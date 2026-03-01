"Укренерго" запроваджує відключення електрики 2 березня
НЕК "Укренерго" повідомила про обмеження електропостачання у частині регіонів України на 2 березня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні компанії НЕК Укренерго.
Згідно з повідомленням, обмеження будуть діяти з 08:00 до кінця доби. Для населення застосовуватимуться графіки погодинних відключень, а для промислових споживачів – графіки обмеження потужності.
"Завтра, 2 березня, у частині регіонів України з 08:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)".
Причина обмежень та рекомендації
У компанії пояснюють, що обмеження пов’язані з наслідками російських ракетно-дронових атак на енергосистему. Водночас НЕК "Укренерго" зазначає, що ситуація може змінюватися, тому час та обсяг відключень за конкретною адресою слід уточнювати на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.
Обмеження покликані забезпечити стабільність роботи енергосистеми та зменшити ризики аварійних ситуацій у мережах.
- Президент Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що російські війська готують нові атаки по інфраструктурі України. "Вони готують нові атаки. По інфраструктурі. Розвідка дає відповідну інформацію. Тому кожен, чия робота, чия служба – захищати Україну від ударів, – має бути так само зосереджений весною, зараз, як і зимою. На кожну загрозу треба реагувати та збивати російські цілі, максимум із можливого", - наголосив глава держави.
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