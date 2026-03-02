ППО ліквідувала 84 ворожі БпЛА з 94, - Повітряні сили

З вечора 1 березня та протягом ночі 2 березня російські окупанти атакували Україну 94 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, , близько 70 із них – "шахеди".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зафіксовані пуски з наступних напрямків:

Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, – РФ;

Гвардійське – ТОТ АР Крим.

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Робота ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 84 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 4 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - наголосили у Повітряних силах.

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