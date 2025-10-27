Трамп: Я бы с радостью баллотировался в 2028 году. У меня лучшие показатели за всю историю
Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы баллотироваться на пост американского лидера в 2028 году. Однако учитывая неконституционность третьего срока, он считает вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио главными претендентами на эту должность.
Об этом американский политик сказал журналистам на борту Air Force One на пути в Японию, пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.
О третьем сроке
У Трампа спросили о его позиции относительно идеи баллотироваться на третий срок, которую недавно выдвинул бывший стратег Белого Дома Стив Бэннон.
"Я бы с удовольствием это сделал. У меня лучшие показатели за всю историю", - ответил он.
Основные кандидаты на президента США
После этого Трамп заявил, что "на самом деле не думал об этом" и что "в США есть хорошие люди".
Когда журналисты попросили его озвучить имена, глава Белого дома указал на госсекретаря Рубио и сказал: "У нас замечательные люди - мне не нужно вдаваться в подробности. Один стоит прямо здесь".
Также Трамп похвалил вице-президента США Вэнса.
"Очевидно, что Джей Ди замечательный. Замечательный вице-президент. Я не уверен, что кто-то будет выдвигаться против этих двух", - добавил он.
Что известно о планах Трампа на третий срок
В 22-й поправке к Конституции Соединенных Штатов, которая вступила в силу в 1951 году, указано, что кандидат может избираться в президенты только дважды. Она была одобрена Конгрессом в 1947 году через два года после смерти президента Франклина Рузвельта, который победил на президентских выборах в четвертый раз и умер менее чем через три месяца после вступления в должность.
30 марта 2025 года Трамп не исключил возможности баллотироваться в третий раз и заявил, что для этого "существуют соответствующие методы".
Впрочем 28 апреля в интервью The Atlantic Трамп сказал, что не планирует этого делать, а 4 мая еще раз подтвердил, что не будет баллотироваться на третий срок и в связи с этим подыскивает преемника.
Янкі також мають сю хоробу...
Трамп виглядав краще лише на фоні Байдена.
Камала Ґарріс недоотримала необхідного для перемоги одного процента голосів (виборці були розчаровані брехнею Байдена).
Трампу ще потрібно утриматись у владі до 2028.
І тоді буде видно, чи зможе Трамп без папірця і два слова зв'язати.
Яценюк правда сказав, що це теж буде біда для США-повний роздрай в политиці на фоні світової кризи
Але краще бурхливий кінець одноосібності ТАКОЇ влади, ніж безкінечна бурхливість її живучості .