ПВО ликвидировала 84 вражеских БПЛА из 94, - Воздушные силы
С вечера 1 марта и в течение ночи 2 марта российские оккупанты атаковали Украину 94 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 70 из них – "шахеды".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Зафиксированы пуски из следующих направлений:
- Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск, – РФ;
- Гвардейское – ВОТ АР Крым.
Работа ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 84 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 10 ударных БПЛА на 4 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности", - подчеркнули в Воздушных силах.
