"Укрэнерго" вводит отключение электричества 2 марта

НЭК "Укрэнерго" сообщила об ограничении электроснабжения в некоторых регионах Украины на 2 марта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении компании НЭК Укрэнерго.

Согласно сообщению, ограничения будут действовать с 08:00 до конца суток. Для населения будут применяться графики почасовых отключений, а для промышленных потребителей – графики ограничения мощности.

"Завтра, 2 марта, в части регионов Украины с 08:00 до конца суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)".

Причина ограничений и рекомендации

В компании объясняют, что ограничения связаны с последствиями российских ракетно-дроновых атак на энергосистему. В то же время НЭК "Укрэнерго" отмечает, что ситуация может меняться, поэтому время и объем отключений по конкретному адресу следует уточнять на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

Ограничения призваны обеспечить стабильность работы энергосистемы и уменьшить риски аварийных ситуаций в сетях.

Президент Зеленский в вечернем обращении сообщил, что российские войска готовят новые атаки по инфраструктуре Украины. "Они готовят новые атаки. По инфраструктуре. Разведка дает соответствующую информацию. Поэтому каждый, чья работа, чья служба – защищать Украину от ударов, – должен быть так же сосредоточен весной, сейчас, как и зимой. На каждую угрозу нужно реагировать и сбивать российские цели, максимум из возможного", – подчеркнул глава государства.

