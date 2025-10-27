Трамп: Я б з радістю балотувався у 2028. У мене найкращі показники за всю історію

Президент США Дональд Трамп заявив, що міг би балотуватися на посаду американського лідера у 2028 році. Однак з огляду на неконституційність третього терміну, він вважає віцепрезидента Джей Ді Венса та держсекретаря Марко Рубіо головними претендентами на цю посаду.

Про це американський політик сказав журналістам на борту Air Force One на шляху до Японії, пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

Про третій термін

У Трампа запитали про його позицію щодо ідеї балотуватися на третій термін, яку нещодавно висунув колишній стратег Білого Дому Стів Беннон.

"Я б із задоволенням це зробив. У мене найкращі показники за всю історію", - відповів він.

Основні кандидати на президента США

Після цього Трамп заявив, що "насправді не думав про це" та що "в США є хороші люди".

Коли журналісти попросили його озвучити імена, глава Білого дому вказав на держсекретаря Рубіо та сказав: "У нас чудові люди — мені не потрібно вдаватися в подробиці. Один стоїть прямо тут".

Також Трамп похвалив віцепрезидента США Венса.

"Очевидно, що Джей Ді чудовий. Чудовий віцепрезидент. Я не впевнений, що хтось буде висуватися проти цих двох", - додав він.

Що відомо про плани Трампа на третій строк

У 22-й поправці до Конституції Сполучених Штатів, яка набула чинності 1951 року, зазначено, що кандидат може обиратися у президенти лише двічі. Вона була схвалена Конгресом у 1947 році через два роки після смерті президента Франкліна Рузвельта, який переміг на президентських виборах вчетверте та помер менш ніж через три місяці після вступу на посаду.

30 березня 2025 року Трамп не виключив можливості балотуватися втретє та заявив, що для цього "існують відповідні методи".

Втім 28 квітня в інтерв'ю The Atlantic Трамп сказав, що не планує цього робити, а 4 травня ще раз підтвердив, що не балотуватиметься на третій строк і у зв'язку з цим підшукує наступника.

