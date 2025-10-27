Трамп: Я бы с радостью баллотировался в 2028 году. У меня лучшие показатели за всю историю

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы баллотироваться на пост американского лидера в 2028 году. Однако учитывая неконституционность третьего срока, он считает вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио главными претендентами на эту должность.

Об этом американский политик сказал журналистам на борту Air Force One на пути в Японию, пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

О третьем сроке

У Трампа спросили о его позиции относительно идеи баллотироваться на третий срок, которую недавно выдвинул бывший стратег Белого Дома Стив Бэннон.

"Я бы с удовольствием это сделал. У меня лучшие показатели за всю историю", - ответил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Война в Украине может стать "девятой", которую мне удастся урегулировать, - Трамп

Основные кандидаты на президента США

После этого Трамп заявил, что "на самом деле не думал об этом" и что "в США есть хорошие люди".

Когда журналисты попросили его озвучить имена, глава Белого дома указал на госсекретаря Рубио и сказал: "У нас замечательные люди - мне не нужно вдаваться в подробности. Один стоит прямо здесь".

Также Трамп похвалил вице-президента США Вэнса.

"Очевидно, что Джей Ди замечательный. Замечательный вице-президент. Я не уверен, что кто-то будет выдвигаться против этих двух", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вероятно, следующим президентом США станет Вэнс, - Трамп

Что известно о планах Трампа на третий срок

В 22-й поправке к Конституции Соединенных Штатов, которая вступила в силу в 1951 году, указано, что кандидат может избираться в президенты только дважды. Она была одобрена Конгрессом в 1947 году через два года после смерти президента Франклина Рузвельта, который победил на президентских выборах в четвертый раз и умер менее чем через три месяца после вступления в должность.

30 марта 2025 года Трамп не исключил возможности баллотироваться в третий раз и заявил, что для этого "существуют соответствующие методы".

Впрочем 28 апреля в интервью The Atlantic Трамп сказал, что не планирует этого делать, а 4 мая еще раз подтвердил, что не будет баллотироваться на третий срок и в связи с этим подыскивает преемника.

Также читайте: Трамп заявил, что хотел бы баллотироваться в президенты США в третий раз, но "наверное, не будет"