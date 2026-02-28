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Новини Санкції України проти Росії
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Україна застосувала санкції проти російських компаній-поштових сервісів, які доставляють вантажі на окуповані українські території, - ОП

Україна запровадила нові санкції проти рФ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 10 російських транспортно-логістичних підприємств, що доставляють вантажі на тимчасово окуповані Росією українські території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

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Деталі

Як зазначається, до санкційного списку потрапили приватні російські компанії, які доставляють речі російським окупантам і у зворотному напрямку. По суті, здійснюють логістичну підтримку російської армії.

"Також до цього пакету увійшли підприємства, що працюють на тимчасово окупованих територіях, використовуючи захоплену інфраструктуру "Укрпошти". Там не лише видають пенсії та інші виплати, а й працюють як паспортний стіл, у якому незаконно паспортизують людей і видають повістки", - йдеться у повідомленні.

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Під санкціями й поштові оператори, які в обхід санкцій утворили канали так званого паралельного імпорту товарів подвійного призначення (електроніка, дрони).

"Особлива роль поштових сервісів полягає в доставці мікроелектроніки з-за кордону. Ненормально, коли з Німеччини можна відправити поштою мікрочіп у Москву. Санкції спрямовані й на обмеження цих каналів постачання. Відповідна інформація вже у партнерів", - зазначив радник - уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Що передувало?

Як повідомлялося, Зеленський запровадив санкції проти 29 російських суб’єктів та 15 організацій окупаційних адміністрацій.

Також читайте: Зеленський підписав рішення щодо санкцій і анонсував наступні санкційні кроки

Автор: 

Зеленський Володимир (27933) санкції (13206)
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Треба розуміти, до решти мордорських підприємств у надпотужного претензій немає
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28.02.2026 12:24 Відповісти
..то - другоє
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28.02.2026 12:47 Відповісти
Сюр він і є сюр....Шо там з Моршинською, Миргородською все ніштяк??? Ілі то - другоє ?
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28.02.2026 12:46 Відповісти
І ?
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28.02.2026 13:00 Відповісти
Нікого не хочу образити, але які санкції Україна може ввести? Це навіть не смішно. Країна яка в боргах, яка ніяким боком не впливає ні на що в світовій політиці та економіці, вводить санкції?!
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28.02.2026 13:46 Відповісти
 
 