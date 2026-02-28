РУС
Трамп снова заговорил о третьем президентском сроке, потому что в 2020 году его "обманули"

трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что будет иметь право на еще один срок в Белом доме, поскольку полагает, что его "обманули" на выборах 2020 года. Тогда победил Джо Байден.

Об этом он заявил во время выступления в Техасе, цитирует его CNN, передает Цензор.НЕТ.

"Мы имеем на это право"

"Стоит ли нам пойти на еще один срок? Что ж, мы имеем на это право, потому что они безумно мошенничали на втором – на самом деле, мы должны были бы иметь на это право, если подумать", – заявил Трамп, вероятно, намекая на фальсификации результатов, о которых он уже не раз говорил.

Он считает, что команда 46-го президента США Джо Байдена якобы причастна к "широкомасштабному мошенничеству" на выборах 2020 года, что "обманом" лишило Трампа победы.

Как подчеркнули в CNN, когда в 2020 году президентом избрали Джо Байдена, никаких доказательств широкомасштабных фальсификаций не было.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отмена тарифов еще больше обогатит страны и компании, которые много лет "обворовывали" США, - Трамп

Трамп сделал эти заявления во время выступления в порту Корпус-Кристи в Техасе. Он надел шляпу с надписью "Американский залив" и вышел на сцену под свою фирменную предвыборную песню: "Боже, благослови США" Ли Гринвуда.

Кроме того, политик также произнес речь о положении дел в стране. CNN пишет, что он продолжил оскорблять представителя от Демократической партии Миннесоты Ильхана Омара.

Он также поделился историей о друге, который сказал, что его брак улучшился, поскольку его счет 401(k) (накопительная программа в США, финансируемая работодателем и позволяющая работникам откладывать часть своей заработной платы - ред.) закрыт из-за политики администрации Трампа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп: Я бы с радостью баллотировался в 2028 году. У меня лучшие показатели за всю историю

Справка

  • Согласно 22-й поправке к Конституции США от 1951 года, президент может баллотироваться и занимать должность не более двух раз. Каждый срок длится четыре года, следовательно, в сумме президент США может находиться у власти до 8 лет. Ограничение ввели после того, как Франклина Рузвельта избирали президентом США четыре раза подряд (1933-1945 годы).
  • 30 марта 2025 года Трамп не исключил возможности баллотироваться в третий раз и заявил, что для этого "существуют соответствующие методы".
  • Впрочем, 28 апреля в интервью The Atlantic Трамп сказал, что не планирует этого делать, а 4 мая еще раз подтвердил, что не будет баллотироваться на третий срок и в связи с этим подыскивает преемника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Президент испытывает определенный оптимизм": Венс рассказал о новом поручении Трампа относительно войны России против Украины

