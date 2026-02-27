МИД готовит кандидатуры для назначения спецпредставителя по Беларуси, - Зеленский
Министерство иностранных дел готовит кандидатуры для назначения спецпредставителя Украины по Беларуси и белорусской общине в Европе.
Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Кадровые изменения и спецпредставитель по Беларуси
Глава государства также анонсировал кадровые изменения в дипломатическом корпусе.
"Будут кадровые изменения в дипломатическом корпусе. Также МИД готовит кандидатуры для назначения спецпредставителя по Беларуси и белорусской общине в Европе – нужна более активная политика. Именно активность нашего государства, активность наших людей – это то, что дает Украине лучшие результаты. Когда Украина не теряет ни одного дня и ни одной возможности – интересы Украины действительно защищены", – сказал президент.
Зеленский рассказал, что беседовал с украинской дипломатической командой.
"Также общаемся с людьми, которые имеют хороший опыт, которые проявили себя в защите украинских интересов", - добавил Зеленский, в частности, напомнив, что встречался с Павлом Климкиным.
"Готовим усиление некоторых направлений дипломатической работы в Европе и не только. Украинские интересы должны быть представлены на официальном уровне, и в общении с сообществами из тех стран, которые сейчас еще не имеют свободы или находятся под российским влиянием", - заявил глава государства.
