49 Відповісти
Ну а з ким він ще міг зустрітися? Клімкін, Гіркін, Міркін - лава на все ладних "запасних" тепер суттєво скоротилася - більшість вже стала репатріантами на "історічєскую родіну"...
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27.02.2026 14:49 Відповісти
"лава запасних фахових менеджерів" найвеличнішого лідера світу:
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27.02.2026 14:59 Відповісти
Клоун запропонував Павлу Клімкіну кілька напрямків взаємодії: приносити Боневтіку каву, не критикувати його на ютюбканалах, не балотуватися в президенти, інакше РНБО накладе санкції.
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27.02.2026 14:50 Відповісти
Зеленський як і в часи свого обрання збирає всіх блогерів з позитивним рейтингом собі в команду.
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27.02.2026 14:59 Відповісти
Якщо не дурний, то не полізе в зелене гівно.
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27.02.2026 15:08 Відповісти
Тут дилема. Якщо всі порядні відмовляться, то нічого точно не зміниться на краще.
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27.02.2026 15:54 Відповісти
Пізно пити боржомі, коли нирки вже відмовляють. Не треба було носа задирати, а прищемити свою пихатість і самолюбство, і об'єднатися з опозицією. Там було чимало гідних та професійних людей.
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27.02.2026 15:34 Відповісти
Ви занадто багато вимагаєте від зрадника...
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27.02.2026 23:33 Відповісти
это русская агентура
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27.02.2026 15:51 Відповісти
боже, яка радість!
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27.02.2026 16:15 Відповісти
"Найгірший жарт, який може зіграти доля з розумною людиною - це поставити її
в залежність від дурня"

Джакомо Казанова, XVII ст.
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27.02.2026 16:22 Відповісти
Випустив дерьмак с бункера потужного
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27.02.2026 16:34 Відповісти
У Клімкіна все написано на обличчі
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27.02.2026 16:37 Відповісти
Клімкін - розумна людина і фаховий дипломат...Дивно,що стільки часу був не задіяний...Здоровий глузд перемагає
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27.02.2026 16:38 Відповісти
Шкода, що на п'ятому році війни він тільки почав перемагати, той здоровий глузд. Та й то не факт.
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27.02.2026 17:13 Відповісти
Перепрошую, здоровий глузд у кого саме?
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27.02.2026 23:36 Відповісти
Не пройшло й п'яти років. Так диви потроху й прийде до розуміння що розкидатися ресурсом розумних людей не на часі і призначить Порошенка послом до США. Мільярдер з мільярдером мову знайдуть.
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27.02.2026 17:13 Відповісти
Новий дебіл в команді президента. Скільки часу розказував шо Трамп на нашому боці, а як Трамп прийшов до влади то в штани наклав. Зате Клімкін медійний, в нас ******* ********
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27.02.2026 17:51 Відповісти
Зразу обіс---ав,а тепер спасай1
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27.02.2026 18:03 Відповісти
зельц шукає ким замінити залужного в лондоні
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27.02.2026 18:11 Відповісти
Оце вже прогрес! Може ще подумає над тим, щоб залучити опозицію та професіоналізм до управління та розвитку країни! Щоб достигнути значних перемог треба перемогти свої амбіції та нелюбов до тих на кого вилили бруду завдяки брехливості рашки.
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27.02.2026 18:56 Відповісти
по сто разів на день описувати кожну зустріч, кожне якесь там обговорення потужного преза. Та схаменіться вже. Цеж технологія зомбування, постійно повторювати рутину елементарної роботи. Такого не було при жодному керманичу якіб вони там не були
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27.02.2026 19:01 Відповісти
не могу в это поверить, неужели у зели ум начал появляться? в любой власти есть разумные и есть идиоты, с оппозицией нужно работать а не вводить санкции. а в твоем кодле вова идиотов 90%
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27.02.2026 19:17 Відповісти
Не ідіотів, а непрофесіоналів (і це у кращому випадку).
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27.02.2026 23:40 Відповісти
. ... патужний совок- ватан - шаман єрмак не придатний для дипломатії.
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27.02.2026 20:44 Відповісти
Ги-ги-ги! Ішак обісрався вчергове. Невдовзі і Пороха запросить на каву.
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27.02.2026 21:39 Відповісти
 
 