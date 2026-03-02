РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9725 посетителей онлайн
Новости Результат работы ПВО
170 0

ПВО ликвидировала 84 вражеских БПЛА из 94, - Воздушные силы

Воздушные силы ВСУ отражают нападение дронов и баллистики на Киев

С вечера 1 марта и в течение ночи 2 марта российские оккупанты атаковали Украину 94 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 70 из них – "шахеды".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Зафиксированы пуски из следующих направлений: 

  • Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск, – РФ;
  • Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы ПВО в течение февраля уничтожили более 30 тыс. вражеских целей: среди них "Кинжалы" и "Цирконы". ВИДЕО

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 84 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Силы ПВО сбили 84 из 94 вражеских дронов в ночь на 2 марта

Зафиксировано попадание 10 ударных БПЛА на 4 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности", - подчеркнули в Воздушных силах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия атакует Украину ударными дронами вечером 1 марта, - Воздушные силы ВСУ (обновлено)

Автор: 

беспилотник (2885) ПВО (2246) Воздушные силы (2123) Шахед (1702)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 