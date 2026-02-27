С начала суток враг атаковал 57 раз, из них 20 - на Гуляйпольском направлении, - Генштаб
Продолжаются попытки агрессора продвигаться вглубь территории Украины. На отдельных участках фронта оккупанты проводят штурмовые действия. Силы обороны сдерживают врага, нанося ему значительные потери.
С начала суток количество атак агрессора уже составляет 57.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 27 февраля, передает Цензор.НЕТ.
Удары по Украине
Продолжаются обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Малушино, Бачевск, Толстодубово, Искрисковщина, Диброва, Кучеровка, Яструбщина, Кислая Дубина, Барановка, Волфино, Рогизное, Безсаловка, Бунячино. Также враг обстрелял Хреновку в Черниговской области.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 73 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, 11 из которых – с применением РСЗО.
Ситуация на Харьковщине
- На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в сторону населенных пунктов Волчанск и Синельниково. В настоящее время попытки врага продвигаться вперед не наблюдаются.
- На Купянском направлении противник один раз шел в атаку в направлении Новоплатоновки.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отражают две попытки захватчиков продвинуться в сторону Лимана и Дробышево.
На Славянском направлении оккупанты пять раз пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Дроновки, Сиверска и Рай-Александровки. Одна атака продолжается.
На Краматорском направлении агрессор атаковал один раз в направлении Плещиевки.
На Константиновском направлении захватчики осуществили девять наступательных действий вблизи Константиновки, Иванополья, Русина Яра, Плещиевки и Попова Яра.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 15 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Дорожное, Белицкое, Родинское, Шевченко, Покровск, Удачное, Молодецкое, Новоподгородное. Одно боестолкновение еще продолжается.
На Александровском направлении враг дважды наступал в сторону Злагоды и Тернового. Районы Гавриловки, Великомихайловки и Левадного подверглись авиаударам.
Боевые действия на юге
- На Гуляйпольском направлении произошло 20 атак в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Прилук, Зализнычного, Зеленого, Варваровки, Гуляйпольского. Враг нанес авиаудары в районах Барвиновки, Копаней, Любицкого, Луговского и Гуляйпольского. Пять боестолкновений продолжаются.
- На Ореховском направлении оккупанты активных наступательных действий не проводили, однако нанесли авиаудары в районах населенных пунктов Блакитное, Преображенка, Камышеваха и Веселянка.
- На Приднепровском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано.
"На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются. Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", - сообщили в Генштабе.
