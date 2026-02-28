Трамп снова заговорил о третьем президентском сроке, потому что в 2020 году его "обманули"
Президент США Дональд Трамп считает, что будет иметь право на еще один срок в Белом доме, поскольку полагает, что его "обманули" на выборах 2020 года. Тогда победил Джо Байден.
Об этом он заявил во время выступления в Техасе, цитирует его CNN, передает Цензор.НЕТ.
"Мы имеем на это право"
"Стоит ли нам пойти на еще один срок? Что ж, мы имеем на это право, потому что они безумно мошенничали на втором – на самом деле, мы должны были бы иметь на это право, если подумать", – заявил Трамп, вероятно, намекая на фальсификации результатов, о которых он уже не раз говорил.
Он считает, что команда 46-го президента США Джо Байдена якобы причастна к "широкомасштабному мошенничеству" на выборах 2020 года, что "обманом" лишило Трампа победы.
Как подчеркнули в CNN, когда в 2020 году президентом избрали Джо Байдена, никаких доказательств широкомасштабных фальсификаций не было.
Трамп сделал эти заявления во время выступления в порту Корпус-Кристи в Техасе. Он надел шляпу с надписью "Американский залив" и вышел на сцену под свою фирменную предвыборную песню: "Боже, благослови США" Ли Гринвуда.
Кроме того, политик также произнес речь о положении дел в стране. CNN пишет, что он продолжил оскорблять представителя от Демократической партии Миннесоты Ильхана Омара.
Он также поделился историей о друге, который сказал, что его брак улучшился, поскольку его счет 401(k) (накопительная программа в США, финансируемая работодателем и позволяющая работникам откладывать часть своей заработной платы - ред.) закрыт из-за политики администрации Трампа.
Справка
- Согласно 22-й поправке к Конституции США от 1951 года, президент может баллотироваться и занимать должность не более двух раз. Каждый срок длится четыре года, следовательно, в сумме президент США может находиться у власти до 8 лет. Ограничение ввели после того, как Франклина Рузвельта избирали президентом США четыре раза подряд (1933-1945 годы).
- 30 марта 2025 года Трамп не исключил возможности баллотироваться в третий раз и заявил, что для этого "существуют соответствующие методы".
- Впрочем, 28 апреля в интервью The Atlantic Трамп сказал, что не планирует этого делать, а 4 мая еще раз подтвердил, что не будет баллотироваться на третий срок и в связи с этим подыскивает преемника.
З ним весело
Те саме відбувається повним ходом у Європі. Ситуація така, що або там з'явиться не один гітлер, або Європу поглинуть третій світ, базарні палатки і дим шашликів.
І що ви їм зробите ? Якщо це слабке місце демократії- люмпен з правом голосу
Хто ще не постраждав від дурачків ?
мабудь логіка віслюків така що якщо віслюка "обдурили" то і він має у відповідь теж "обдурити")))
Для полноты картины надо переминовать президента сша в Генерального Секретатаря Советских Штатов Америки, Конгресс, ой нет, Совет Мира в Политбюро ЦК КПША, и вуаля - не надо никаких выборов, никаких сроков, никакой ответственности. И, главно - никаких mr и mrs, только товарищи! Товарищ Трамп, товарищ Джонсон, а Джей ди Венс это вообще - товарищ комиссар!
p.s. А я то все думал, чегой-то цветовая гамма флагов сша и рф совпадают...
Причому тут одне до одного?
От тільки замість "мужик" я б вживав "муд@к"