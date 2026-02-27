РУС
Новости Назначение спецпредставителя Украины и Беларуси
562 8

МИД готовит кандидатуры для назначения спецпредставителя по Беларуси, - Зеленский

МИД готовит кандидатуры: Украина назначит спецпредставителя по Беларуси.

Министерство иностранных дел готовит кандидатуры для назначения спецпредставителя Украины по Беларуси и белорусской общине в Европе.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Кадровые изменения и спецпредставитель по Беларуси 

Глава государства также анонсировал кадровые изменения в дипломатическом корпусе.

"Будут кадровые изменения в дипломатическом корпусе. Также МИД готовит кандидатуры для назначения спецпредставителя по Беларуси и белорусской общине в Европе – нужна более активная политика. Именно активность нашего государства, активность наших людей – это то, что дает Украине лучшие результаты. Когда Украина не теряет ни одного дня и ни одной возможности – интересы Украины действительно защищены", – сказал президент.

Зеленский рассказал, что беседовал с украинской дипломатической командой.

"Также общаемся с людьми, которые имеют хороший опыт, которые проявили себя в защите украинских интересов", - добавил Зеленский, в частности, напомнив, что встречался с Павлом Климкиным.

"Готовим усиление некоторых направлений дипломатической работы в Европе и не только. Украинские интересы должны быть представлены на официальном уровне, и в общении с сообществами из тех стран, которые сейчас еще не имеют свободы или находятся под российским влиянием", - заявил глава государства.

Автор: 

Беларусь (1072) Зеленский Владимир (10631)
Клімкін?
показать весь комментарий
27.02.2026 20:53 Ответить
дєрьмак?
показать весь комментарий
27.02.2026 20:54 Ответить
Невже уйбще Клімікна запхне туди?
а Порошенка до москви ...??? або Залужного
показать весь комментарий
27.02.2026 20:55 Ответить
Посрався з вмерикосами,хамить європі,а спецпредставника по білорусі.Норм.Білоруси рашці бк постачають,з її території рашка наступала.А ми навіть дипвідносин не розірвали і тепер-спецпредставник.Тобто батько для зе з оп і моносбродом ближчий ментально і зрозуміліший ніж єс і америкоси
показать весь комментарий
27.02.2026 20:59 Ответить
За всю каденцію Порошенка, Україна не мала жодних публічних особистих конфліктів із європейськими лідерами. Жодних! Були і складні переговори,і дуже жорсткі дискусії, але тоді українська дипломатія працювала без образ та викликів. Не на емоції та публіку, а як інструмент цивілізованого діалогу між країнами, спрямований на вирішення проблем.
Ну а зараз....маємо те, що маємо. Потрібно було раніше міняти весь корпус.
показать весь комментарий
27.02.2026 21:00 Ответить
Євген Шевченко?
показать весь комментарий
27.02.2026 21:09 Ответить
Дипломатія програна на всіх напрямках--то пограємся з Білорусією.
показать весь комментарий
27.02.2026 21:31 Ответить
Та готуй уже посла до Московії !
показать весь комментарий
27.02.2026 21:41 Ответить
 
 