Трамп о третьем президентстве Заявления Трампа
726

Трамп: Я бы с радостью баллотировался в 2028 году. У меня лучшие показатели за всю историю

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы баллотироваться на пост американского лидера в 2028 году. Однако учитывая неконституционность третьего срока, он считает вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио главными претендентами на эту должность.

Об этом американский политик сказал журналистам на борту Air Force One на пути в Японию, пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

О третьем сроке

У Трампа спросили о его позиции относительно идеи баллотироваться на третий срок, которую недавно выдвинул бывший стратег Белого Дома Стив Бэннон.

"Я бы с удовольствием это сделал. У меня лучшие показатели за всю историю", - ответил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Война в Украине может стать "девятой", которую мне удастся урегулировать, - Трамп

Основные кандидаты на президента США

После этого Трамп заявил, что "на самом деле не думал об этом" и что "в США есть хорошие люди".

Когда журналисты попросили его озвучить имена, глава Белого дома указал на госсекретаря Рубио и сказал: "У нас замечательные люди - мне не нужно вдаваться в подробности. Один стоит прямо здесь".

Также Трамп похвалил вице-президента США Вэнса.

"Очевидно, что Джей Ди замечательный. Замечательный вице-президент. Я не уверен, что кто-то будет выдвигаться против этих двух", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вероятно, следующим президентом США станет Вэнс, - Трамп

Что известно о планах Трампа на третий срок

В 22-й поправке к Конституции Соединенных Штатов, которая вступила в силу в 1951 году, указано, что кандидат может избираться в президенты только дважды. Она была одобрена Конгрессом в 1947 году через два года после смерти президента Франклина Рузвельта, который победил на президентских выборах в четвертый раз и умер менее чем через три месяца после вступления в должность.

30 марта 2025 года Трамп не исключил возможности баллотироваться в третий раз и заявил, что для этого "существуют соответствующие методы".

Впрочем 28 апреля в интервью The Atlantic Трамп сказал, что не планирует этого делать, а 4 мая еще раз подтвердил, что не будет баллотироваться на третий срок и в связи с этим подыскивает преемника.

Также читайте: Трамп заявил, что хотел бы баллотироваться в президенты США в третий раз, но "наверное, не будет"

Автор: 

США Трамп Дональд
Топ комментарии
+5
совсєм плох став...

27.10.2025 18:18 Ответить
+2
старий хвастає найкращими аналізами серед інших старців...

27.10.2025 18:19 Ответить
+2
Він певно з зЄльонскім в одну школу ходив...

27.10.2025 18:21 Ответить
совсєм плох став...

27.10.2025 18:18 Ответить
старий хвастає найкращими аналізами серед інших старців...

27.10.2025 18:19 Ответить
Він певно з зЄльонскім в одну школу ходив...

27.10.2025 18:21 Ответить
Скромністю не страдає. А хто тебе ще краще похвалить, ніж сам себе

27.10.2025 18:22 Ответить
Конституцію поміняти - слабо?

27.10.2025 18:24 Ответить
У старого дурня деменція - він не пам"ятає, що таке "Конституція"... Але впевнений, що "Господь його замаринує, і він буде жить вічно...".

27.10.2025 18:33 Ответить
У старого дурня деменція? То і що? А клован просто тупий. І що? Українчики в'їхали? Ні! То чого Ви маєте претензії до Північної Америки, коли колода у Вашому оці?

27.10.2025 18:43 Ответить
красавчик, уважуха. самовпевненіший за нашого віслюка
показать весь комментарий

Йому хтось скаже, що вони насправді найгірші, лобизання з ****** цьому дуже активно сприяли.
показать весь комментарий

Тут є момент: українчики щасливі від того, що не тільки вони "іпануті на голову".
Янкі також мають сю хоробу...

27.10.2025 18:35 Ответить
Ти досиди цей строк. Ось чому не можна людям старше 60-років допускати до влади. 60 стукнуло, все. Іди внуків нянчи.
показать весь комментарий

кандидат от демократов

27.10.2025 18:37 Ответить
Йо🤬нутим нема спокою!!!
показать весь комментарий

Байден теж радісно балотувався в 2024, але на дебатах (без папірця і під камеру) засвітився як пристарілий маразматик.
Трамп виглядав краще лише на фоні Байдена.
Камала Ґарріс недоотримала необхідного для перемоги одного процента голосів (виборці були розчаровані брехнею Байдена).
Трампу ще потрібно утриматись у владі до 2028.
І тоді буде видно, чи зможе Трамп без папірця і два слова зв'язати.

27.10.2025 18:39 Ответить
Ну так это запросто, ляжешь в дурку и будешь баллотироваться...
показать весь комментарий

але ж зате не в тюрягу...
показать весь комментарий

Частіше говори про Венса , що саме ти його після свого правління вважаєш найкращим . Особливо скажи, коли, дай тобі боже натхнення, продуєш для респів більшість на осінь 2026р.
Яценюк правда сказав, що це теж буде біда для США-повний роздрай в политиці на фоні світової кризи
Але краще бурхливий кінець одноосібності ТАКОЇ влади, ніж безкінечна бурхливість її живучості .

27.10.2025 18:41 Ответить
Мозги засохли.
показать весь комментарий

 
 