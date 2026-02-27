МЗС готує кандидатури для призначення спецпредставника щодо Білорусі, - Зеленський

Міністерство закордонних справ готує кандидатури для призначення спецпредставника України щодо Білорусі та білоруської спільноти в Європі.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Кадрові зміни та спецпредставник по Білорусі

Глава держави також анонсував кадрові зміни в дипломатичному корпусі.

"Будуть кадрові зміни в дипломатичному корпусі. Також МЗС готує кандидатури для призначення спецпредставника щодо Білорусі та білоруської спільноти в Європі – потрібна більш активна політика. Саме активність нашої держави, активність наших людей – це те, що дає Україні найкращі результати. Коли Україна не втрачає жодного дня й жодної можливості – інтереси України справді захищені", - сказав президент.

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Зеленський розповів, що мав розмову з українською дипломатичною командою.

"Також спілкуємось з людьми, які мають хороший досвід, які проявили себе в захисті українських інтересів", - додав Зеленський, зокрема, нагадавши, що зустрічався з Павлом Клімкіним.

"Готуємо посилення деяких напрямків дипломатичної роботи в Європі й не тільки. Українські інтереси мають бути представлені на офіційному рівні, і у спілкуванні зі спільнотами з тих країн, які зараз ще не мають свободи або перебувають під російським впливом", - заявив очільник держави.

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