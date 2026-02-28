Україна застосувала санкції проти російських компаній-поштових сервісів, які доставляють вантажі на окуповані українські території, - ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 10 російських транспортно-логістичних підприємств, що доставляють вантажі на тимчасово окуповані Росією українські території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Деталі

Як зазначається, до санкційного списку потрапили приватні російські компанії, які доставляють речі російським окупантам і у зворотному напрямку. По суті, здійснюють логістичну підтримку російської армії.

"Також до цього пакету увійшли підприємства, що працюють на тимчасово окупованих територіях, використовуючи захоплену інфраструктуру "Укрпошти". Там не лише видають пенсії та інші виплати, а й працюють як паспортний стіл, у якому незаконно паспортизують людей і видають повістки", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Україна запровадила санкції проти 66 фізичних і 62 юридичних осіб, причетних до ВПК РФ та фінансового сектору

Під санкціями й поштові оператори, які в обхід санкцій утворили канали так званого паралельного імпорту товарів подвійного призначення (електроніка, дрони).

"Особлива роль поштових сервісів полягає в доставці мікроелектроніки з-за кордону. Ненормально, коли з Німеччини можна відправити поштою мікрочіп у Москву. Санкції спрямовані й на обмеження цих каналів постачання. Відповідна інформація вже у партнерів", - зазначив радник - уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Що передувало?

Як повідомлялося, Зеленський запровадив санкції проти 29 російських суб’єктів та 15 організацій окупаційних адміністрацій.

Також читайте: Зеленський підписав рішення щодо санкцій і анонсував наступні санкційні кроки