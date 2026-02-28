Украина применила санкции против российских компаний-почтовых сервисов, которые доставляют грузы на оккупированные украинские территории, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против 10 российских транспортно-логистических предприятий, доставляющих грузы на временно оккупированные Россией украинские территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Детали

Как отмечается, в санкционный список попали частные российские компании, которые доставляют вещи российским оккупантам и в обратном направлении. По сути, осуществляют логистическую поддержку российской армии.

"Также в этот пакет вошли предприятия, работающие на временно оккупированных территориях, используя захваченную инфраструктуру "Укрпочты". Там не только выдают пенсии и другие выплаты, но и работают как паспортный стол, в котором незаконно паспортизируют людей и выдают повестки", - говорится в сообщении.

Под санкциями и почтовые операторы, которые в обход санкций создали каналы так называемого параллельного импорта товаров двойного назначения (электроника, дроны).

"Особая роль почтовых сервисов заключается в доставке микроэлектроники из-за границы. Ненормально, когда из Германии можно отправить по почте микрочип в Москву. Санкции направлены и на ограничение этих каналов поставок. Соответствующая информация уже у партнеров", - отметил советник - уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Что предшествовало?

Как сообщалось, Зеленский ввел санкции против 29 российских субъектов и 15 организаций оккупационных администраций.