28.02.2026 09:27 Ответить
Дуже гарно описав менталітет людей які прийшли на виборчі дільниці в 2019
28.02.2026 09:32 Ответить
"Він *****тий ваш дональд трамп"
28.02.2026 09:33 Ответить
На-ду-ли.
28.02.2026 09:18 Ответить
Маланка свою готує на президентсво, тому не вірте старому мудаку.
28.02.2026 09:19 Ответить
👍 Олє! Олє! Олє! Дональд Джонович! Впердє!
28.02.2026 09:23 Ответить
Фредович
28.02.2026 13:16 Ответить
28.02.2026 09:27 Ответить
Дуже гарно описав менталітет людей які прийшли на виборчі дільниці в 2019
28.02.2026 09:32 Ответить
Подивимось на тих, хто прийде наступного разу.
28.02.2026 09:38 Ответить
Ті самі, але вже намарафонені величчю боневтіка
28.02.2026 09:44 Ответить
А наступний раз буде?
28.02.2026 09:47 Ответить
Це питання не до мене.
28.02.2026 09:48 Ответить
https://psyfactor.org/lib/behterev2.htm Він не тільки це описав
28.02.2026 09:52 Ответить
Я так й не зрозумів? Це харашо чи плохо?!
28.02.2026 09:28 Ответить
І хто тепер старий маразматик ?
показать весь комментарий
28.02.2026 09:38 Ответить
Так а я шо? Я нічого, я тільки спитав)))
28.02.2026 09:41 Ответить
Мене легко обдурити - я доверчівий! - Трамп
28.02.2026 09:31 Ответить
Не знаю хто як, а я тепер за Трампа
З ним весело
28.02.2026 09:31 Ответить
Хоч комусь весело під час війни , через істоту, яка припинила будь-яку допомогу нам.
28.02.2026 09:46 Ответить
Схожі "аргументи" будуть і у нашого телепеня..
28.02.2026 10:08 Ответить
"Обхохочешься!"... (с)
28.02.2026 13:42 Ответить
ДЕБІЛ!!!!
28.02.2026 09:31 Ответить
Не погоджуюсь. В політику штатів почали просочуватись сомалійці, мусліми, які перебувають там незаконно і грабують країну, використовуючи добрі наміри американських громадян.
Те саме відбувається повним ходом у Європі. Ситуація така, що або там з'явиться не один гітлер, або Європу поглинуть третій світ, базарні палатки і дим шашликів.
28.02.2026 09:35 Ответить
Тому непотрібно загравати з люмпеном.
28.02.2026 09:40 Ответить
Заграють з люмпеном особи які прагнуть нажити статки захопити владу і зруйнувати країни
І що ви їм зробите ? Якщо це слабке місце демократії- люмпен з правом голосу
Хто ще не постраждав від дурачків ?
28.02.2026 09:42 Ответить
+++++
28.02.2026 09:47 Ответить
Прикол у тому, що тупий люмпен першим іде на м'ясо
28.02.2026 09:49 Ответить
Прикол у тому, що США, це в принципі країна незаконних мігрантів на законних землях індіанців.
28.02.2026 13:13 Ответить
Індіанці прийшли раніше з азії і повністтю знищили місцеве населення.
28.02.2026 13:19 Ответить
Якщо ти про Ilham Omar, то вона там законніше за жінку правопєдофіла мєланку)
28.02.2026 13:08 Ответить
"Він *****тий ваш дональд трамп"
28.02.2026 09:33 Ответить
Джерело: https://censor.net/ua/n3602852
мабудь логіка віслюків така що якщо віслюка "обдурили" то і він має у відповідь теж "обдурити")))
28.02.2026 09:34 Ответить
Та нехай для початку другий досидить.
28.02.2026 09:40 Ответить
За другий відсидить.
28.02.2026 09:54 Ответить
Доречно.
28.02.2026 10:14 Ответить
Чомусь раніше думав, що США світоч демократії, а американці як один стане на захист своїх прав і свобод. І от цей народ садить в крісло президента пройдихвоста, шахрая, ухилянта і просто повного дебіла. А воно, руде чучало, тепер плює на всіх, включаючи суди. Це людство зламалось, тому повинно зникнути з планети Земля, щоб не заважать жити іншим.
28.02.2026 09:36 Ответить
"Идиократия", начало.
28.02.2026 09:42 Ответить
Це більшовицька пропаганда у дії.
28.02.2026 10:12 Ответить
Ваділі зА нАс.
28.02.2026 09:38 Ответить
Незачет.
Для полноты картины надо переминовать президента сша в Генерального Секретатаря Советских Штатов Америки, Конгресс, ой нет, Совет Мира в Политбюро ЦК КПША, и вуаля - не надо никаких выборов, никаких сроков, никакой ответственности. И, главно - никаких mr и mrs, только товарищи! Товарищ Трамп, товарищ Джонсон, а Джей ди Венс это вообще - товарищ комиссар!
p.s. А я то все думал, чегой-то цветовая гамма флагов сша и рф совпадают...
28.02.2026 09:38 Ответить
Там і політика співпадає.
28.02.2026 09:41 Ответить
Це божевілля що сказав Трамп ,чи що сказав Зеленський ніколи нічого розумного ,одне возвиличування себе і всі навкруги винні окрім самого.
28.02.2026 09:40 Ответить
покійний Березовський колись "вішався" бо в Україні зека президентом вибрали... то сьогодні нема чому аппелювати до виборців США... всім він пиз...юк до вподоби і демократам і республіканцям..
28.02.2026 09:42 Ответить
Щось не теє з причинно-наслідковим зв'язком, бо Березовський "повісився" 23 березня 2013 року. Через 3 роки після виборів зека українським президентом і за півроку до Майдана.
Причому тут одне до одного?
28.02.2026 13:49 Ответить
Дурня не можливо обдурити
28.02.2026 09:44 Ответить
Їбо-бо править такою країною! Відмиватись Штати будуть довго.Ми теж.
28.02.2026 09:44 Ответить
"Білий дім" пора перейменовувать у "жовтий"...
28.02.2026 09:45 Ответить
У рижий.
28.02.2026 09:57 Ответить
Ти не "в курсі", що означає "жовтий дім"? Це "крилатий вислів" Великобританії. Означає "будинок для божевільних". Так називалась лікарня для душевнозворих, у Лондоні, з-за кольору стін... Інша назва - "Бедлам"...
28.02.2026 10:36 Ответить
Так рижий і робить всесвітній бедлам, а це гірше ніж один жовтий дім.
28.02.2026 11:34 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/AZ-0EVLvH1g
28.02.2026 11:48 Ответить
Ось тут гарно Слєпаков про нього проспівав: https://www.youtube.com/shorts/AZ-0EVLvH1g

