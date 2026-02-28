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Новини Трамп про третє президенство Заяви Трампа
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Трамп знову заговорив про третій президентський термін, бо в 2020 році його "обдурили"

трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що матиме право на ще один термін у Білому домі, оскільки вважає, що його "обдурили" на виборах 2020 року. Тоді переміг Джо Байден.

Про це він заявив під час промови у Техасі, цитує його CNN, передає Цензор.НЕТ.

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"Маємо на це право"

"Чи варто нам піти на ще один термін? Що ж, ми маємо на це право, бо вони шалено шахраювали на другому – насправді, ми мали б на це право, якщо подумати", - заявив Трамп, ймовірно, натякаючи на фальсифікації результатів, про які він вже не раз казав.

Він вважає, що команда 46 президента США Джо Байдена нібито причетна до "широкомасштабного шахрайства" на виборах 2020 року, що "обманом" позбавило Трампа перемоги.

Як наголосили у CNN, коли 2020 року президентом обрали Джо Байдена, то жодних доказів широкомасштабних фальсифікацій не було.

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Трамп зробив ці заяви під час промови в порту Корпус-Крісті в Техасі. Він одягнув капелюх із написом "Американська затока" та вийшов на сцену під свою фірмову передвиборчу пісню: "Боже, благослови США" Лі Грінвуда.

Крім того, політик також виголосив промову про стан справ у країні. CNN пише, що він продовжив ображати представника від Демократичної партії Міннесоти Ільхана Омара.

Він також поділився історією про друга, який сказав, що його шлюб покращився, оскільки його рахунок 401(k) (накопичувальна програма у США, що фінансується роботодавцем і дозволяє працівникам відкладати частину своєї заробітної плати - ред.) закрито через політику адміністрації Трампа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп: Я б з радістю балотувався у 2028. У мене найкращі показники за всю історію

Довідка

  • Згідно з 22-ю поправкою до Конституції США від 1951 року, президент може балотуватися й обіймати посаду не більше двох разів. Кожен термін триває чотири роки, отже в сумі президент США може перебувати при владі до 8 років. Обмеження ввели після того, як Франкліна Рузвельта обирали в президенти США чотири рази поспіль (1933-1945 роки).
  • 30 березня 2025 року Трамп не виключив можливості балотуватися втретє та заявив, що для цього "існують відповідні методи".
  • Втім 28 квітня в інтерв'ю The Atlantic Трамп сказав, що не планує цього робити, а 4 травня ще раз підтвердив, що не балотуватиметься на третій строк і у зв'язку з цим підшукує наступника.

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Автор: 

