В течение зимы РФ осуществила 14 массированных атак по Украине, - Воздушные силы
В течение зимы российские войска осуществили 14 массированных комбинированных атак по Украине.
Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
"За декабрь-январь враг осуществил 7 массированных ударов с применением ракет и дронов различных типов. В течение февраля интенсивность атак возросла вдвое – Украина выдержала еще семь масштабных обстрелов", – отметили там.
Декабрь 2025
6 декабря, в День Вооруженных Сил Украины, противник нанес один из самых масштабных ударов за весь период полномасштабной войны – 704 воздушные цели, среди которых 51 ракета. Дальнейшие атаки 13, 23 и 27 декабря удерживали сверхвысокий уровень нагрузки – от почти 500 до более 670 воздушных целей.
Январь 2026
Период интенсивного применения баллистики. 9 января основной удар был сосредоточен на Киевщине (278 целей). Зафиксировано применение баллистической ракеты средней дальности по Львовщине и использование "Цирконов" 20 и 24 января.
Февраль 2026
Месяц пиковых нагрузок. 3 февраля враг выпустил наибольшее количество ракет в одном ударе за всю зиму – 71 единицу. А уже 26 февраля враг осуществил массированный дроновый удар – 420 БПЛА в одной атаке.
В Воздушных силах отметили, что оккупанты наращивают применение как штатной баллистики ("Искандер-М"), так и ракет, которые заходят на цель по баллистической траектории: "Кинжал", "Циркон", Х-22/32, С-300/С-400. Всего за три месяца агрессор выпустил более 700 ракет различных типов.
"Несмотря на эти вызовы, украинское небо устояло. Энергетическая система сохранена благодаря профессионализму зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп, радиотехнических войск и авиации. Каждая перехваченная ракета – это доказательство того, что мы стали сильнее, технологичнее и опытнее", – подчеркнули там.