От тільки замість "мужик" я б вживав "муд@к"
28.02.2026 09:59 Ответить
"Бомба"!!!
28.02.2026 10:20 Ответить
якщо не буде імпічменту під Рождество... то без сумніву пійде тр на 3-й ... по стопах свого друзяки пу...
28.02.2026 09:46 Ответить
Не піде він ні на який третій срок. Конституція не допускає.
28.02.2026 10:38 Ответить
Поміняє.
28.02.2026 13:24 Ответить
....та йди вже й на 5-й, які проблеми? Дебіл!!!
28.02.2026 09:54 Ответить
Мы не сделали скандала - Нам вождя недоставало: Настоящих буйных мало - Вот и нету вожаков.
28.02.2026 09:59 Ответить
Трампуша побєділ, тєпєрь зажівьом - кацапи після обрання рудого вперше. Що після цих висловлювань будуть кричати? Але: ніхто не відміняв другу поправку до американської конституції. Щоправда, громадянська війна в Америці... Мдє...
28.02.2026 09:59 Ответить
Вкраїнські люмпени критикують Трампа, при цьому, що вчора їхній Вождь-мародер заявив, що виборів взагалі не буде, як і закінчення війни
28.02.2026 10:00 Ответить
Трампиня його переплюне. Не зможе він Конституцію змінити - голосів немає. А от замутити надзвичайний стан чи ще якусь двіжуху - це будь ласка.
28.02.2026 12:28 Ответить
Да доня, у тебя зто "право" от рождения, бо ты дурной *изды ребенок.
28.02.2026 10:04 Ответить
Ухмилочка у трампа ну, прямо як у масці Гая Фокса - підклав бомбу під увесь світопорядок, і фітиль ось-ось догорить. Цікаво, чи закінчить так само, як Гай?
28.02.2026 10:09 Ответить
Черговий інфошум від трумпеля, то в нього Гренландія, то анексія Куби, то третій строк.....
28.02.2026 10:41 Ответить
Ну це з самого початку було зрозуміло що Тромб просто так вже владу не віддасть. Є тільки надія що восени Тромб і респи пролетять на виборах і йому оголосять імпічмент.
28.02.2026 11:00 Ответить
Тільки імпічмент врятує американську демократію, та і весь світ - на це велика надія, але до нього ще треба дочекатися.
28.02.2026 11:40 Ответить
Ось реальне фото Трампа. Він хоч цей термін добуде? Навряд.
28.02.2026 11:12 Ответить
Зе також піде на третій п'ятирічний президентський термін, можливо навіть на четвертий бо інакше його очікує суд. Депутати навіть подання до КС не робили для обгрунтування перебування на обраній посаді поза 5 річними термінами які чітко зазначені в Конституції.
28.02.2026 12:00 Ответить
Трамп буде покриватись трупними плямами, але все одне чиплятись за владу.
28.02.2026 12:10 Ответить
А нащо тобі третій термін,якщо ти такий весь обдурений та збанкрутілий? Пора до Санта Педро,еліксир від товариша Сі не допоможе. Ти по життю банкрут..
28.02.2026 12:30 Ответить
Твое единственное право это здохнуть и чем быстрее тем лучше для человечества
28.02.2026 13:39 Ответить
 
 