США (26698) Трамп Дональд (8909)
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Топ коментарі
+22
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28.02.2026 09:27 Відповісти
+22
Дуже гарно описав менталітет людей які прийшли на виборчі дільниці в 2019
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28.02.2026 09:32 Відповісти
+12
"Він *****тий ваш дональд трамп"
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28.02.2026 09:33 Відповісти
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На-ду-ли.
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28.02.2026 09:18 Відповісти
Маланка свою готує на президентсво, тому не вірте старому мудаку.
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28.02.2026 09:19 Відповісти
👍 Олє! Олє! Олє! Дональд Джонович! Впердє!
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28.02.2026 09:23 Відповісти
Фредович
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28.02.2026 13:16 Відповісти
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28.02.2026 09:27 Відповісти
Дуже гарно описав менталітет людей які прийшли на виборчі дільниці в 2019
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28.02.2026 09:32 Відповісти
Подивимось на тих, хто прийде наступного разу.
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28.02.2026 09:38 Відповісти
Ті самі, але вже намарафонені величчю боневтіка
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28.02.2026 09:44 Відповісти
А наступний раз буде?
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28.02.2026 09:47 Відповісти
Це питання не до мене.
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28.02.2026 09:48 Відповісти
https://psyfactor.org/lib/behterev2.htm Він не тільки це описав
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28.02.2026 09:52 Відповісти
Я так й не зрозумів? Це харашо чи плохо?!
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28.02.2026 09:28 Відповісти
І хто тепер старий маразматик ?
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28.02.2026 09:38 Відповісти
Так а я шо? Я нічого, я тільки спитав)))
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28.02.2026 09:41 Відповісти
Мене легко обдурити - я доверчівий! - Трамп
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28.02.2026 09:31 Відповісти
Не знаю хто як, а я тепер за Трампа
З ним весело
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28.02.2026 09:31 Відповісти
Хоч комусь весело під час війни , через істоту, яка припинила будь-яку допомогу нам.
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28.02.2026 09:46 Відповісти
Схожі "аргументи" будуть і у нашого телепеня..
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28.02.2026 10:08 Відповісти
"Обхохочешься!"... (с)
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28.02.2026 13:42 Відповісти
ДЕБІЛ!!!!
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28.02.2026 09:31 Відповісти
Не погоджуюсь. В політику штатів почали просочуватись сомалійці, мусліми, які перебувають там незаконно і грабують країну, використовуючи добрі наміри американських громадян.
Те саме відбувається повним ходом у Європі. Ситуація така, що або там з'явиться не один гітлер, або Європу поглинуть третій світ, базарні палатки і дим шашликів.
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28.02.2026 09:35 Відповісти
Тому непотрібно загравати з люмпеном.
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28.02.2026 09:40 Відповісти
Заграють з люмпеном особи які прагнуть нажити статки захопити владу і зруйнувати країни
І що ви їм зробите ? Якщо це слабке місце демократії- люмпен з правом голосу
Хто ще не постраждав від дурачків ?
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28.02.2026 09:42 Відповісти
+++++
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28.02.2026 09:47 Відповісти
Прикол у тому, що тупий люмпен першим іде на м'ясо
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28.02.2026 09:49 Відповісти
Прикол у тому, що США, це в принципі країна незаконних мігрантів на законних землях індіанців.
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28.02.2026 13:13 Відповісти
Індіанці прийшли раніше з азії і повністтю знищили місцеве населення.
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28.02.2026 13:19 Відповісти
Якщо ти про Ilham Omar, то вона там законніше за жінку правопєдофіла мєланку)
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28.02.2026 13:08 Відповісти
"Він *****тий ваш дональд трамп"
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28.02.2026 09:33 Відповісти
Трамп знову заговорив про третій президентський термін, бо в 2020 році його "обдурили" Джерело: https://censor.net/ua/n3602852
мабудь логіка віслюків така що якщо віслюка "обдурили" то і він має у відповідь теж "обдурити")))
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28.02.2026 09:34 Відповісти
Та нехай для початку другий досидить.
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28.02.2026 09:40 Відповісти
За другий відсидить.
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28.02.2026 09:54 Відповісти
Доречно.
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28.02.2026 10:14 Відповісти
Чомусь раніше думав, що США світоч демократії, а американці як один стане на захист своїх прав і свобод. І от цей народ садить в крісло президента пройдихвоста, шахрая, ухилянта і просто повного дебіла. А воно, руде чучало, тепер плює на всіх, включаючи суди. Це людство зламалось, тому повинно зникнути з планети Земля, щоб не заважать жити іншим.
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28.02.2026 09:36 Відповісти
"Идиократия", начало.
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28.02.2026 09:42 Відповісти
Це більшовицька пропаганда у дії.
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28.02.2026 10:12 Відповісти
Ваділі зА нАс.
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28.02.2026 09:38 Відповісти
Незачет.
Для полноты картины надо переминовать президента сша в Генерального Секретатаря Советских Штатов Америки, Конгресс, ой нет, Совет Мира в Политбюро ЦК КПША, и вуаля - не надо никаких выборов, никаких сроков, никакой ответственности. И, главно - никаких mr и mrs, только товарищи! Товарищ Трамп, товарищ Джонсон, а Джей ди Венс это вообще - товарищ комиссар!
p.s. А я то все думал, чегой-то цветовая гамма флагов сша и рф совпадают...
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28.02.2026 09:38 Відповісти
Там і політика співпадає.
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28.02.2026 09:41 Відповісти
Це божевілля що сказав Трамп ,чи що сказав Зеленський ніколи нічого розумного ,одне возвиличування себе і всі навкруги винні окрім самого.
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28.02.2026 09:40 Відповісти
покійний Березовський колись "вішався" бо в Україні зека президентом вибрали... то сьогодні нема чому аппелювати до виборців США... всім він пиз...юк до вподоби і демократам і республіканцям..
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28.02.2026 09:42 Відповісти
Щось не теє з причинно-наслідковим зв'язком, бо Березовський "повісився" 23 березня 2013 року. Через 3 роки після виборів зека українським президентом і за півроку до Майдана.
Причому тут одне до одного?
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28.02.2026 13:49 Відповісти
Вішався це переносне, тобіш був злим.... про той Монолог березовського опісля перемоги Зека над ЛЮлею, де він на українців нападав, назвавши рабами, які вибирають зека..
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28.02.2026 15:20 Відповісти
Дурня не можливо обдурити
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28.02.2026 09:44 Відповісти
Їбо-бо править такою країною! Відмиватись Штати будуть довго.Ми теж.
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28.02.2026 09:44 Відповісти
"Білий дім" пора перейменовувать у "жовтий"...
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28.02.2026 09:45 Відповісти
У рижий.
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28.02.2026 09:57 Відповісти
Ти не "в курсі", що означає "жовтий дім"? Це "крилатий вислів" Великобританії. Означає "будинок для божевільних". Так називалась лікарня для душевнозворих, у Лондоні, з-за кольору стін... Інша назва - "Бедлам"...
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28.02.2026 10:36 Відповісти
Так рижий і робить всесвітній бедлам, а це гірше ніж один жовтий дім.
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28.02.2026 11:34 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/AZ-0EVLvH1g
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28.02.2026 11:48 Відповісти
Ось тут гарно Слєпаков про нього проспівав: https://www.youtube.com/shorts/AZ-0EVLvH1g

