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Новини Результат роботи ППО
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ППО ліквідувала 84 ворожі БпЛА з 94, - Повітряні сили

Повітряні сили ЗСУ відбивають напад дронів та балістики на Київ

З вечора 1 березня та протягом ночі 2 березня російські окупанти атакували Україну 94 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, , близько 70 із них – "шахеди".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зафіксовані пуски з наступних напрямків: 

  • Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, – РФ;
  • Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили ППО впродовж лютого знищили понад 30 тис. ворожих цілей: серед них "Кинджали" та "Циркони". ВIДЕО

Робота ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 84 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Сили ППО збили 84 з 94 ворожих дронів у ніч на 2 березня

Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 4 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - наголосили у Повітряних силах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія атакує Україну ударними дронами ввечері 1 березня, - Повітряні сили ЗСУ (оновлено)

Автор: 

безпілотник БпЛА (5940) ППО (4170) Повітряні сили (3456) Шахед (2252)
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О, мабуть, протиракети підвезли! Майже 90% збитих літаючих мавп!
Браво хлопці з ППО!!!
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02.03.2026 10:16 Відповісти
 
 