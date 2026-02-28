Трамп знову заговорив про третій президентський термін, бо в 2020 році його "обдурили"

Президент США Дональд Трамп вважає, що матиме право на ще один термін у Білому домі, оскільки вважає, що його "обдурили" на виборах 2020 року. Тоді переміг Джо Байден.

Про це він заявив під час промови у Техасі, цитує його CNN, передає Цензор.НЕТ.

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"Маємо на це право"

"Чи варто нам піти на ще один термін? Що ж, ми маємо на це право, бо вони шалено шахраювали на другому – насправді, ми мали б на це право, якщо подумати", - заявив Трамп, ймовірно, натякаючи на фальсифікації результатів, про які він вже не раз казав.

Він вважає, що команда 46 президента США Джо Байдена нібито причетна до "широкомасштабного шахрайства" на виборах 2020 року, що "обманом" позбавило Трампа перемоги.

Як наголосили у CNN, коли 2020 року президентом обрали Джо Байдена, то жодних доказів широкомасштабних фальсифікацій не було.

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Трамп зробив ці заяви під час промови в порту Корпус-Крісті в Техасі. Він одягнув капелюх із написом "Американська затока" та вийшов на сцену під свою фірмову передвиборчу пісню: "Боже, благослови США" Лі Грінвуда.

Крім того, політик також виголосив промову про стан справ у країні. CNN пише, що він продовжив ображати представника від Демократичної партії Міннесоти Ільхана Омара.

Він також поділився історією про друга, який сказав, що його шлюб покращився, оскільки його рахунок 401(k) (накопичувальна програма у США, що фінансується роботодавцем і дозволяє працівникам відкладати частину своєї заробітної плати - ред.) закрито через політику адміністрації Трампа.

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Довідка

Згідно з 22-ю поправкою до Конституції США від 1951 року, президент може балотуватися й обіймати посаду не більше двох разів. Кожен термін триває чотири роки, отже в сумі президент США може перебувати при владі до 8 років. Обмеження ввели після того, як Франкліна Рузвельта обирали в президенти США чотири рази поспіль (1933-1945 роки).

Кожен термін триває чотири роки, отже в сумі президент США може перебувати при владі до 8 років. Обмеження ввели після того, як Франкліна Рузвельта обирали в президенти США чотири рази поспіль (1933-1945 роки). 30 березня 2025 року Трамп не виключив можливості балотуватися втретє та заявив, що для цього "існують відповідні методи".

Втім 28 квітня в інтерв'ю The Atlantic Трамп сказав, що не планує цього робити, а 4 травня ще раз підтвердив, що не балотуватиметься на третій строк і у зв'язку з цим підшукує наступника.

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