От тільки замість "мужик" я б вживав "муд@к"
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28.02.2026 09:59 Відповісти
"Бомба"!!!
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28.02.2026 10:20 Відповісти
якщо не буде імпічменту під Рождество... то без сумніву пійде тр на 3-й ... по стопах свого друзяки пу...
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28.02.2026 09:46 Відповісти
Не піде він ні на який третій срок. Конституція не допускає.
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28.02.2026 10:38 Відповісти
Поміняє.
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28.02.2026 13:24 Відповісти
У своїх вологих фантазіях.
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28.02.2026 14:05 Відповісти
Він в своїх фантазіях років 150 збирається прожити .
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01.03.2026 11:59 Відповісти
***** що він там хоче. Поки зламати механізм старіння організму ще нікому не вдалося.
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01.03.2026 12:04 Відповісти
....та йди вже й на 5-й, які проблеми? Дебіл!!!
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28.02.2026 09:54 Відповісти
Мы не сделали скандала - Нам вождя недоставало: Настоящих буйных мало - Вот и нету вожаков.
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28.02.2026 09:59 Відповісти
Трампуша побєділ, тєпєрь зажівьом - кацапи після обрання рудого вперше. Що після цих висловлювань будуть кричати? Але: ніхто не відміняв другу поправку до американської конституції. Щоправда, громадянська війна в Америці... Мдє...
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28.02.2026 09:59 Відповісти
Вкраїнські люмпени критикують Трампа, при цьому, що вчора їхній Вождь-мародер заявив, що виборів взагалі не буде, як і закінчення війни
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28.02.2026 10:00 Відповісти
Трампиня його переплюне. Не зможе він Конституцію змінити - голосів немає. А от замутити надзвичайний стан чи ще якусь двіжуху - це будь ласка.
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28.02.2026 12:28 Відповісти
Да доня, у тебя зто "право" от рождения, бо ты дурной *изды ребенок.
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28.02.2026 10:04 Відповісти
Ухмилочка у трампа ну, прямо як у масці Гая Фокса - підклав бомбу під увесь світопорядок, і фітиль ось-ось догорить. Цікаво, чи закінчить так само, як Гай?
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28.02.2026 10:09 Відповісти
Черговий інфошум від трумпеля, то в нього Гренландія, то анексія Куби, то третій строк.....
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28.02.2026 10:41 Відповісти
Ну це з самого початку було зрозуміло що Тромб просто так вже владу не віддасть. Є тільки надія що восени Тромб і респи пролетять на виборах і йому оголосять імпічмент.
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28.02.2026 11:00 Відповісти
Тільки імпічмент врятує американську демократію, та і весь світ - на це велика надія, але до нього ще треба дочекатися.
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28.02.2026 11:40 Відповісти
Якщо взагалі будуть ті вибори. Бо Руда Мавпа та її поплічники добре розуміють, де опиняться, якщо програють. То вони кістьми ляжуть, щоб виборів більш не було ніколи. Навіть через Громадянську війну у США.
ИМХО, зрозуміло, але все до того йде...
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28.02.2026 13:57 Відповісти
Ось реальне фото Трампа. Він хоч цей термін добуде? Навряд.
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28.02.2026 11:12 Відповісти
Зе також піде на третій п'ятирічний президентський термін, можливо навіть на четвертий бо інакше його очікує суд. Депутати навіть подання до КС не робили для обгрунтування перебування на обраній посаді поза 5 річними термінами які чітко зазначені в Конституції.
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28.02.2026 12:00 Відповісти
Трамп буде покриватись трупними плямами, але все одне чиплятись за владу.
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28.02.2026 12:10 Відповісти
А нащо тобі третій термін,якщо ти такий весь обдурений та збанкрутілий? Пора до Санта Педро,еліксир від товариша Сі не допоможе. Ти по життю банкрут..
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28.02.2026 12:30 Відповісти
Больной ублюдок)
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28.02.2026 16:01 Відповісти
і живуче ж падло.
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01.03.2026 15:26 Відповісти
 
 