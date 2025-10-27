УКР
Новини
Трамп: Я б з радістю балотувався у 2028. У мене найкращі показники за всю історію

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що міг би балотуватися на посаду американського лідера у 2028 році. Однак з огляду на неконституційність третього терміну, він вважає віцепрезидента Джей Ді Венса та держсекретаря Марко Рубіо головними претендентами на цю посаду.

Про це американський політик сказав журналістам на борту Air Force One на шляху до Японії, пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

Про третій термін

У Трампа запитали про його позицію щодо ідеї балотуватися на третій термін, яку нещодавно висунув колишній стратег Білого Дому Стів Беннон.

"Я б із задоволенням це зробив. У мене найкращі показники за всю історію", - відповів він.

Основні кандидати на президента США

Після цього Трамп заявив, що "насправді не думав про це" та що "в США є хороші люди".

Коли журналісти попросили його озвучити імена, глава Білого дому вказав на держсекретаря Рубіо та сказав: "У нас чудові люди — мені не потрібно вдаватися в подробиці. Один стоїть прямо тут".

Також Трамп похвалив віцепрезидента США Венса.

"Очевидно, що Джей Ді чудовий. Чудовий віцепрезидент. Я не впевнений, що хтось буде висуватися проти цих двох", - додав він.

Що відомо про плани Трампа на третій строк

У 22-й поправці до Конституції Сполучених Штатів, яка набула чинності 1951 року, зазначено, що кандидат може обиратися у президенти лише двічі. Вона була схвалена Конгресом у 1947 році через два роки після смерті президента Франкліна Рузвельта, який переміг на президентських виборах вчетверте та помер менш ніж через три місяці після вступу на посаду.

30 березня 2025 року Трамп не виключив можливості балотуватися втретє та заявив, що для цього "існують відповідні методи".

Втім 28 квітня в інтерв'ю The Atlantic Трамп сказав, що не планує цього робити, а 4 травня ще раз підтвердив, що не балотуватиметься на третій строк і у зв'язку з цим підшукує наступника.

Топ коментарі
+11
совсєм плох став...
27.10.2025 18:18 Відповісти
+8
старий хвастає найкращими аналізами серед інших старців...
27.10.2025 18:19 Відповісти
+5
Він певно з зЄльонскім в одну школу ходив...
27.10.2025 18:21 Відповісти
совсєм плох став...
27.10.2025 18:18 Відповісти
старий хвастає найкращими аналізами серед інших старців...
27.10.2025 18:19 Відповісти
Він певно з зЄльонскім в одну школу ходив...
27.10.2025 18:21 Відповісти
Скромністю не страдає. А хто тебе ще краще похвалить, ніж сам себе
27.10.2025 18:22 Відповісти
Конституцію поміняти - слабо?
27.10.2025 18:24 Відповісти
У старого дурня деменція - він не пам"ятає, що таке "Конституція"... Але впевнений, що "Господь його замаринує, і він буде жить вічно...".
27.10.2025 18:33 Відповісти
У старого дурня деменція? То і що? А клован просто тупий. І що? Українчики в'їхали? Ні! То чого Ви маєте претензії до Північної Америки, коли колода у Вашому оці?
27.10.2025 18:43 Відповісти
красавчик, уважуха. самовпевненіший за нашого віслюка
27.10.2025 18:32 Відповісти
Йому хтось скаже, що вони насправді найгірші, лобизання з ****** цьому дуже активно сприяли.
27.10.2025 18:35 Відповісти
Ти досиди цей строк. Ось чому не можна людям старше 60-років допускати до влади. 60 стукнуло, все. Іди внуків нянчи.
27.10.2025 18:37 Відповісти
Бачимо молодого.
27.10.2025 19:30 Відповісти
кандидат от демократов
27.10.2025 18:37 Відповісти
И что хорошего в этом кандидате,то что молодой и красивый!??Ну прям ,как Зе😉 Наверное за него и голосовали! Из-за этого красавца Люди в пожаре сгорели Он сократил пожарные службы,он плохо и не своевременно решил проблему.Дома сгорели и жертвы!Зато он любит ЛГБТ и беженцев!
27.10.2025 20:14 Відповісти
Йо🤬нутим нема спокою!!!
27.10.2025 18:38 Відповісти
Байден теж радісно балотувався в 2024, але на дебатах (без папірця і під камеру) засвітився як пристарілий маразматик.
Трамп виглядав краще лише на фоні Байдена.
Камала Ґарріс недоотримала необхідного для перемоги одного процента голосів (виборці були розчаровані брехнею Байдена).
Трампу ще потрібно утриматись у владі до 2028.
І тоді буде видно, чи зможе Трамп без папірця і два слова зв'язати.
27.10.2025 18:39 Відповісти
Ну так это запросто, ляжешь в дурку и будешь баллотироваться...
27.10.2025 18:39 Відповісти
але ж зате не в тюрягу...
27.10.2025 18:42 Відповісти
Яка там дурка, під землю на два метри! Найближча перспектива.
27.10.2025 19:33 Відповісти
Частіше говори про Венса , що саме ти його після свого правління вважаєш найкращим . Особливо скажи, коли, дай тобі боже натхнення, продуєш для респів більшість на осінь 2026р.
Яценюк правда сказав, що це теж буде біда для США-повний роздрай в политиці на фоні світової кризи
Але краще бурхливий кінець одноосібності ТАКОЇ влади, ніж безкінечна бурхливість її живучості .
27.10.2025 18:41 Відповісти
Чем вам Рубио не подходит или Хейли?Вы хотите марксиста типа Обама!?
27.10.2025 20:16 Відповісти
Мозги засохли.
27.10.2025 18:43 Відповісти
27.10.2025 18:52 Відповісти
Балотуйся на расії. В них закони змінити раз плюнути.Там і ***** переженеш
27.10.2025 18:53 Відповісти
Чули про правління Нерона чи Калігуа? Так ось це були квіточки з порівнням що нас чекає.
27.10.2025 18:56 Відповісти
Трамп такого накрутив в світі за час свого царювання за 9 місяців, що люди не можуть діждатися кеінця його повноважень.
27.10.2025 18:58 Відповісти
Конкретно по пунктам.Вам санкции против России не нравятся?
27.10.2025 20:17 Відповісти
Та хай ще спочатку цей термін відсидить без наслідків😆
27.10.2025 19:39 Відповісти
 
 