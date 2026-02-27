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Новини Призначення спецпредставника України щодо Білорусі
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МЗС готує кандидатури для призначення спецпредставника щодо Білорусі, - Зеленський

МЗС готує кандидатури: Україна призначить спецпредставника щодо Білорусі.

Міністерство закордонних справ готує кандидатури для призначення спецпредставника України щодо Білорусі та білоруської спільноти в Європі.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Кадрові зміни та спецпредставник по Білорусі 

Глава держави також анонсував кадрові зміни в дипломатичному корпусі.

"Будуть кадрові зміни в дипломатичному корпусі. Також МЗС готує кандидатури для призначення спецпредставника щодо Білорусі та білоруської спільноти в Європі – потрібна більш активна політика. Саме активність нашої держави, активність наших людей – це те, що дає Україні найкращі результати. Коли Україна не втрачає жодного дня й жодної можливості – інтереси України справді захищені", - сказав президент.

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Зеленський розповів, що мав розмову з українською дипломатичною командою.

"Також спілкуємось з людьми, які мають хороший досвід, які проявили себе в захисті українських інтересів", - додав Зеленський, зокрема, нагадавши, що зустрічався з Павлом Клімкіним.

"Готуємо посилення деяких напрямків дипломатичної роботи в Європі й не тільки. Українські інтереси мають бути представлені на офіційному рівні, і у спілкуванні зі спільнотами з тих країн, які зараз ще не мають свободи або перебувають під російським впливом", - заявив очільник держави.

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Автор: 

Білорусь (8144) Зеленський Володимир (27923)
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Топ коментарі
+5
Посрався з вмерикосами,хамить європі,а спецпредставника по білорусі.Норм.Білоруси рашці бк постачають,з її території рашка наступала.А ми навіть дипвідносин не розірвали і тепер-спецпредставник.Тобто батько для зе з оп і моносбродом ближчий ментально і зрозуміліший ніж єс і америкоси
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27.02.2026 20:59 Відповісти
+5
За всю каденцію Порошенка, Україна не мала жодних публічних особистих конфліктів із європейськими лідерами. Жодних! Були і складні переговори,і дуже жорсткі дискусії, але тоді українська дипломатія працювала без образ та викликів. Не на емоції та публіку, а як інструмент цивілізованого діалогу між країнами, спрямований на вирішення проблем.
Ну а зараз....маємо те, що маємо. Потрібно було раніше міняти весь корпус.
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27.02.2026 21:00 Відповісти
+2
Клімкін?
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27.02.2026 20:53 Відповісти
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Клімкін?
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27.02.2026 20:53 Відповісти
дєрьмак?
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27.02.2026 20:54 Відповісти
Невже уйбще Клімікна запхне туди?
а Порошенка до москви ...??? або Залужного
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27.02.2026 20:55 Відповісти
Посрався з вмерикосами,хамить європі,а спецпредставника по білорусі.Норм.Білоруси рашці бк постачають,з її території рашка наступала.А ми навіть дипвідносин не розірвали і тепер-спецпредставник.Тобто батько для зе з оп і моносбродом ближчий ментально і зрозуміліший ніж єс і америкоси
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27.02.2026 20:59 Відповісти
За всю каденцію Порошенка, Україна не мала жодних публічних особистих конфліктів із європейськими лідерами. Жодних! Були і складні переговори,і дуже жорсткі дискусії, але тоді українська дипломатія працювала без образ та викликів. Не на емоції та публіку, а як інструмент цивілізованого діалогу між країнами, спрямований на вирішення проблем.
Ну а зараз....маємо те, що маємо. Потрібно було раніше міняти весь корпус.
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27.02.2026 21:00 Відповісти
Євген Шевченко?
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27.02.2026 21:09 Відповісти
Дипломатія програна на всіх напрямках--то пограємся з Білорусією.
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27.02.2026 21:31 Відповісти
Та готуй уже посла до Московії !
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27.02.2026 21:41 Відповісти
4 год войны,а мы кадры меняем каждый день...Одного кадра поменять надо
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28.02.2026 09:39 Відповісти
в мзс йде відбір на посаду представника
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28.02.2026 10:15 Відповісти
Також він готує кандидатуру на заміну посла в Британії: мав зустріч з Клімкіним в кабінеті і поки невідомо,чи той погодився замінити В.Залужного на посаді посла.
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28.02.2026 10:35 Відповісти
 
 