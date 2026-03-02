ПВО ликвидировала 84 вражеских БПЛА из 94, - Воздушные силы

С вечера 1 марта и в течение ночи 2 марта российские оккупанты атаковали Украину 94 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 70 из них – "шахеды".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Зафиксированы пуски из следующих направлений:

Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск, – РФ;

Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 84 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 10 ударных БПЛА на 4 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности", - подчеркнули в Воздушных силах.

